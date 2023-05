L'oroscopo del 4 maggio 2023 raccomanda ai nati in Ariete di fare attenzione alle parole se non vogliono ritrovarsi in mezzo a una discussione infinita. Per i Gemelli è giunto il momento di occuparsi delle cose che li appassionano di più, per le persone nate sotto il segno dello Scorpione è un periodo favorevole per l’amore. A seguire, le previsioni delle stelle dedicate alla giornata di giovedì 4 maggio e le pagelle segno per segno, con voto da uno a dieci.

La giornata di giovedì 4 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Fate attenzione a quello che dite se non volete ritrovarvi in discussioni indesiderate.

Con il vostro partner potrebbero nascere degli equivoci ed è probabile che nessuno dei due sia disposto ad ammettere gli errori. Per i cuori solitari del segno, è la volta buona che trovino l’anima gemella. I soldi saranno frutto del vostro impegno più che del colpo di fortuna. Voto: 6,5

Toro – Non vi resta che cogliere al volo le occasioni che si presentano sul vostro percorso. La fortuna è dalla vostra parte, sfruttatela a vostro vantaggio. Alcuni nativi del Toro sono riusciti a risolvere i problemi nati negli ultimi mesi, mentre gli altri stanno ancora aspettando le soluzioni a certi dubbi. Se siete sentimentalmente impegnati, è il momento giusto per dare vita a un nuovo progetto, coinvolgendo anche il vostro partner.

Voto: 7

Gemelli – Periodo piacevole per coltivare le vostre passioni e i vostri interessi, soprattutto lavorativi. L’intesa con la vostra dolce metà potrebbe essere minata dalla stanchezza, nulla che non si possa superare con il dialogo. Qualche problema economico potrebbe emergere, magari un progetto non vi dà soddisfazioni.

In ogni caso, ve la caverete alla grande. I disturbi fisici vanno curati subito, se li trascurate possono insorgere complicazioni. Voto: 7

Cancro – I più pigri del segno devono svegliarsi e fare più attività fisica, come camminare in mezzo alla natura, fare gite fuori porta, uscire con le persone fidate. Tutti pensano che le persone nate sotto il segno del Cancro siano permalosi e che fanno una tragedia per ogni cosa, cercate di eliminare questa diceria.

Accettatevi come siete davvero, con i vostri difetti e i vostri pregi. Se state ancora cercando l’amore della vostra vita, presto lo troverete. Voto: 6,5

Previsioni degli astri per la giornata di giovedì 4 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Audacia, coraggio e fascino vi accompagnano questo mese di maggio. Per rendere belle queste prospettive dovete lasciarvi alle spalle il passato e sorridere al futuro. Nei rapporti di coppia di lunga data la carta vincente sarà la comunicazione. Se il mese di aprile non vi ha regalato un nuovo amore, forse lo troverete nella prima metà di maggio. Ottimo periodo per il lavoro, soprattutto nel settore turistico o ristorativo. Voto: 7,5

Vergine – In questa giornata siete un po’ pigri.

Pigrizia non significa che rimarrete inoperosi, ma solo che desiderate un po’ di tranquillità. Siete cotti di una persona, ma non avete ancora il coraggio di farvi avanti. Per diversi motivi, potreste decidere di tenere segreta la vostra relazione amorosa. La vostra posizione economica diventerà più stabile, tempo al tempo. Voto: 6

Bilancia – Periodo poco movimentato, ma buono per programmare il futuro e prendere decisioni importanti. Il vostro punto forte è il dialogo, siete bravi a capire e a farvi capire. Gli amori che sbocciano in questo periodo saranno concreti e realisti. Un incontro vi farà conoscere finalmente una persona che vi merita. Avete energie sufficienti per sbrigare alcune faccende complicate.

Voto: 6,5

Scorpione – Sfruttate questo periodo per regalarvi qualche coccola e capriccio in più. Vedrete situazioni da un altro punto di vista, perché i problemi nati negli ultimi mesi vi hanno reso più forti e consapevoli. Per il settore dedicato all’amore, è un periodo piuttosto favorevole. Se vi piace qualcuno, fatevi conoscere. Se avete il vizio di fumare, l'Oroscopo consiglia di smettere con le sigarette e di curare meglio la vostra forma fisica e mentale. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 4 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dovete avere ancora un po’ di pazienza e presto cambierete qualcosa. Cercate di capire meglio quali sono i progetti che meritano di vedere la luce del sole.

Con la vostra dolce metà affronterete qualche tensione, che risolverete con il potere del dialogo. Se non siete più innamorati del vostro partner, allora chiudere definitivamente questa storia e guardate oltre. I single del segno che sognano l’amore eterno, devono guardare meglio intorno. In campo lavorativo, evitate tensioni con superiori e colleghi. Per lavorare bene, c’è bisogno di serenità e collaborazione nell’ambiente di lavoro. Voto: 6

Capricorno – Se avete un problema di salute, cercate di migliorarlo. Nel corso della giornata, un amico o una notizia potrebbe farvi perdere le staffe, fatevi scivolare le cose di dosso e andate avanti per la vostra strada. Per l’amore, è una giornata piacevole, degna di passione e complicità.

Se state programmando qualcosa di speciale e di memorabile, presto andrà in porto. Voto: 7

Acquario – Un po’ di tensione, probabilmente uno strascico dei mesi precedenti, ma presto svanirà nel nulla. Se avete trascorso un brutto periodo con una persona a voi molto cara, adesso vi sentite più uniti che mai e pronti a fare il passo successivo. La vostra situazione lavorativa gode di buone prospettive. Potete rendere la vostra situazione più solida, mettendovi in proprio. Anche le finanze si stanno riprendendo bene in maniera graduale, i benefici però li vedrete fra qualche mese. Voto: 6,5

Pesci – Non sarà un periodo da cancellare, ma qualche insoddisfazione piomberà nella vostra vita. Forse siete stanchi degli impegni gravosi e continui, di spostarvi da un posto all’altro, o dei soldi che non sono mai abbastanza.

Migliorare è possibile, sostiene l'oroscopo del giorno 4 maggio, ma dovete lamentarvi di meno e agire di più. Attenzione alle questioni di natura burocratica e scegliete bene le persone con cui volete collaborare. Non rimuginate sempre sugli stessi pensieri, nuoce gravemente alla vostra salute mentale e fisica. Voto: 5