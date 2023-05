L'oroscopo di giovedì 4 maggio spiega come agiranno le energie delle stelle sui segni zodiacali. Ottime opportunità si affacceranno per Cancro, Leone e Sagittario. I Pesci avranno delle difficoltà nei rapporti con gli altri.

Oroscopo di mercoledì 3 maggio: Ariete preoccupato

Ariete: potreste avere delle preoccupazioni che riguardano una persona di cui avete sbagliato a fidarvi. Anche se la delusione sarà inevitabile, guardatevi intorno: scoprirete che ci sono tante persone che vi vogliono bene davvero e senza secondi fini.

Toro: gli impegni da portare termine saranno tanti e potreste non farcela senza l'aiuto di un valido collaboratore.

Prima di iniziare nuovi progetti, riflettete a lungo per non rischiare. In amore ci sarà una buona sintonia con il partner e arriverà una serata particolare.

Gemelli: le stelle saranno dalla vostra parte e tutto quello a cui penserete con ottimismo si realizzerà. In coppia ci saranno delle incomprensioni da chiarire, ma se non sarete sinceri fino in fondo con la persona amata non ci sarà mai completa fiducia.

Cancro: non avrete bisogno di preoccuparvi troppo per alcune situazioni al lavoro, perché tutto si risolverà senza fare particolari sforzi. L'unica cosa di cui avrete bisogno sarà la pazienza di aspettare. Arriveranno anche degli incontri molto interessanti.

Oroscopo del giorno: ostacoli in affari per la Bilancia

Leone: le capacità necessarie a raggiungere gli obiettivi non vi mancheranno e starà a voi sfruttarle al meglio per ottenere il massimo. L'amicizia sarà per voi un regalo prezioso e sentirete l'affetto di una persona che vi starà particolarmente vicino.

Vergine: non fate l'errore di rinunciare a qualcosa che tenete senza prima aver lottato con tutte le vostre forze, perché prima o poi arriverà quello che cercate.

In coppia sarà evidente la vostra pignoleria e il partner potrebbe sentirsi troppo osservato.

Bilancia: l'Oroscopo del giorno annuncia che dal punto di vista finanziario ci saranno alcune difficoltà e le stelle invitano alla prudenza con le spese. I single avranno ottime opportunità di incontrare la persona giusta, mentre le coppie potrebbero rischiare di annoiarsi.

Scorpione: avrete a testa tra le nuvole e non potrete fare a meno di pensare che vorreste essere in un altro posto. I cambiamenti potrebbero arrivare presto, ma nel frattempo cercate di non distrarvi troppo, o il lavoro e il partner ne risentiranno.

Sagittario passionale, Pesci permaloso

Sagittario: vi attenderanno ottimi risultati se vi dedicherete alle cose che più amate. La passione non vi mancherà e sarete pieni di voglia di fare. In una persona da cui vi siete allontanati potreste riscoprire un lato diverso da quello che credevate.

Capricorno: continuerete a preoccuparvi troppo per il futuro e l'ansia vi terrà compagnia ancora per qualche giorno, rallentando i vostri ritmi. Presto tornerà l'ottimismo e la voglia di fare progetti a lungo termine: recupererete tutto il tempo perduto.

Acquario: il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento in questo giovedì che dedicherete soprattutto al lavoro. La vostra diffidenza vi porterà a non ascoltare dei consigli che invece potrebbero esservi molto d'aiuto. In amore tutto procederà a gonfie vele.

Pesci: sarete piuttosto permalosi e chi vi circonda dovrà stare molto attento a quello che dice o rischierà di ferirvi. Per rilassarvi potreste dedicarvi al fai da te o fare una lunga passeggiata nella natura. Tornerà molto presto il buon umore anche per voi.