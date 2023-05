L'oroscopo di giovedì 18 maggio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali del giorno sono pronte a svelare tutti i segreti dei diversi profili. Ci sarà chi non potrà fare a meno di lanciarsi tra le braccia del partner e chi opporrà una certa resistenza all'amore. La vita lavorativa, sentimentale e sociale verrà influenzata in modo marcato dai transiti planetari.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 18 maggio 2023.

Previsioni zodiacali di giovedì 18 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non accetterete di buon grado gli imprevisti. Vorrete controllare tutti gli avvenimenti della giornata, ma non sarà possibile, soprattutto quando entreranno in gioco le emozioni.

Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare ad adattarvi maggiormente alle situazioni: le cose diventeranno più facili.

Toro: tenderete a perdere la pazienza molto facilmente. Non sarete disposti ad ascoltare le persone che vi hanno ferito. Prenderete le distanze da solo, adottando un atteggiamento schivo e scontroso. La solitudine non vi spaventerà, anche se potrebbe spingervi a porvi qualche domanda.

Gemelli: il lavoro lascerà un'impronta importante su di voi. Vi farete coinvolgere dai vostri colleghi in ogni attività. Vi piacerà essere al centro dell'attenzione e ricoprire il ruolo di leader. Questo, però, comporterà anche delle grandi responsabilità nei confronti di voi stessi e degli altri.

Cancro: sarete completamente travolti dall'amore per il partner. La relazione di coppia andrà a gonfie vele. Vi piacerà ascoltare le sue parole e unire le forze per cercare di portare il rapporto a un altro livello. Avrete buoni risultati, anche se ci sarà ancora un margine di miglioramento notevole.

Oroscopo del giorno 18 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non sarete molto soddisfatti della vostra situazione economica. Vorrete migliorare alcuni aspetti del vostro lavoro in modo da potervi permettere maggiori libertà. Le previsioni zodiacali del 18 maggio vi consigliano di prendervi del tempo. Sarà un cambiamento che non avverrà nel giro di pochi giorni.

Vergine: avrete uno spiccato senso per gli affari. Adorerete fare progetti e concentrarvi sulla vostra attività. La maggior parte degli amici saranno felici per voi. Anche il partner vi darà tutto il suo appoggio. Qualcuno, però, potrebbe apparire eccessivamente invidioso. Non fatevi ferire dalle sue parole.

Bilancia: non riuscirete a lasciarvi andare con la persona amata. Alzerete un muro nei suoi confronti che apparirà completamente invalicabile. Tenderete a isolarvi, in modo da non dover dare alcun tipo di spiegazione. Questo potrebbe avere ripercussioni profonde sulla vostra socialità.

Scorpione: andrete alla ricerca dell'anima gemella. Vorrete trovare una persona che riesca a immedesimarsi in voi.

Le previsioni zodiacali del 18 maggio vi suggeriscono di non accontentarvi. Sarà importante analizzare tutti gli aspetti caratteriali dell'altro. Solo così non rimarrete delusi.

Previsioni astrologiche del 18 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete decisamente competitivi. Vorrete raggiungere risultati sempre migliori. Non permetterete all'ansia di avere la maglio. Al contrario, sul posto di lavoro, manterrete la calma, mettendo in evidenza tutte le vostre migliori caratteristiche. Attenzione a non esagerare.

Capricorno: avrete voglia di trascorrere un po' di tempo con gli amici. Ultimamente siete stati fin troppo occupati con il vostro lavoro. Proverete a organizzare qualcosa di divertente, senza esagerare.

Le persone care dimostreranno di apprezzare l'iniziativa.

Acquario: la vostra famiglia rappresenterà un punto di riferimento importantissimo per voi. Non riuscirete a fare a meno della sua presenza. Il confronto avverrà in ogni momento della giornata e userete le parole ricevute come guida per le prossime azioni. L'amore andrà a gonfie vele.

Pesci: sarete un po' timidi nei rapporto con gli altri. Questo, però, non vi impedirà di coltivare le vostre relazioni interpersonali. Dopo aver preso confidenza nessuno riuscirà a fermarvi. Lascerete il segno nel cuore delle persone che vi staranno accanto. Il partner si reputerà fortunato.