Secondo l'oroscopo dal 19 al 25 giugno gli Scorpione sono molto attenti alle esigenze del partner, ma non devono trascurare le proprie. I Vergine sono un po' in balia degli ormoni

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: le previsioni dell'Oroscopo dal 19 al 25 giugno vi vedono un po' in balia degli ormoni e dell'emotività in generale. Cercate di non prendere decisioni troppo in fretta.

11° Leone: secondo l'oroscopo i nati sotto questo segno sono un po' confusi. Meglio aspettare un po' di tempo prima di prendere delle decisioni molto importanti che riguardano soprattutto il vostro futuro.

10° Sagittario: i nati sotto questo segno sono un po' prevenuti nei riguardi di alcune persone. Non amate essere messi al centro dell'attenzione in quanto questo vi rende particolarmente nervosi.

9° Capricorno: le stelle vi esortano a prendere con Maggiore leggerezza le critiche. In ambito professionale dovete mettervi in gioco e non aspettare che siano le occasioni a piovere dal cielo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: la prossime giornate potrebbero cominciare con qualche indecisione. In amore vi sentite un po' più sicuri, ma sul lavoro è necessario impegnarsi per aumentare l'autostima.

7° Scorpione: l'oroscopo dal 19 al 25 giugno vi vede molto attenti alle esigenze del partner.

Cercate, di non trascurare i vostri bisogni e prestate attenzione a quello che il vostro corpo cerca di comunicarvi.

6° Ariete: in questi giorni siete molto coraggiosi e questo è sicuramente un bene per quanto riguarda la sfera professionale. Valutate bene i pro e i contro di un eventuale nuovo progetto, e poi date ampio sfogo alla vostra creatività.

5° Toro: i nati sotto questo segno devono imparare a tenere a bada un po' di più gli impulsi. Spesso tendete a prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa senza riflettere in maniera accurata sulle conseguenze.

Oroscopo segni fortunati dal 19 al 25 giugno

4° in classifica Gemelli: cercate di essere equilibrati e ricordatevi che ad ogni azione corrisponde una reazione.

In amore è tempo di fare qualche valutazione, mentre sul lavoro vi sentite molto creativi.

3° Pesci: ci vuole un po' di attenzione in più in amore. Spesso tendete a dare per scontate certe situazioni che, in realtà, andrebbero studiate in maniera un po' più accurata. Se siete in coppia, ritagliatevi qualche momento solo per voi.

2° Bilancia: dovete essere creativi e dinamici, soprattutto dal punto di vista professionale. Anche in amore, saranno gradite le qualità di improvvisazione e spirito di adattamento ad ogni circostanza.

1° Acquario: le previsioni dell'oroscopo della settimana 19 al 24 giugno li vedono in prima posizione. Soprattutto l'inizio di questa settimana potrebbe essere caratterizzato da delle buone notizie in arrivo, accoglietele con entusiasmo.