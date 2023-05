L'oroscopo di martedì 16 maggio 2023 spiega come agiranno i movimenti delle stelle sui caratteri dei diversi segni zodiacali. Il Toro sarà pronto a lanciarsi in nuove sfide, mentre l'Acquario avrà bisogno di solitudine.

Oroscopo di martedì 16 maggio: Gemelli ottimi comunicatori

Ariete: l'energia sul lavoro non mancherà, ma sembrerete annoiati nonostante i risultati che riuscirete ad ottenere. In serata è consigliato staccare da tutto per concedersi delle ore di relax con la persona amata.

Toro: le stelle appoggeranno ogni vostra iniziativa ed è il momento giusto per osare e dare vita a nuovi progetti.

In amore sarete affascinanti e sensuali: se siete single approfittate per lanciarvi in nuovi incontri senza pensarci troppo.

Gemelli: sarete molto determinati e grazie alla vostra ottima capacità di comunicare farete da tramite in più occasioni con i colleghi. Sarete portati a cercare nuovi contatti, anche se siete già in coppia.

Cancro: in questo martedì bisognerà fare molta attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Le stelle consigliano di riflettere bene prima di prendere qualunque decisione e di tenere a bada l'istinto.

Oroscopo del giorno: Vergine creativa e Bilancia intraprendente

Leone: inizierà per voi un periodo positivo ma da parte vostra è richiesto anche molto impegno, perché nessuno vi regalerà niente.

Sarete un punto di riferimento per un amico che avrà bisogno di voi.

Vergine: la creatività vi aiuterà a risolvere alcuni problemi, perché non tutto andrà liscio come l'olio al lavoro. In amore avrete bisogno di qualcosa di più e se siete in coppia penserete a passi importanti.

Bilancia: la vostra positività coinvolgerà anche le persone che vi circondano.

Sarete molto intraprendenti e non permetterete a nessuno di ostacolare i vostri sogni. In amore cercherai stabilità e serenità.

Scorpione: sarete un po' annoiati e desiderosi di un'avventura e questo potrebbe mettere in crisi i rapporti che hanno qualche problema. Con i colleghi potrebbero nascere delle discussioni per motivi organizzativi.

Capricorno insoddisfatto, Pesci estremamente sensibile

Sagittario: non sarà una giornata in cui potete stare tranquilli, perché l'imprevisto sarà dietro l'angolo. Presto avrete modo di fare progetti a lungo termine. Non fidatevi troppo di qualcuno che potrebbe parlare alle vostre spalle.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia che non vi sentirete soddisfatti della vostra vita e sentirete il bisogno di cambiare qualcosa. Ad aiutarvi ci sarà la determinazione che renderà tutto possibile.

Acquario: qualche problema al lavoro potrebbe assorbire tutte le vostre energie a discapito della famiglia. Questo distacco dagli affetti non dipenderà soltanto dagli obblighi, ma ha una radice più profonda.

Pesci: il nervosismo si farà sentire a causa dei troppi impegni e sarà meglio armarsi di pazienza e fare una cosa per volta. In amore la sensibilità giocherà un ruolo fondamentale per trovare la persona giusta.