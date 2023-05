L'Oroscopo del 16 maggio ha in serbo tante sorprese: le previsioni astrologiche sono pronte a svelare i segreti del giorno, mettendo in evidenza le caratteristiche della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. La classifica consente di farsi un'idea sulla posizione di ogni profilo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 16 maggio 2023.

Previsioni zodiacali di martedì 16 maggio: i segni più fortunati

Acquario (1° posto): sarete molto spontanei nel rapporto con gli altri. La vostra simpatia riuscirà a coinvolgere anche le persone più timide.

Con un solo sguardo, sarete in grado di indagare nel cuore del partner e di individuare le vulnerabilità dei vostri amici. Il lavoro procederà senza ostacoli.

Toro (2° posto): rimarrete sorpresi dalla perspicacia della vostra famiglia. Non riuscirete a nasconderle nulla. Inizialmente, questa situazione potrebbe turbarvi, ma poi vi renderete conto di essere grati verso tutto questo sostegno. Gli amici saranno lieti di partecipare alla vostra quotidianità.

Leone (3° posto): condividerete un bellissimo rapporto con il partner. La relazione sentimentale vi riempirà il cuore di gioia perché, finalmente, avrete qualcuno con cui condividere gioie e dolori. Sarete certi che riuscirete ad approfondire questo rapporto fino a renderlo indistruttibile.

Sagittario (4° posto): cercherete di evitare qualsiasi passo falso sul posto di lavoro. Agirete con calma perché vorrete ottenere una resa ancora maggiore. Non vi farete distrarre dai complimenti del capo o dalle lusinghe dei vostri colleghi. Preferirete rimanere con i piedi a terra.

Oroscopo del 16 maggio: i segni al centro della classifica

Scorpione (5° posto): adotterete un atteggiamento molto risoluto. Non cambierete idea in base ai suggerimenti degli altri. Cercherete di mettere al primo posto i vostri valori e di prendervi cura delle persone care. Vi dimostrerete amorevoli nei confronti del partner e degli amici.

Cancro (6° posto): sarete molto gentili nei confronti degli amici. Non vi tirerete indietro neanche davanti a situazioni scomode. Accetterete di sacrificare parte del vostro tempo pur di rendervi utili. Questo atteggiamento vi consentirà di rafforzare alcuni rapporti, ma fate attenzione a non correre rischi inutili.

Ariete (7° posto): risentirete un po' della stanchezza. Non riuscirete a riposare bene a causa dei numerosi pensieri. La maggior parte di essi saranno legati alla situazione lavorativa. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di non farne un dramma: sarà importante caricarsi di energie positive.

Vergine (8° posto): apparirete un po' imbronciati davanti a determinate esternazioni.

Non farete niente per nascondere i vostri sentimenti perché sarete determinati a cambiare le carte in tavola. Il vostro approccio sarà diretto e, in alcuni casi, anche un po' precipitoso.

Previsioni astrologiche del 16 maggio: i segni meno fortunati

Pesci (9° posto): sarete un po' nostalgici. Avvertirete la mancanza di una persona che, per voi, è stata molto importante. Vorreste provare a recuperare il rapporto, ma non sarà facile. Le previsioni zodiacali del 16 maggio vi consigliano di procedere con cautela.

Capricorno (10° posto): non sarete molto disponibili nei confronti dei vostri colleghi di lavoro. Non gli consentirete di entrare a far parte della vostra vita. Alzerete un muro nei loro confronti perché non vorrete frequentarli al di là della quotidianità professionale.

Questo potrebbe creare dei contrasti.

Gemelli (11° posto): non vi piacerà lavorare a contatto con il pubblico. Preferirete rimanere dietro le quinte, in modo da dovervi relazionare con meno persone possibili. Vi innervosirete facilmente, anche per questioni non strettamente legate alla professione. Sarà difficile resistere.

Bilancia (12° posto): sarete piuttosto confusi. Sarà una giornata poco produttiva dal punto di vista lavorativo. Non prenderete le decisioni giuste perché vi farete influenzare da fattori esterni. La stessa situazione si verificherà anche in ambito sentimentale, nel rapporto con il partner.