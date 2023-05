L'oroscopo settimanale dal 15 al 21 maggio è pronto a valutare la terza settimana del mese in corso. In programma una combinazione di energie astrologiche che favoriscono la crescita personale, la creatività e le connessioni sociali. L'Oroscopo della settimana svela eventi planetari significativi capaci di influenzare l'atmosfera generale. Il Sole, nel segno dei Gemelli il 21 maggio, porterà un'energia vivace e vogli di comunicare. Questo posizionamento solare favorirà anche la socializzazione, l'apprendimento e la condivisione di idee. Inoltre, Marte in Leone di certo promuoverà una maggior fiducia generale, infondendo coraggio e determinazione.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 15 a domenica 21 maggio e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Il pronostico della settimana si avvicina al limite della sufficienza. Potreste trovarvi di fronte a qualche sfida oppure a dover fare uno sforzo maggiore per affrontare alcuni problemi. Sul lavoro, potrebbero esserci momenti di confusione, ma con la vostra abilità nel trovare un compromesso, riuscirete a superare ogni ostacolo. In amore, potrebbe esserci una certa instabilità con qualche lieve incomprensione con il partner. Una comunicazione aperta e sincera permetterà di risolvere eventuali malintesi.

Prendete a cuore l'aspetto salutare in generale, in particolare gestendo stress e alimentazione. Non abbiate paura di chiedere aiuto se ne avete bisogno. Nonostante le sfide, avrete l'opportunità di imparare cose utili.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ lunedì 15, mercoledì 17;

★★★★ martedì 16, giovedì 18, sabato 20;

★★★ venerdì 19 maggio;

★★ domenica 21 maggio 2023.

♏ Scorpione: voto 7.

Il periodo in analisi risulta in generale abbastanza buono. Potreste affrontare alcune sfide, questo si, ma grazie alla vostra determinazione e alla vostra intuizione sarete in grado di superarle con successo. Sul fronte lavorativo invece, riceverete soddisfazioni per il vostro impegno e la vostra dedizione. In amore, facile poter vivere momenti intensi e appassionati, in primis con il partner, rafforzando il legame tra di voi.

Sarete in grado di esprimere i vostri veri sentimenti con sincerità e magari ottenere quelle risposte attese da tempo. In primo piano la parte da dedicare alla cura della persona: dedicate del tempo al relax e alla rigenerazione. La settimana vi offrirà l'opportunità di realizzare qualcuno dei vostri obiettivi. Sfruttate al massimo la vostra forza interiore.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno martedì 16 maggio;

martedì 16 maggio; ★★★★★ lunedì 15, mercoledì 17;

★★★★ giovedì 18, venerdì 19;

★★★ domenica 21 maggio;

★★ sabato 20 maggio 2023.

♐ Sagittario: voto 7. La settimana dal 15 al 21 maggio si presenta discretamente favorevole. Potreste incontrare alcune sfide lungo il cammino, ma con la vostra natura ottimistica sarete in grado di affrontarle con successo.

Sul fronte lavorativo riceverete opportunità interessanti, forse un progetto stimolante che vi permetterà di esprimere al meglio le vostre capacità. In amore, vivrete momenti romantici, alcuni davvero molto appassionati, forse creando legami più profondi con il vostro partner. Questa settimana potrebbe anche essere un'opportunità per esplorare o ampliare nuove conoscenze. Prendetevi cura della vostra salute, facendo attenzione all'alimentazione: dedicate del tempo all'attività fisica. Sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi solo se determinati.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno giovedì 18 maggio;

giovedì 18 maggio; ★★★★★ venerdì 19, sabato 20;

★★★★ mercoledì 17, domenica 21;

★★★ martedì 16 maggio;

★★ lunedì 15 maggio 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9.

In arrivo un periodo davvero meraviglioso, forse pure altamente fortunato. Sarete circondati da un'energia positiva che vi porterà opportunità di successo e realizzazione. Sul fronte lavorativo riceverete promozioni, riconoscimenti o nuove proposte professionali che vi faranno sentire soddisfatti dei vostri sforzi. In amore, le relazioni potrebbero rifiorire con una maggiore intimità con la passione letteralmente pronta ad esplodere. Con il partner vivrete momenti romantici: momento ideale per mettere in pratica i vostri progetti o realizzare qualcuno dei vostri sogni interiori. Dedicate più tempo al benessere fisico, dedicando maggior attenzione a corpo e mente. La fortuna sarà dalla vostra parte, quindi seguite l'intuizione con convinzione.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno sabato 20 maggio;

sabato 20 maggio; ★★★★★ giovedì 18, venerdì 19, domenica 21;

★★★★ martedì 16, mercoledì 17;

★★★ lunedì 15 maggio.

♒ Acquario: voto 7. La settimana porterà con sé opportunità e sfide interessanti. Sul fronte lavorativo, nuove situazioni metteranno alla prova creatività e intelligenza. Sarà importante mantenere la calma e la concentrazione per affrontare al meglio le sfide che si presenteranno. In amore sarà facile poter vivere momenti di complicità con il partner, ma anche possibile che vi sia richiesto un maggiore impegno nella comunicazione e nell'ascolto reciproco. Prendetevi cura di voi stessi, dedicando del tempo al relax e alle attività che amate.

Questa settimana potrebbe anche offrire l'opportunità di coltivare nuove amicizie o di allargare la cerchia sociale. Siate aperti alle novità cogliendo le opportunità che si presenteranno.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno domenica 21 maggio;

domenica 21 maggio; ★★★★★ venerdì 19, sabato 20;

★★★★ lunedì 15, giovedì 18;

★★★ mercoledì 17 maggio;

★★ martedì 16 maggio 2023.

♓ Pesci: voto 6. A questo giro l'oroscopo è "passabile". Nella prossima settimana potreste dover affrontare alcuni ostacoli. Tuttavia, facendo affidamento alla vostra natura intuitiva sarete in grado di affrontare qualsiasi vicissitudine con grande determinazione. Sul fronte lavorativo, probabile dover fare i conti con scadenze o piccole responsabilità in aggiunta a ciò che già fate.

Sarà importante organizzarsi bene e gestire il tempo in modo efficiente per evitare stress e nervosismi ingiustificati. In amore, a fine pomeriggio potrebbero nascere lievi incomprensioni con il vostro partner. Fondamentale saper comunicare, cercando di trovare un terreno comune per risolvere qualsiasi cosa. Prendetevi cura di voi stessi mantenendo un sano equilibrio emotivo. Siate aperti ai cambiamenti.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: