L'oroscopo di sabato 13 maggio spiega come inizierà questo fine settimana per tutti i segni zodiacali. Per i Pesci sarà un momento di rinascita, mentre Toro e Capricorno dovranno gestire la loro vena polemica. Ottimismo per Gemelli e Leone.

Oroscopo di sabato 13 maggio: Cancro stressato

Ariete: saranno favoriti i nuovi incontri e il consiglio delle stelle è quello di seguire l'istinto senza farsi prendere da troppe domande. Le conoscenze potrebbero dare vita a qualcosa di più, ma questo dipenderà molto anche da voi.

Toro. ci sarà un po' di pessimismo che potrebbe rendere questa giornata complicata, soprattutto nella sfera professionale.

Concentratevi sulle cose che vi fanno più piacere e organizzate con la persona amata un weekend piacevole.

Gemelli: la creatività sarà la vostra arma vincente e vi permetterà di raggiungere vette altissime al lavoro. Usate questo dono anche in famiglia per divertirvi con le persone che amate. Ottime notizie arriveranno per le finanze.

Cancro: ci sarà bisogno di scaricare lo stress accumulato durante la settimana lavorativa ed è consigliato rilassarsi. I single potrebbero mettere da parte i pensieri negativi e dedicarsi a nuove conoscenze, chi è in coppia dovrebbe ascoltare di più l'altro.

Oroscopo del giorno: Leone verso la realizzazione degli obiettivi

Leone: i progetti sono a un passo dal realizzarsi e anche i vostri desideri presto diventeranno realtà.

Avete lavorato bene nelle scorse settimane e adesso è arrivato il momento di raccogliere i frutti. Incontri piacevoli e inaspettati.

Vergine: proseguite il lavoro su voi stessi e continuate a gestire le energie indirizzandole solo verso ciò che vi fa stare bene. Ascoltate i consigli degli altri, ma non lasciatevi influenzare troppo dai loro giudizi: sapete benissimo quello che volete.

Bilancia: avrete un'energia che saprà coinvolgere chi vi circonda. Sarete un punto di riferimento per molti e l'amore degli altri è un'ottima ricompensa in questa esistenza. La giornata sarà positiva anche dal punto di vista degli affari.

Scorpione: avrete voglia di trascorrere del tempo in solitudine per riflettere bene come agire nei prossimi giorni.

L'ottimismo non mancherà e aiuterà ad ottenere risultati sorprendenti al lavoro. In famiglia tutto procederà a gonfie vele.

Novità importanti per il Sagittario, Acquario poco lucido

Sagittario: potrebbe essere una giornata molto importante per il lavoro e se aspettate delle risposte arriveranno presto. Un collega avrà un ruolo fondamentale nel vostro cammino. In amore avrete una bella complicità con il partner.

Capricorno: dovreste tenere a bada le polemiche e dare più importanza al punto di vista degli altri. Anche se pensate di essere dalla parte della ragione, non è sempre così. Con le parole potreste rischiare di ferire chi vi sta a cuore.

Acquario; l'oroscopo del giorno 13 maggio annuncia una giornata non ideale per prendere decisioni.

Sarà meglio rimandare a quando sarete più calmi, perché rischiereste di pentirvi delle vostre scelte. Concentratevi sull'amore.

Pesci: tornerà l'armonia in amore dopo giorni di noia e questo migliorerà inevitabilmente anche il vostro umore. La voglia di rinnovamento busserà ancora alla vostra porta e i progetti con la persona amata fioccheranno.