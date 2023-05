Prosegue la settimana dei segni zodiacali, approfondiamo quindi come andrà la giornata di giovedì 18 maggio con le stelle e l'oroscopo per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: il periodo è caratterizzato da tranquillità a livello sentimentale. Non manca una visione nuova riguardo le progettualità da affrontare in ambito professionale

Toro: a livello sentimentale la situazione astrologica è interessante, in particolare per le coppie che stanno insieme da tempo. In questo periodo sono favoriti i progetti: con Giove nel segno in campo professionale potreste sentirvi sotto pressione.

Gemelli: a livello lavorativo in questa giornata ci saranno delle buone idee che andranno gestite bene. Si recupera il livello energetico. Per quel che riguarda l'amore ci saranno occasioni per mettervi in gioco.

Cancro: con Venere nel segno la situazione migliora in ambito amoroso. Chi ha vissuto una difficoltà ora potrà recuperare. A livello professionale è un momento favorevole.

Leone: per il quinto segno zodiacale la giornata di giovedì 18 maggio sarà caratterizzata da maggiore tensione in ambito professionale, cercate di gestire le cose con calma. Per quel che riguarda l'ambito amoroso potete chiamati a fare delle scelte.

Vergine: in amore cercate di mettervi in gioco, visto che vi sentite più forti.

In ambito professionale potrete ottenere dei risultati, ma solo se vi impegnerete nei vostri progetti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: è possibile che nascano delle discussioni in questa giornata, è stato un periodo difficile, desiderate recuperare. Nel lavoro è un momento faticoso, avete mai bisogno di maggiore serenità.

Scorpione: in ambito sentimentale - con la Luna in opposizione - non tutto andrà come sperate. Nel lavoro ci sono delle possibili proposte in arrivo. Nel complesso vi sentite stanchi.

Sagittario: a livello sentimentale - c'è una relazione nata da poco - non è detto che possa continuare in particolare se non nasce da basi solide.

Nel lavoro sarà meglio fare delle scelte importanti di fronte a dei bivi.

Capricorno: a livello lavorativo c'è energia in calo, cercate di lasciare più spazio ai vostri collaboratori. In ambito amoroso con la luna favorevole potrete fare dei passi avanti nei confronti delle persone che amate.

Acquario: la giornata sarà caratterizzata da una Luna dissonante. In amore è possibile che nascano polemiche. Nel lavoro cercate di non rimandare ai prossimi mesi delle situazioni importanti da gestire.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale è un periodo passionale. In ambito amoroso e nel lavoro agite al meglio se volete ottenere ciò che desiderate.