L'oroscopo del 18 maggio 2023 consiglia ai nati in Toro di esplorare nuovi posti e raccomanda agli spendaccioni nati sotto il segno dei Gemelli di non buttare soldi per cose futili. Per le persone che appartengono al segno dei Pesci è arrivato il momento di programmare nuovi obiettivi e di dare il massimo. A seguire, le accurate previsioni generali dell’Oroscopo di giovedì 18 maggio.

La giornata di giovedì 18 maggio secondo l'oroscopo generale: da Ariete a Cancro

Ariete – Più cercate di controllare le azioni delle persone a voi molto care, amici o colleghi, più si ribelleranno e vi renderanno la vita difficile.

Consentite loro di prendere le proprie decisioni, ne trarrete benefici tanto quanto loro.

Toro – Regalatevi una piccola gita fuori porta e non lasciate che nessuno vi dissuada dall’esplorare nuovi posti. Giove nel settore dei viaggi sostiene che accadono solo cose buone quando si ha voglia di esplorare nuovi posti.

Gemelli – Dovete stare molto attenti a come spendete i vostri soldi. Avete consumato troppi soldi negli ultimi tempi e dovete smetterla di comprare tutto ciò che viene messo in vendita come oggetto must have.

Cancro – C’è tanta attività cosmica in atto nel vostro cielo, siete stati incredibilmente attivi negli ultimi mesi, sia nella vostra vita privata che al lavoro, e questo continuerà sicuramente.

Tuttavia, dovete essere più selettivi nei vostri obiettivi. Pensate alla qualità, non alla quantità.

Previsioni zodiacali per la giornata di giovedì 18 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Non sprecate il vostro tempo e le vostre energie cercando di cambiare il mondo in meglio, perché non riuscirete. Mirate, invece, a cambiare voi stessi in meglio.

Identificate quelle aree della vostra vita che devono essere aggiornate e mettetevi subito al lavoro.

Vergine – Non è da voi preoccuparvi di ciò che i vicini potrebbero pensare delle vostre azioni, quindi, perché vi preoccupate adesso? Fate ciò che sembra giusto per voi e non pensate nemmeno un momento a come le altre persone potrebbero scegliere di percepirlo.

Bilancia – Se vi trovate in disaccordo con qualcuno che vi supera di rango, siate furbi e fate un passo indietro. Ci sono alcune battaglie che nemmeno una Bilancia può vincere e i pianeti indicano che questa potrebbe essere una di quelle. Non dovete essere coraggiosi ogni giorno.

Scorpione – Il ritmo della vita aumenterà notevolmente nei prossimi giorni, ma vi godrete l’esperienza immensamente. Giove nel settore più avventuroso della vostra vita vi ispirerà a puntare più in alto e a impegnarvi di più a ogni livello possibile.

Astrologia di giovedì 18 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se credete che un amico o un familiare vi stia nascondendo delle cose, in questa giornata è improbabile che voi ne siate felici, ma cosa potete fare?

Il semplice fatto è che non avete il diritto di chiedere che vi svelino i loro segreti.

Capricorno – Alcune persone a voi molto care oltrepasseranno il limite dall’essere assertivi all’essere aggressivi e, ovviamente, non ne sarete felici ma tenete la rabbia per voi per il momento. La vendetta è un piatto migliore se servita fredda.

Acquario – Non è da voi essere cauti ma secondo l'oroscopo non volete agitare troppo le cose sul fronte lavorativo perché potrebbe esserci un serio contraccolpo. Solo per questa volta potrebbe essere saggio tenere per voi le vostre opinioni.

Pesci – Con tutta questa attività cosmica che si svolge nell’area più dinamica della vostra vita non ci possono essere mezze misure: decidete cosa volete realizzare e poi date il massimo. Non ci sono limiti, almeno non per voi.