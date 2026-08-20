L'oroscopo di venerdì 21 agosto è pronto a svelare tutti i segreti del giorno. Grazie all'osservazione dei pianeti e delle stelle, è possibile ottenere un quadro dettagliato della quotidianità dei dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e vita sociale avranno la priorità.

Il Toro e lo Scorpione saranno molto abili in amore perché si dedicheranno completamente al partner. I Gemelli e la Bilancia, invece, punteranno dritti verso l'obiettivo.

Oroscopo di venerdì 21 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la vostra motivazione subirà una piccola battuta d'arresto.

Avrete bisogno di fermarvi un attimo per recuperare le energie. Non dovrete provare sensi di colpa, si tratterà di un meccanismo abbastanza normale. Le persone care, per fortuna, non vi lasceranno soli.

Toro: non sarà difficile rapportarvi con il partner. Sarete molto abili in amore dato che riuscirete a dedicarvi completamente alla persona amata. Romanticismo e comprensioni si uniranno per dare vita a un quadro quasi perfetto. Gestirete bene anche i fattori esterni.

Gemelli: finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo. Le cose inizieranno ad andare per il verso giusto. Vi avvicinerete sempre di più all'obiettivo finale, riuscendo a compiere passi fondamentali. L'oroscopo vi consiglia di non avere fretta e di rispettare tutte le tappe.

Cancro: cercherete l'aiuto del partner e delle persone care. Vi aspetterete una certa reazione da parte loro, tuttavia, non è detto che riceverete il supporto desiderato. Un dialogo aperto e chiarificatore potrebbe permettervi di mettere in chiaro le cose: la scelta delle parole sarà essenziale.

Leone: affronterete tutto con la massima ironia. Non vi piacerà trasformare eventuali difficoltà in dramma senza fine. Saprete cogliere il lato divertente delle cose, anche di quelle più problematiche. Questo vi aiuterà a metabolizzare meglio alcuni eventi.

Vergine: tenderete a perdere la pazienza molto facilmente. Non avrete voglia di ripetere le cose e, di fronte a un atteggiamento poco collaborativo, vi chiuderete a riccio.

In famiglia, le cose non saranno affatto più facili. Al contrario, incomprensioni e litigi non mancheranno.

Bilancia: sarete pronti a trasformare in realtà i vostri progetti. Vi sentirete bene con voi stessi e potrete contare su una buona autostima. Non vi farete spaventare da opinioni esterne o da critiche distruttive. Farete riferimento solo a voi stessi e ai valori appresi.

Scorpione: metterete il partner al primo posto. Non vi piacerà l'idea di non potervi dedicare completamente al rapporto di coppia. Per questo motivo, cercherete di organizzarvi nel migliore dei modi. Ovviamente, non dovrete sottovalutare l'aspetto lavorativo.

Sagittario: la solitudine non vi peserà, mentre la presenza di persone poco gradite vi farà stare male.

Preferirete ritagliarvi uno spazio solo per voi piuttosto che convivere costantemente con le critiche. L'amore di coppia, in questo momento, non sarà una vostra priorità.

Capricorno: le stelle non saranno completamente dalla vostra parte. Questo venerdì sarà caratterizzato da alti e bassi. Prenderete decisioni difficili e ne rimanderete altre altrettanto importanti. Prima di scegliere, vorrete avere chiaro il quadro della situazione.

Acquario: sarete molto bravi a rapportarvi con le persone. Vi piacerà stare in mezzo agli altri e confrontarvi con gli amici. Non vi sentirete toccati da opinioni differenti. Al contrario, esse offriranno ottimi spunti per nuove riflessioni. Gli amici illumineranno la vostra giornata.

Pesci: sarete molto timidi in ambito sentimentale. Avrete paura di compiere la prima mossa e l'idea di un'eventuale rifiuto vi turberà particolarmente. Nonostante ciò, non sarete disposti a rinunciare alla persona amata. Riuscirete a trovare la forza di aprirvi dentro voi stessi.