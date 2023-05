L'oroscopo della giornata di giovedì 4 maggio prevede un Cancro ottimista sia in amore che in ambito lavorativo, mentre Ariete vivrà la giornata con i paraocchi. Leone mostrerà una maggior sensibilità nei confronti del partner, mentre una buona ispirazione permetterà ai Pesci di gestire al meglio il proprio lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della giornata di giovedì 4 maggio.

Previsioni oroscopo giovedì 4 maggio 2023 segno per segno

Ariete: avrete ancora qualche difficoltà in amore a causa della Luna in opposizione. Purtroppo dovrete tenere a mente che anche Venere presto sarà in cattivo aspetto, e il vostro rapporto potrebbe essere in declino.

Cercate dunque di non vedere la vostra relazione con i paraocchi, pensando solo al vostro benessere. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci nuove iniziative, ciò nonostante potreste non essere pronti a coglierle. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali valide dal punto di vista sentimentale per i nati del segno. Mercurio in congiunzione porterà buone idee, che se gestite bene porteranno ottimi risultati. Sul fronte sentimentale vi servirà il giusto pretesto per dare inizio a un rapporto affiatato con il partner, e con l'aiuto di queste stelle potreste riuscirci. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale valida. La Luna e Venere porteranno buoni sentimenti, utili per rafforzare il legame che vi unisce al partner.

Se siete single potreste fare nuovi incontri, ma affinché possano essere qualcosa in più, dovrete saperli valorizzare. In ambito lavorativo farete sempre del vostro meglio per i vostri progetti, anche se l'entusiasmo non sarà sempre al top. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna continuerà a darvi qualche grattacapo in amore secondo l'oroscopo, ciò nonostante sappiate che presto questo cielo migliorerà.

Sarà compito vostro però mostrare maturità e interesse nei confronti del partner, voglia di vivere un rapporto affiatato. Vedetela dunque in modo più ottimista. Anche nel lavoro dovrete vedere il bicchiere mezzo pieno, e credere nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: mostrerete una maggior sensibilità nei confronti del partner in questa giornata, merito della Luna e di Venere in buon aspetto.

Sul fronte professionale i vostri progetti possono realizzarsi con impegno e costanza, oltre che con un po’ di fortuna da parte di Giove in trigono. Voto - 8️⃣

Vergine: Venere sarà ancora in quadratura dal segno dei Gemelli, ciò nonostante questo quadro astrale non durerà ancora per molto. Single oppure no, è arrivato il momento di ricostruire la vostra vita sentimentale e renderla più appagante. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio, che porterà buone idee utili a raggiungere il successo che meritate. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di giovedì. Sarà importante cercare di costruire un buon rapporto con la persona che amate, considerato che Venere presto sarà in una posizione spiacevole.

In ambito lavorativo potreste avere ancora qualche perplessità, dovuto alla difficoltà dei progetti che avete in carico. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di giovedì nel complesso valida per i nati del segno. Nutrirete buoni sentimenti nei confronti del partner, e le prossime giornate potrebbero rivelarsi ancora meglio per il vostro rapporto. In ambito lavorativo avrete bisogno di buone idee per i vostri progetti, ma forse avrete anche bisogno di una pausa, si staccare la spina. Voto - 7️⃣

Sagittario: Venere in opposizione dal segno dei Gemelli vi darà ancora qualche grattacapo in amore. In questa giornata però la Luna sarà dalla vostra parte, e sarà importante cercare di recuperare terreno all'interno della vostra relazione e vivere un rapporto migliore.

Sul fronte professionale Giove di darà una mano con le vostre mansioni, che con un po’ di fortuna frutteranno bene. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di giovedì complessa per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna. Single oppure no, con la vostra fiamma qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Sarà importante cercare di capire lo stato d'animo della persona che amate. In ambito lavorativo questo cielo vi metterà alla prova. Mercurio vi darà buone idee, ma con Giove in quadratura dovrete essere in grado di realizzarle. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di giovedì. Secondo l'oroscopo godrete dell'influenza positiva di Venere e della Luna per costruire un rapporto sano e longevo.

Anche in ambito lavorativo ve la caverete bene grazie a Giove. In ogni caso, attenzione a Mercurio in quadratura dal segno del Toro che potrebbe portare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Pesci: le vostre capacità professionali verranno ripagate in questa giornata di giovedì. Una buona ispirazione e l'aiuto di queste stelle vi permetterà di gestire al meglio il vostro lavoro, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore abbiate ancora un po’ di pazienza, perché presto godrete di momenti migliori con la persona che amate. Voto - 7️⃣