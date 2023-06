L'oroscopo della fortuna del fine settimana del 17 e 18 giugno 2023 vede una rimonta dei Pesci grazie alla spiccata creatività di cui sono dotati. I Gemelli faranno degli enormi progressi.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della fortuna: Pesci creativo

1° Pesci: ora che la vostra creatività sarà ai massimi livelli, avrete occasione di esternarla e di trarne anche un profitto pecuniario davvero niente male. La vostra collaborazione con i colleghi potrebbe portarvi una straordinaria voglia di interagire con loro sempre di più, anche intavolando delle amicizie che potrebbero durare a lungo.

2° Sagittario: riposarvi dopo una settimana di duro lavoro sarà una soddisfazione che potrà essere anche estesa anche alla cerchia dei colleghi. Avrete un ottimo profitto che vi permetterà di fare qualche strappo alla regola e coinvolgere anche le amicizie in qualche avventura, specialmente nelle due serate di questo weekend.

3° Cancro: sicuramente non vi mancherà la carica e lo spirito di iniziativa che già vi ha infiammati nel corso della settimana, per cui continuare a collezionare successi in questo momento potrebbe essere molto semplice e a tratti anche decisamente divertente.

4° Vergine: qualche investimento potrebbe fare al caso vostro, soprattutto se ne avrete bisogno per l'ambito domestico.

Avrete anche la possibilità di fare un po' di spese per voi stessi, portandovi anche al rinnovo del vostro look e di qualche piccolo sfizio che vorreste concedervi da molto tempo.

Progressi per Gemelli

5° Toro: la vostra impronta curiosa diventerà un trampolino di lancio verso altre idee che potrebbero esservi non solo molto utili in futuro, ma anche molto promettenti per il piano economico in questo periodo.

Avrete un po' di spese da fare, ma nel complesso non ci saranno cali di cui doversi preoccupare.

6° Gemelli: state facendo dei progressi davvero ottimali con le questioni lavorative, e la volontà di farne altri di certo non vi manca. Questo weekend potreste avere non solo voglia di avventurarvi in altre situazioni professionali importanti, ma anche di estrapolare tutto ciò che potreste imparare dagli altri.

7° Ariete: avrete una tregua contro le vicissitudini alquanto difficili di questa settimana, mentre con i colleghi si svilupperà una solidarietà che potrebbe essere utile non solo per voi stessi, ma anche per loro. Aiutarsi ora sarà finalmente la parola d'ordine di questo weekend.

8° Capricorno: favorire l'interazione con la vostra squadra potrebbe essere una mossa che vi aiuterà molto con gli affari, anche se fate un lavoro in solitaria potrebbe essere alquanto problematico trovare una soluzione a tutto nell'arco del fine settimana corrente. Secondo l'oroscopo fare attività fisica potrebbe stancarvi troppo.

Sfide per Acquario

9° Scorpione: avrete in serbo un progetto con i fiocchi che però al momento non potrete esporre alla squadra a causa di alcune situazioni che richiedono la massima priorità.

Per il momento la pazienza potrebbe essere uno strumento molto efficace contro queste situazioni di stallo abbastanza difficili da affrontare.

10° Leone: dovrete rivedere qualcosa sul lavoro che molto probabilmente avete fatto di impulso, senza riflettere bene su quel che stavate facendo. Secondo l'oroscopo avrete anche da fare con qualche progetto con il quale non riuscite a venire a capo già da parecchio tempo.

11° Acquario: le sfide professionali di questo fine settimana potrebbero favorire l'ansia e lo stress, e con tutta probabilità ci saranno anche delle questioni di carattere domestico e familiare a cui dovrete necessariamente andare incontro senza essere al contempo precipitosi nella ricerca di una soluzione.

12° Bilancia: ora più che mai le energie potrebbero scarseggiare dalle vostre parti, per cui cercare di essere indulgenti con voi stessi e non soltanto sul piano professionale potrebbe essere un metodo per recuperare molte delle vostre forze andate perdute. Potreste trascorrere questo weekend in casa per questioni di inderogabile urgenza.