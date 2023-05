L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 maggio 2023. In primissimo piano le analisi sulla giornata di martedì. Sotto la lente i segni appartenenti alla prima tranche dello zodiaco: ansiosi di sapere chi avrà il favore degli astri?

Sul piano astrologico a risultare vincente sarà il Toro, favorito dall'ingresso di Giove nel segno. Ottime chance di centrare obbiettivi o trasformare sogni in realtà anche per Cancro e Ariete, rispettivamente sostenuti dal Sole e dalla Luna.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 16 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 maggio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Alla grande! La Luna vi condurrà verso una magica giornata. Grazie alle scelte che avete fatto di recente, in ambito sentimentale vi potrete permettere il lusso di conciliare in modo quasi miracoloso la ragione della mente con quelle del cuore. Verrà a crearsi un'intesa quasi perfetta tra voi e il vostro partner, come mai prima d'ora. Se siete single, avrete l'opportunità di scoprire che l'allegria è un rimedio universale per ogni male. Di fronte a eventuali imprevisti o svolte inaspettate, reagirete con filosofia affrontando gli ostacoli con astuzia e con una tattica sofisticata tenuta nascosta a tutti. Un amicizia fidata vi fornirà preziosi consigli per affrontare svolte cruciali nella vostra carriera lavorativa.

La vostra disponibilità all'ascolto, il garbo e la signorilità con cui vi approcciate "al dovere" saranno il nucleo della vostra invincibile forza.

Toro: ★★★★★. Anche voi del Toro, come per coloro dell'Ariete, riuscirete nell'impresa di conciliare passione e ragione. A garantire positività e fortuna sarà il pianeta Giove. Le coppie che si sono recentemente formate affronteranno alcune difficoltà pratiche, ma con la volontà di adattamento e una comprensione intelligente da entrambe le parti, riusciranno a superarle.

Se siete single, un Urano magico si prenderà cura di voi, vegliando e illuminando il vostro cammino sentimentale. È il momento per i cuori solitari in cerca dell'anima gemella di superare le esitazioni e immergersi in un "tunnel dell'amore" che porterà a una calda stagione di emozioni. Sul fronte lavorativo, ci saranno ottime opportunità di miglioramento professionale.

Approfittate di questo momento per dare una spinta positiva al vostro futuro.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 16 maggio predice un martedì abbastanza buono su tutti i fronti. La vostra situazione astrale in generale promette un'ottima sintonia con la persona amata con numerosi momenti, anche memorabili, da condividere nel libro dei ricordi mentali. Le acque calme in cui vi muoverete vi permetteranno di mostrare la vostra determinazione nascosta, regalandovi una serata dolce e serena da trascorrere in piena armonia con chi amate. Se siete single, dopo un periodo di incertezza riacquisterete finalmente quell'entusiasmo che vi contraddistingue. Approfittate di questo stato di semi-grazia per dissipare ogni dubbio rimasto.

In molti casi le tempeste si stanno placando e potrete riprendere il vostro cammino con fiducia e ottimismo. Il periodo sta finalmente dandovi ragione anche sul fronte lavorativo. I progetti intrapresi in precedenza finalmente giungeranno a buon fine, portando grandi soddisfazioni.

Oroscopo e stelle del 16 maggio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Abilmente spalleggiati dal Sole, trascorrerete questa giornata in scioltezza e in bellezza, mostrando una speciale affabilità nel soprattutto ne rapporto di coppia. Vi distinguerete dagli altri perché vi additeranno (forse anche con un po' di invidia) come una delle coppie più armoniose e ben assortite del circondario. Nell'intimità della vostra relazione, Marte vi darà il via libera per esplorare la "legge del desiderio", aumentando considerevolmente la passione e promettendo nuove emozioni.

Se siete single, la Luna vi renderà particolarmente altruisti e generosi verso le persone che vi circondano, specialmente verso quelle che stanno attraversando momenti difficili. Sarà un buon momento per dare il via a quei nuovi sentimenti che avete in mente da tempo. Venere sarà pronta a realizzare i vostri sogni. Altresì, sarete instancabili e attingerete dalla vostra inesauribile energia la forza per affrontare con successo gli impegni.

Leone: ★★★★. Sentirete il desiderio di esplorare nuovi orizzonti che possano aprire la vostra mente e il vostro cuore, coinvolgendo anche la persona amata. Se avete da poco iniziato una relazione affettiva, saprete coltivarla con astuzia per renderla stabile e duratura nel tempo.

Se siete single, vivrete una fase dinamica in cui seguirete ciò che più vi appassiona, senza esitazioni e senza commettere errori di tempismo. Vitalità ed energia saranno le chiavi di volta: esprimerete con convinzione la vostra autenticità, avendo il coraggio di abbassare la maschera e mostrare chi siete veramente. Sul fronte lavorativo, fissatevi obiettivi importanti e concentratevi su di essi. Le stelle saranno dalla vostra parte, regalandovi l'energia necessaria per raggiungere il successo.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, 16 maggio, sottolinea il fatto che potreste sentire una certa pressione da parte del partner, desideroso di vedervi più attivi ed energici. Comunicate apertamente con chi amate, spiegando che state attraversando un periodo difficile, magari anche cercando di affrontare dubbi e conflitti insieme per poi trovare una soluzione.

Vedrete che, nonostante il sorgere di discussioni anche abbastanza accese, riuscirete a trovare quella buona sintonia persa da un pezzo. Se siete single, le stelle potrebbero portare malumori o tensioni familiari, tali da rendervi nervosi e agitati. In questa giornata potreste trovarvi coinvolti in discussioni interminabili e inutili con chiunque. Anche sul lavoro potrebbe essere difficile creare un clima armonioso con i colleghi. L'importante cercare di mantenere un atteggiamento distaccato di fronte a eventuali situazioni conflittuali.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 16 maggio.