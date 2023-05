L'oroscopo del 1° giugno ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali, sulla base dei transiti planetari, sono pronte a descrivere tutte le novità del giorno. Lavoro, sentimenti e socialità hanno un peso rilevante, ma viene dato spazio anche agli interessi personali e al tempo libero. Alcuni segni si dimostreranno fedeli al partner, mentre altri non riusciranno a trovare ancora il loro equilibrio.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 1° giugno 2023.

Previsioni zodiacali di giovedì 1° giugno: i primi posti della classifica

Gemelli (1° posto): l'amore avrà un ruolo molto importante in questa giornata.

Farete sentire il partner al centro del vostro universo. Gli dedicherete tutte le attenzioni possibili, anche alla fine di un estenuante turno di lavoro. Prenderete in considerazione i consigli provenienti da parenti e amici.

Bilancia (2° posto): non vi piacerà rinunciare al vostro tempo libero. Proverete a suddividere la giornata in modo equilibrato, includendo tutte le vostre attività preferite. Il risultato sarà un vero successone. Vi renderete conto di aver trovato una strategia utile e funzionale.

Pesci (3° posto): avrete bisogno di rinnovare il guardaroba. Non vedrete l'ora di acquistare i vestiti per l'estate. Questo proposito vi renderà davvero spumeggianti. Inoltre, la situazione economica vi permetterà di non badare a spese.

Il divertimento sarà assicurato.

Cancro (4° posto): per voi sarà possibile ignorare il prossimo. Sarete gentili con le persone che vi staranno accanto perché tenderete a immedesimarvi in tutte le situazioni. Le previsioni zodiacali del 1° giugno, però, vi consigliano di non perdere di vista gli interessi personali.

Oroscopo del 1° giugno: i segni mezzani

Toro (5° posto): agirete d'istinto. Non vi dedicherete a lunghe riflessioni perché sarete convinti di dover passare ai fatti velocemente. In parte, tramite questa strategie, otterrete i traguardi desiderati. In alcuni casi, però, potrebbe essere necessaria un'analisi più approfondita.

Vergine (6° posto): la vostra carriera andrà a gonfie vele.

Sarete fieri di voi stessi e dei progressi fatti di recente. Continuerete a impegnarvi per progredire dal punto di vista lavorativo. Il partner non potrà fare a meno di mostrare una nota di stupore. Il suo atteggiamento vi lascerà perplessi.

Ariete (7° posto): vi piacerà attirare l'attenzione. Non sopporterete l'idea di essere ignorati. Vi distinguerete dalla massa sia in ambito lavorativo che sentimentale. Otterrete buoni risultati, ma il vostro temperamento potrebbe infastidire alcune persone. L'invidia farà il resto.

Scorpione (8° posto): l'amore continuerà ad avere molti segreti per voi. Non riuscirete proprio a comprendere i meccanismi dietro alle frecce di Cupido. Per il momento, deciderete di rinunciare alla ricerca dell'anima gemella.

Sarete convinti di poter riprovare in un successivo momento.

Previsioni astrologiche del 1° giugno: gli ultimi posti

Capricorno (9° posto): apparirete stanchi e poco collaborativi. Preferirete lavorare da soli ai vostri progetti, senza dover rendere conto a nessuno. Non darete peso ai vostri errori, ma tenderete a esacerbare quelli degli altri. Questo atteggiamento non vi consentirà di lasciare il segno.

Leone (10° posto): non riuscirete a mantenere la calma davanti ad alcune situazioni. Tenderete a perdere il controllo a scagliarvi contro coloro che vi hanno ferito. Non darete modo agli altri di controbattere perché vorrete sempre avere ragione. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di non prendere decisioni affrettate.

Acquario (11° posto): la fortuna continuerà a voltarvi le spalle. L'assetto astrale non vi consentirà di muovervi liberamente all'interno della sfera sentimentale. Vi sentirete bloccati tra le ragioni della mente e quelle del cuore. La famiglia non avrà un buon consiglio da darvi, mentre gli amici vi criticheranno.

Sagittario (12° posto): il vostro desidero di successo si scontrerà con le difficoltà quotidiane. Non tutto andrà per il verso giusto. Sarete costretti a cambiare i vostri piani e a guardare al passato. Inoltre, non vi sentirete affatto fortunati dal punto di vista sentimentale e amicale.