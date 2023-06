Lunedì 19 giugno troviamo sul piano astrale il Sole assieme a Mercurio transitare nel segno dei Gemelli, mentre la Luna risiederà nell'orbita del Cancro. Marte insieme a Venere, invece, proseguiranno il moto in Leone, così come Nettuno e Saturno resteranno stabili nel domicilio dei Pesci. Plutone, infine, continuerà la sosta in Capricorno come il Nodo Nord, Urano e Giove permarranno nell'orbita del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Gemelli, meno entusiasmante per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Gemelli: audaci. Un mix di intraprendenza, audacia e un pizzico d'incoscienza renderanno, con buona probabilità, i nati Gemelli degli ottimi lavoratori nella giornata inaugurale della settimana, specialmente coloro che operano nella contabilità.

2° posto Cancro: voglia di coccole. Secondo l'oroscopo di lunedì 19 giugno, i nati Cancro avranno buone chance di trovare il loro ristoro interiore manifestando al partner il loro desiderio di essere coccolati, con la dolce metà che non si tirerà di certo indietro.

3° posto Leone: mettere in riga. Qualcuno potrebbe non comportarsi in modo troppo leale nei riguardi dei nati Leone in questo giorno di fine primavera, ma incontrerà un segno di Fuoco ben determinato a rimetterlo prontamente in riga.

I mezzani

4° posto Scorpione: armonia professionale. Il focus di casa Scorpione, nel corso del 19 giugno, sarà presumibilmente improntato sul clima che si respirerà nell'ambiente lavorativo, col segno Fisso che riuscirà con successo a creare le condizioni ideali per un clima decisamente più rilassato rispetto all'ultimo periodo.

5° posto Toro: incoraggiamenti. Al cospetto dei nati Toro, i quali ultimamente hanno perso diversi sostegni astrali, arriveranno probabilmente degli incoraggiamenti morali conditi da alcuni sostegni di natura pratica, aiuti che fomenteranno nuovamente l'entusiasmo del segno di Terra.

6° posto Pesci: dritti al punto. Sia che si tratti di azioni pratiche che di dialoghi costruttivi, i nati Pesci avranno ottime possibilità di accantonare dietrologie e allusioni per andare dritti al nocciolo di ogni questione, così da evitare che l'interlocutore possa fraintendere.

7° posto Bilancia: uno sforzo in più. La settimana inizierà, c'è da scommetterci, con una giornata dove i nati Bilancia potranno fare affidamento soltanto su poche energie fisiche a disposizione ma, nonostante ciò, farebbero meglio a sforzarsi il più possibile per portare a compimento le attività in programma, specialmente quelle inerenti la famiglia d'origine.

8° posto Ariete: impegni quotidiani. Lunedì di giugno dove i nati Ariete potrebbero avere in animo di riprogrammare la loro routine quotidiana, magari al fine di introdurre nella stessa lo spazio per qualche divertimento di stampo personale in più.

9° posto Acquario: malinconici. Il rischio che, con buona probabilità, correranno i nati Acquario nelle ventiquattro ore in questione sarà di essere inclini a rinvangare il passato, edulcorando con troppa facilità alcuni ricordi che non erano poi così felici.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: impositivi. Giornata da prendere con le pinze sul fronte lavorativo per i nati Vergine, con quest'ultimi che potrebbero mettere in campo un mood esageratamente impositivo con colleghi e subalterni, dando adito a controproducenti pettegolezzi.

11° posto Sagittario: inaffidabili. Sarà probabile che i nati Sagittario, durante il 19 giugno, vengano meno alla parola data in precedenza, ad esempio non presenziando a un appuntamento o a un colloquio di lavoro essendo tacciati di inaffidabilità.

12° posto Capricorno: interessi sfioriti. Ad avere una marcia in meno nel lunedì di casa Capricorno sarà presumibilmente il fronte delle nuove conoscenze affettive, ambito nel quali i nati perderanno d'improvviso interesse nella controparte e non sapranno come palesarlo senza arrecare sofferenza emotiva.