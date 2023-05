Nella settimana che va dall'8 al 14 maggio 2023, l'Oroscopo dell'amore preannuncia Venere nella costellazione del Cancro, mentre ci sarà una congiunzione ottimale fra il Sole e Mercurio a vantaggio del segno del Toro, con una aggiunta di influssi positivi anche da parte di Giove.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della settimana in amore: Cancro alla prima posizione

1° Cancro: Venere in congiunzione vi regalerà una settimana di amore e di sensualità che con il partner sfocerà in una passione senza precedenti.

Secondo l'oroscopo i single avranno tantissime occasioni di incontri, che per la maggioranza daranno amicizie, ma qualcuna potrebbe anche tradursi in una romantica storia d'amore. L'ambito sentimentale sarà al centro delle questioni più rilevanti ma anche più positive, rimarcando anche la parte più matura di voi stessi, soprattutto nel fine settimana.

2° Toro: sarete sulla buona strada per poter comunicare con il partner per arrivare al romanticismo e all'intesa di coppia. La serenità farà sicuramente parte dell'ambiente affettivo, ma anche la collaborazione con i colleghi sarà agevolata in modo sostanziale. Secondo l'oroscopo farete anche qualche amicizia nuova, che sarà anche di notevole aiuto in alcuni casi complessi.

Avrete anche un ampio margine di svago che comporterà anche un aumento del buonumore.

3° Pesci: Venere e Marte saranno in ottima congiunzione con il vostro segno, per cui per voi sarà arrivato il momento di vivere appieno la vostra storia d'amore. Quindi fate largo alla passionalità, a qualche tenerezza e ad una dose di responsabilizzazione che renderà la vostra relazione sempre più stabile.

Stavolta non farete molta fatica nel conoscere gente nuova che possa in qualche modo farvi sentire emozionati e al centro dell'attenzione.

4° Sagittario: i sentimenti saranno al centro della vostra attenzione in questa settimana. Secondo l'oroscopo questo periodo potrebbe essere influenzato positivamente dalla Luna che vi renderà non solo più emozionali con la persona amata, ma anche molto disposti ad innamorarvi sempre di più del partner.

Mantenere questa bella atmosfera sarà di vostro interesse e fare qualche scivolone non sarà assolutamente nelle vostre intenzioni. Ricevere delle belle novità, soprattutto nel fine settimana, potrebbe essere molto rigenerante per la mente.

Vergine fortunato

5° Vergine: la fortuna in amore che potreste riscontrare in questo momento potrebbe mettervi di fronte ad un bivio e farvi decidere cosa sia meglio per voi stessi e per la vostra storia d'amore, di non tentennare di fronte ad una confessione d'amore e di immergervi totalmente nei sentimenti senza paura. Avrete voglia di osare molto in campo sentimentale, ma anche di ripartire da voi stessi e ricominciare, anche da soli, un'esperienza che potrebbe farvi crescere molto dal punto di vista mentale.

6° Scorpione: la situazione sarà in via di miglioramento, ma la velocità dipenderà quasi esclusivamente da voi, oltre che dall'influenza di Venere che vi farà fare qualche nuova conoscenza. La comunicazione con il partner potrebbe essere ridotta ai minimi termini e non sempre riuscirete ad instaurare un dialogo che possa in qualche modo essere costruttivo per entrambe le parti. La Luna a vostro vantaggio nel fine settimana non farà altro che rafforzare il romanticismo e l'intesa di coppia.

7° Acquario: avrete qualche discussione nel corso della settimana, ma saranno molto brevi e di lieve entità. Avrete qualche battuta di troppo sulla lingua e questo potrebbe creare dei fraintendimenti. Ma in famiglia e con il partner potreste risolvere tutto abbastanza presto, secondo l'oroscopo.

Avrete qualche bella notizia in famiglia nel fine settimana, mentre con il partner riuscirete a riacquistare fiducia nel fine settimana. Avrete l'umore in lenta risalita.

8° Leone: avrete qualche incomprensione in amore che sarà difficilmente risolta subito, per cui avere molta pazienza e perseverare con il fine di raggiungere una mediazione sicuramente potrebbe dare i suoi frutti. Secondo l'oroscopo di tanto in tanto potreste cedere a qualche malumore molto accentuato, ma l'ausilio delle amicizie potrebbe regalarvi davvero dei momenti straordinari di svago e di divertimento. Sicuramente anche la fortuna portata da Giove inaspettatamente farà la sua parte nel fine settimana.

Luna opposta per Gemelli

9° Capricorno: Marte e Venere con la rispettiva opposizione al vostro segno vi manderanno dei segnali non esattamente favorevoli, anzi. Nervosismo, ansia, il costante pensiero di altro, magari il lavoro e altre faccende, vi facciano apparire molto distratti e decisamente scontrosi. Con il partner quindi si apriranno delle parentesi di tensione che si risolveranno solo con un allontanamento, seppure temporaneo. Dovrete rivedere i rapporti anche con la famiglia. Le amicizie invece saranno sempre e comunque dalla vostra parte.

10° Gemelli: con la Luna in opposizione le vostre emozioni potrebbe essere alquanto negative e non sarà un caso se apparirete schivi e non del tutto disposti a scendere a compromessi.

Non mancheranno dei conflitti in famiglia, evitabili semplicemente trascorrendo un po' di tempo per conto vostro e dando anche agli altri, soprattutto al partner, la possibilità di riflettere. Nel fine settimana le tensioni potrebbero acuirsi, ma sarà una situazione che scemerà prima di quanto vi aspettiate.

11° Ariete: purtroppo potrebbero affiorare molti problemi di cuore, di dubbi nei confronti del partner e una tendenza a non essere per niente disposti a fare pace senza presupposti certi e validi. Secondo l'oroscopo nella prima metà della settimana ci saranno anche dei litigi, dovuti non solo alle faccende di coppia, ma anche a del nervosismo covato dal punto di vista personale. Prendere una decisione in merito potrebbe costituire un enorme cambiamento per la vostra storia d'amore.

12° Bilancia: avrete Venere in posizione sfavorevole, purtroppo. Avere pazienza al momento non vi darà delle certezze, ma contribuirà a farvi assalire dai dubbi, senza contare le incomprensioni con il partner che potrebbero crescere esponenzialmente in questa settimana. Fate attenzione alle discussioni in famiglia. Potreste avere il nervosismo alle stelle in questo momento. Nella seconda metà della settimana vi sentirete fiacchi nel morale.