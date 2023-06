Giovedì 15 giugno troveremo sul piano astrale la Luna, il Nodo Nord, Urano e Giove transitare nel domicilio del Toro, nel frattempo Marte e Venere sosteranno nell'orbita del Leone. Nettuno e Saturno, intanto, protrarranno il moto in Pesci, così come il Sole resterà stabile nel segno dei Gemelli. Plutone, in ultimo, continuerà il transito in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno entusiasmante per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Capricorno: sereni. Sarà più semplice per i nati Capricorno, secondo l'oroscopo di giovedì 15 giugno, riprendere le redini della loro armonia interiore e, grazie a tale piccolo traguardo personale, riusciranno con maggior facilità anche a stemperare alcuni recenti contrasti relazionali.

2° posto Toro: avanti tutta. Ventiquattro ore di fine stagione che parranno volar via come un battito di ciglia per i nati Toro, con quest'ultimi che non avranno un briciolo di tempo libero a disposizione, in quanto saranno oltremodo impegnati a pigiare il pedale sull'acceleratore negli affari di lavoro.

3° posto Gemelli: parsimoniosi. Giornata di metà settimana dove i nati Gemelli potrebbero invertire il trend da mani bucate dell'ultimo periodo, divenendo inaspettatamente parsimoniosi e ciò, come piacevole conseguenza, permetterà agli stessi di trovarsi un gruzzoletto in eventuali futuri periodi di magra.

I mezzani

4° posto Pesci: divertenti. Briosi e tendenti alla battuta scherzosa facile, i nati Pesci avranno buone chance di essere la compagnia perfetta questo giovedì per coloro che avranno intenzione di divertirsi all'insegna della spensieratezza.

5° posto Scorpione: incontri. Giovedì primaverile dove i nati Scorpione faranno degli incontri di stampo affettivo da non sottovalutare e che andrebbero approfonditi quanto prima, specialmente per coloro che hanno forti valori d'Aria nel tema natale.

6° posto Leone: questioni pratiche. I nati Leone, durante il 15 giugno, sembreranno doversi gioco forza occupare di alcune questioni irrisolte di natura pratica, in particolar modo le prime due decadi che si vedranno costrette a rallentare il loro ruolino di marcia.

7° posto Cancro: occhio alla spesa. Se da una parte l'ambiente domestico potrebbe necessitare di qualche acquisto funzionale, dall'altra parte i nati Cancro saranno chiamati dal parterre astrale a valutare con estrema ponderazione ciò che andranno a comperare e quanto spenderanno.

8° posto Ariete: sano egoismo. La presenza dei nati Ariete sarà reclamata da più fronti questo giovedì, dal lavoro alle amiche passando per la famiglia d'origine, ma il segno di Fuoco parrà nutrire il desiderio, il quale andrebbe assecondato, di rifiutare tali inviti al fine di starsene un po' per i conti propri.

9° posto Bilancia: pensierosi. Tutto ciò che riguarderà il prossimo futuro, rapporti relazionali in primis, potrebbe essere fonte di forte preoccupazione per i nati Bilancia in questo giorno di metà giugno, col segno Cardinale che penserà erroneamente di aver distrutto irrimediabilmente alcuni legami.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: pile scariche. Con un bottino energetico scarno, come quello al quale potranno attingere, i nati Sagittario preferiranno limitare lo svolgimento delle attività in programma, allo scopo di trascorrere quanto più tempo possibile coi cari.

11° posto Vergine: umore flop. Il tallone d'Achille di casa Vergine questo giovedì sarà, con tutta probabilità, il pessimo tono umorale che metteranno in campo, a causa del quale il segno Mutevole rischierà di far arricciare più di qualche naso.

12° posto Acquario: tolleranza zero. L'alea che potrebbero correre i nati Acquario questo giorno di giugno sarà di non riuscire, come al solito, a sopportare modi di fare e provocazioni altrui, mettendo in campo una soglia di tolleranza che rasenterà lo zero.