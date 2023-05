Secondo l'oroscopo del 16 maggio 2023 sarà un periodo di ripartenza per il segno della Vergine e buono per i nati in Bilancia. Comunque non sarà un momento scoppiettante per i nati in Acquario, che vivranno una relazione d'amore complicata. In primo piano l'astrologia di martedì 16 maggio e le previsioni zodiacali con le pagelle da Ariete a Pesci.

La giornata di martedì 16 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se negli ultimi giorni ci sono stati dei problemi nella vostra relazione amorosa, adesso torna il sereno. Le coppie giovani, dopo un breve periodo di incertezze, si daranno un’altra opportunità.

In campo lavorativo, l'Oroscopo consiglia di mettere in cantiere nuovi progetti che vi sembrano vincenti. Voto: 7

Toro – Se avete avuto problemi di comunicazione con la vostra dolce metà, adesso vi comprendete perfettamente. Abbiate sempre il coraggio di affrontare nuove sfide. I single dovrebbero socializzare di più e stare meno chiusi in casa. Sul fronte del lavoro, chi ha avuto difficoltà economiche adesso può tirare finalmente un sospiro di sollievo. Voto: 7

Gemelli – In amore, se negli ultimi mesi c’è stata aria di maretta nella vostra vita di coppia, le stelle suggeriscono di fare chiarezza e di dare un’altra chance al vostro partner. Alcune coppie fortemente in crisi sono irrecuperabili, meglio interrompere il rapporto e guardare oltre.

I progetti lavorativi che partono adesso sono benedetti da buone stelle. Coinvolgete solo le persone giuste, quelle di cui meritano la vostra fiducia. Voto: 7

Cancro – L'amore è sicuramente un campo su cui potete contare in questo periodo. Ci sono nuove opportunità soprattutto per le coppie molto innamorate. Nel campo lavorativo, nessuno regala niente per niente, quindi, datevi da fare e non fatevi piegare da nessuno.

Le belle idee devono essere sviluppate con maggiore responsabilità. Voto: 7,5

Previsioni zodiacali di martedì 16 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Amate molto i rischi e le sfide. Ogni volta che avete un'idea in testa nessuno riesce a fermarvi, anche se siete consapevoli di cosa andate incontro. Vi piace giocare con il fuoco, attenzione a non bruciarvi.

Se state lavorando a un progetto vincente, presto la vostra situazione economica migliorerà. Non dimenticate di saldare i debiti. Voto: 7

Vergine – Periodo di ripartenza per l'amore. Alcuni di voi daranno un’opportunità ai ritorni di fiamma. Restare soli a lungo termine non va bene a nessuno. Le coppie che stanno vivendo un periodo burrascoso troveranno il coraggio di dire basta e di rifarsi una vita. Nell’ambito lavorativo, c’è molta competizione. Fate di tutto per farvi notare, anche se la competizione vi è sempre piaciuta. Voto: 6,5

Bilancia – Si prospetta un buon periodo per molti della Bilancia che hanno una relazione amorosa. C’è chi prenderà decisioni importanti anche se qualcuno potrebbe disapprovare ciò che sta realizzando.

Mantenete la calma e rispondete con un sorriso. Sul fronte del lavoro, abbiate pazienza di raccogliere i cocci e di ricomporli. Potreste ripartire da lì, sarà meno complicato del previsto. Voto: 7

Scorpione – In amore, potreste buttarvi in una storia senza via di uscita. Le coppie innamorate portano avanti i loro progetti di vita comune. Chi pensava che una crisi avrebbe distrutto il vostro rapporto di coppia, dovrà ricredersi. È il momento di riprendere la vostra rivincita. Il lavoro vi darà enormi soddisfazioni, lottate da soli e godetevi tutti i traguardi raggiunti. Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 16 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sul fronte dell’amore è sempre meglio essere prudenti.

Non lasciatevi trascinare dagli impulsi, potreste rimetterci. Se dovete scegliere se continuare oppure no una storia, è meglio chiarire in poco tempo per non far soffrire troppo l’altra persona. Nel lavoro, dovete rimboccarvi le maniche, se volete ottenere il successo. Le stelle sono pronte a indicarvi la via migliore per realizzare tutti i vostri sogni. Voto: 6,5

Capricorno – Negli ultimi mesi, alcuni nati in Capricorno sono stati un po’ sfortunati, ma tra alti e bassi ce l’hanno fatta. Ci sono coppie non sopravvissute alla profonda crisi, e altre che sono sopravvissute alla tempesta. Non rovinate il vostro rapporto di coppia per una sbandata, datevi un’altra possibilità. Se siete alla ricerca di un buon lavoro, potreste trovarlo nei prossimi giorni.

I lavoratori che hanno attraversato un periodo sottotono ritroveranno la voglia di lavorare. Voto: 6

Acquario – Secondo l'oroscopo, non sarà un periodo scoppiettante per le coppie che hanno passato momenti di crisi. Alcuni dell’Acquario sono confusi sentimentalmente, altri invece sono convinti di non meritarsi l’amore. Stabile il settore professionale. Chi si è dato molto da fare ha trovato una soddisfazione, mentre gli altri hanno dato vita a un nuovo progetto lavorativo. Voto: 6,5

Pesci – In amore, questo è il periodo dei ritorni di fiamma. Tornano anche i sentimenti che avete chiuso nel cassetto. Tornano gli ex pentiti o gli amori mai dimenticati. Se vi sono stati negati alcune richieste di lavoro o vi hanno mandato indietro alcuni ordini, non dovete disperarvi perché presto avrete novità positive. Voto: 6