L'ultima settimana del mese di maggio è ormai alle porte e le previsioni dell'Oroscopo permettono ai vari segni zodiacali di organizzarsi per affrontare al meglio le situazioni che si paleseranno lungo il cammino. A mostrare un coraggio non indifferente sarà l'Ariete, pronto a mettersi in gioco per affrontare a testa alta qualsiasi cambiamento, seguito da un Acquario ottimale e da uno Scorpione che si immergerà in un periodo alquanto interessante. A dover affrontare una settimana particolarmente instabile, invece, potrebbe essere il segno zodiacale del Cancro.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il segno zodiacale in questione avrà la possibilità di mettersi in gioco e mostrare la propria grinta e quelle che sono le proprie capacità. Avere coraggio di affrontare le varie situazioni ed i cambiamenti che si paleseranno lungo il cammino sarà considerato come una marcia in più per riuscire a trionfare su più fronti. Mai demordere, soprattutto dopo un eventuale fallimento, poiché ogni esperienza si rivelerà utile per migliorarsi.

Toro - l'oroscopo dell'ultima settimana del mese di maggio consiglia di mantenere la calma ed affrontare le eventuali discussioni senza troppe pretese.

Chi ha lasciato delle situazioni particolari in sospeso farà meglio a cercare di risolvere il prima possibile. Unico inconveniente, in un periodo come questo, potrebbe essere la poca pazienza.

Gemelli - le prime giornate di questo nuovo periodo non saranno certo tra le migliori. Varie discussioni porteranno all'inasprimento di alcuni rapporti interpersonali, ma grazie ad una posizione astrale più favorevole, con il sopraggiungere di mercoledì si avrà la possibilità di migliorare il tutto e portare chiarezza laddove sembra non essercene.

In ambito lavorativo ci si potrebbe ritrovare di fronte ad un bivio in cui sarà necessario effettuare una scelta.

Cancro - l'instabilità, secondo l'oroscopo, sembra essere ormai all'ordine del giorno, specialmente in una settimana in cui alti e bassi si susseguiranno fin tropo velocemente. Qualche nota di nervosismo potrebbe palesarsi nel corso delle varie giornate ledendo l'armonia che con fatica era stata raggiunta.

Mantenere la calma non sarà semplice e per tale motivo potrebbe essere necessario isolarsi per ritrovare quell'equilibrio ormai perduto.

Leone - se c'è la buona volontà, niente e nessuno riuscirà a metter ei bastoni fra le ruote a chi, nato sotto al segno zodiacale in questione, ha deciso di affrontare un cammino che lo porterà a modificare positivamente il proprio futuro. Desiderare una posizione lavorativa migliore richiederà un dispendio energetico non indifferente, soprattutto per coloro che hanno deciso di mettersi in gioco per realizzare i propri sogni.

Vergine - secondo le previsioni dell'oroscopo, coloro nati sotto al segno zodiacale in questione si stanno preparando ad affrontare un periodo particolarmente esigente.

La nuova settimana del mese di maggio si rivelerà particolare e sarà consigliabile, in un periodo come questo, evitare di spendere troppi soldi. Accumulare e mettere da parte aiuterà a trovarsi i fondi necessari al momento più opportuno.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - un ottimo periodo è quello che sembra ergersi all'orizzonte per la Bilancia. Nuove opportunità potrebbero presentarsi lungo il cammino e l'incontro di persone già conosciute in passato potrebbe portare alla nascita di situazioni particolarmente interessanti, specialmente per quanto riguarda la carriera e le prospettive future in ambito lavorativo. Da non mettere minimamente da parte, le relazioni interpersonali e, specialmente, il partner e la famiglia.

Scorpione - la nuova settimana del mese di maggio, secondo quanto previsto dall'oroscopo, si rivelerà particolarmente interessante per coloro nati sotto al segno dello Scorpione. Una svolta finanziaria importante potrebbe fare capolino nei prossimi giorni, allietando ancor più l'animo di chi ha già ottenuto, o sta ottenendo, un risultato importante per la propria carriera lavorativa e non solo.

Sagittario - coloro che hanno affrontato situazioni difficili e discussioni intrigate, quello che sta per sopraggiungere si rivelerà come un periodo ottimale per riuscire a mettere in ordine un po' tutto. Cancellare il passato è ovviamente impossibile, ma è proprio grazie alle esperienze positive e negative affrontate se ora ci si ritrova le competenze necessarie per riallacciare rapidamente i rapporti incrinati.

Capricorno - l'oroscopo della nuova settimana del mese prevede il sopraggiungere di un periodo particolarmente burrascoso, soprattutto per coloro nati sotto al segno del Capricorno. Qualche attacco d'ira potrebbe fare capolino nei prossimi giorni, specialmente se le cose non vanno per come erano state organizzate. Mantenere la calma potrebbe risultare impossibile, ma utile per non rovinare i rapporti di fiducia creati nel tempo.

Acquario - ottimo periodo anche per colo nati sotto al segno dell'Acquario. Una particolare energia positiva permetterà al segno zodiacale in questione di recuperare tutto ciò che era rimasto in sospeso, donando la possibilità di colmare quei ritardi che in ambito lavorativo potrebbero causare qualche problema.

Attenzione a non strafare, le energie saranno molte, ma non di certo illimitate.

Pesci - numerose sensazioni si susseguiranno nel corso della settimana, creando nel segno zodiacale in questione un mix in grado di portare, a volta, confusione. Riuscire a colmare alcune mancanze non sarà semplice, soprattutto per chi è alla ricerca di risposte in grado di portare luce ai vari dubbi che potrebbero assillare la mente durante il weekend, ma secondo le previsioni dell'oroscopo, la giornata di domenica si rivelerà utile a tale scopo.