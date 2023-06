L'oroscopo dell'estate 2023 è pronto a indicare le previsioni della prossima stagione estiva per i 12 segni zodiacali. I nati sotto il segno del Toro avranno tanta voglia di viaggiare, mentre quelli del Leone saranno al centro dell'attenzione.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche dell'estate 2023.

Previsioni zodiacali dell'estate: i primi sei segni

Ariete – Potreste essere protagonisti di un'estate particolarmente infuocata soprattutto sotto il profilo delle nuove conoscenze, esse potrebbero rappresentare delle nuove frequentazioni ma anche delle grandi amicizie.

Passerete dei momenti importanti, fatti di relax ma anche di situazioni più impegnate, con la vostra famiglia e con le persone a voi più care.

Toro – La vostra voglia di viaggiare e trascorrere momenti da ricordare con le persone a voi care potrebbe essere finalmente esaudita. Cercate di non pensare a ciò che vi rende tristi e che vi fa riflettere troppo, una bella pausa di riflessione da tutto e da tutti è sicuramente il metodo ideale per rigenerarvi. La persona amata apprezzerà molto il vostro punto di vista.

Gemelli – Potrebbe essere il periodo giusto per progettare qualcosa di veramente entusiasmante con la vostra dolce metà, alcuni dei sogni che avevate messo nel cassetto potrebbero uscire fuori e manifestarsi in forma concreta.

Se siete single l'estate che vi aspetta sarà alquanto movimentata.

Cancro – L'estate potrebbe essere un periodo davvero piacevole per voi, a patto che cerchiate finalmente di divertirvi e lasciarvi alle spalle alcuni momenti non troppo semplici. Probabilmente lo farete esclusivamente con le persone che ritenete più affidabili e che sono più vicine a voi, degli altri continuerete a fidarvi poco.

Leone – Sarete sicuramente l'anima delle varie feste alle quali deciderete di partecipare, sarete al centro delle attenzioni generali scatenando anche un po' di invidia. Non rilassatevi troppo però, le sorprese sono sempre dietro l'angolo e dovrete farvi trovare preparati in caso di necessità

Vergine – L'estate potrebbe essere fatta di alti e bassi, cercate di porre l'attenzione sulle cose positive e risolvete quelle un po' più negative.

Le stelle vi daranno fortunatamente una mano, visto che trascorrere più momenti sereni che stati d'animo di preoccupazione. Se potete una decina di giorni al mare vi rimetteranno in carreggiata.

Previsioni astrologiche dell'estate: i restanti segni

Bilancia – Il vostro partner potrebbe non vederla propriamente come voi, il suo punto di vista sarà importante ma soprattutto il periodo estivo vi farà un po' riflettere. Non è il momento di prendere decisioni, rilassatevi e godetevi la stagione, ci sarà tempo per fare bilanci e per effettuare delle scelte.

Scorpione – La stagione estiva potrebbe essere per voi davvero dominante e indimenticabile. Nel caso che siate in coppia potreste coronare e rendere concreti alcuni vostri sogni e aspirazioni, se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella la vostra estate potrebbe essere davvero scoppiettante e ricca di divertimento e conoscenze.

Sagittario – Ci potrebbe essere qualche discussione di troppo in ambito familiare, cercate di smorzare i toni e approfittate del periodo estivo per togliervi qualche sassolino dalla scarpa ma anche per risolvere delle problematiche. Soprattutto il mese di luglio potrebbe essere buono per effettuare nuove conoscenze.

Capricorno – La prossima estate potrebbe essere particolarmente propizia per cercare nuove avventure, sia sotto il profilo sentimentale che sotto quello professionale. Non contate troppo sull'aiuto degli altri e verificate personalmente cosa possa darvi piacere e farvi crescere ulteriormente.

Acquario – Relax dovrà essere indiscutibilmente la parole d'ordine. Non fatevi fuorviare da iniziative e attività stancanti e di cui non avete affatto bisogno.

Completa pigrizia sicuramente no, ma se dovete fare qualcosa non andate troppo lontano dalle vostre attività preferite.

Pesci – La vostra serenità sarà determinante, riuscirete molto probabilmente a concretizzare e a rendere magica una situazione sentimentale a cui tenete particolarmente. La montagna potrebbe essere il vostro habitat naturale, il mare potrebbe risultare eccessivamente stancante.