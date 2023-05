L'oroscopo di venerdì 12 maggio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a descrivere le novità del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. La classifica, inoltre, permette di dare uno sguardo più ampio all'andamento generale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 12 maggio 2023.

Oroscopo di venerdì 12 maggio: i primi segni in classifica

Capricorno (1° posto): userete la vostra energia per concentrarvi sugli aspetti positivi del rapporto di coppia. L'amore verso il partner vi aiuterà anche a valorizzare alcune delle vostre caratteristiche.

Sarete felici di poter condividere sentimenti tanto intensi e brillanti. La famiglia vi sosterrà.

Leone (2° posto): tornerete a dare valore alla vostra produttività. Per voi, sarà importante rimanere sempre attivi, anche davanti ai momenti di bassa motivazione. Il supporto degli amici e del partner vi consentirà di avere una visione più positiva del mondo circostanze. La famiglia contribuirà senza sosta.

Bilancia (3° posto): amerete il contatto con la natura. Vi dedicherete a lunghe passeggiate, cercando il contatto con piante e animali. Questo vi aiuterà a ritrovare la fiducia in voi stessi e nel prossimo. Avere una persona speciale con la quale condividere determinate esperienze, inoltre, sarà un vero toccasana.

Sagittario (4° posto): vi troverete sulla cresta dell'onda. Questa giornata si svolgerà nel modo desiderio perché, nonostante tutto, riuscirete a portare a termine tutti i vostri impegni. Vi avvicinerete alla realizzazione di desideri importanti e sarete pronti a tutto pur di rendere felici le persone care.

Previsioni astrologiche del 12 maggio: i mezzani

Gemelli (5° posto): sarete completamente rapiti dal lavoro. Non riuscirete a distogliere la vostra attenzione dai compiti da portare a termine. Ci saranno dei lati positivi, come l'aumento della produttività e della fiducia del capo, ma l'Oroscopo vi consiglia di non sacrificare completamente il vostro tempo libero.

Ariete (6° posto): purtroppo non riuscirete a separare la vostra vita personale da quella lavorativa. Continuerete a fondere i diversi aspetti, senza un utile gestione delle emozioni. Si tratterà solo di una fase che, a dispetto delle aspettative, saprà trasmettervi insegnamenti davvero preziosi.

Cancro (7° posto): sarete dolci e sensibili nei confronti del partner. Purtroppo, però, l'ansia potrebbe spingervi a diventare ripetitivi. Non riuscirete a partecipare a tutti gli eventi desiderati. Avvertirete un blocco interiore che vi impedirà di essere davvero voi stessi. La situazione potrà migliorare.

Pesci (8° posto): vi peserà molto trascorrere il tempo sul posto di lavoro. Aspirerete a una maggiore libertà, ma sarete costretti a occuparvi di tante cose contemporaneamente.

Gli amici vi daranno consigli diversi e spesso diametralmente opposti. Sarete voi a dover prendere le vostre decisioni.

Previsioni zodiacali del 12 maggio: i segni meno fortunati

Vergine (9° posto): i contrasti in famiglia non faranno altro che aumentare. Purtroppo, ci saranno delle questioni che creeranno un po' di trambusto. Per il momento, non riuscirete a raggiungere un compromesso, ma vi impegnerete per cercare di sistemare le cose, almeno in parte.

Acquario (10° posto): l'impatto con il corteggiamento non sarà tra i migliori. Non riuscirete a imprimere alle vostre parole il fascino desiderato. Lotterete per lasciare un segno, ma la persona amata apparirà decisamente distratta. L'oroscopo vi consiglia di prendere in considerazione strade diverse.

Toro (11° posto): non riuscirete a lasciarvi andare con il partner. Tenderete ad avere un atteggiamento serio e distaccato. La paura di rimanere delusi sarà più forte di tutto il resto. Per il momento, preferirete continuare a procedere a piccoli passi, senza lasciarvi trascinare dalla fretta.

Scorpione (12° posto): sarete molto cagionevoli. Avvertirete un malessere fastidioso che vi rallenterà per tutta la giornata. Non si tratterà di niente di preoccupante, però, prestare maggiore attenzione al vostro corpo potrebbe darvi dei vantaggi. Anche il riposo e la semplicità vi saranno di aiuto.