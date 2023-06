Secondo con l’oroscopo del 14 giugno, sarà una giornata armoniosa per i nativi dei Gemelli e del Capricorno. Nel corso di questa giornata, molte persone nate sotto il segno dei Pesci potrebbero avere delle spiacevoli sorprese. I nati in Toro, invece, vedranno nascere nuovi legami. A seguire, l’astrologia per il giorno 14 giugno e le previsioni segno per segno per il settore sociale e familiare.

Vita sociale e familiare, oroscopo per il giorno 14 giugno: da Ariete a Cancro

Ariete – I vostri rapporti di amicizia potrebbero subire una brusca interruzione a causa della vostra mancanza di obiettività.

Vi lascerete travolgere dalle vostre emozioni e non riuscirete più a dare un senso alle cose. Recuperate il prima possibile. Potrete svolgere molte attività senza trascurare la vostra famiglia. Mercurio vi darà la forza e la volontà per raggiungere e mantenere questo bellissimo equilibrio.

Toro – Questa giornata favorirà l’instaurazione di nuovi legami: incontri amichevoli, riunioni, che saranno celebrate con festeggiamenti. Sarà anche adatta per una riorganizzazione amichevole. Le gioie della famiglia difficilmente vi ispireranno in questo periodo. Non volete passare molto tempo con il vostro partner d’amore o con i vostri figli. Fatevi coraggio e bilanciate meglio i vostri programmi quotidiani.

Gemelli – Incontrerete più persone o visiterete posti carini, ma questo non vi impedirà di accettare inviti e uscite. Organizzatevi nel modo che preferite e approfittate di qualunque circostanza e persona piacevole che le stelle vi fanno incontrare. Se avete avuto qualche litigio con parenti stretti, questa volta riuscirete, grazie al sostegno di Giove, a riconciliarvi definitivamente con loro.

Nel complesso, il vostro rapporto con le persone che fanno parte della vostra cerchia familiare sarà molto armonioso.

Cancro – Fate attenzione, il vostro spirito di contraddizione dovrà essere curato con urgenza, altrimenti vi caccerete nei guai. Quando gli altri vogliono qualcosa, voi non lo volete: e quando gli altri non lo vogliono, lo volete voi!

Urano darà il giusto tono alla vostra vita familiare. Dovrete stare attenti al rischio di tensione che questo pianeta può causare, il che vi renderà a volte nervosi. Evitate di attaccare i vostri cari con il minimo preteso: sareste ingiusti e ve ne pentireste.

Previsioni astrologiche del 14 giugno per il settore sociale e familiare: da Leone a Scorpione

Leone – Saturno vi farà sentire più che mai il peso della solitudine. Solitudine quasi insopportabile la sera. Pensate allo sviluppo di un piano efficace per combattere questa brutta sensazione. Potreste approfittare di questa giornata per riallacciare i legami che ultimamente avete trascurato un po’ troppo e che comunque potrebbero aiutarvi a rafforzare la stabilità del vostro ambiente domestico.

D’altra parte, un parente o un amico dovrebbe essere tenuto temporaneamente a distanza perché avrà una cattiva influenza sulla vostra vita domestica.

Vergine – Se volete assaporare la felicità, pensate meno alle cose materiali e cercate di sviluppare il vostro mondo interiore attraverso la comunicazione con le persone che vi stanno attorno. Se vi trovate di fronte a problemi di famiglia, farete di tutto per risolverli il minor tempo possibile. I vostri sforzi e la vostra volontà di problem solving saranno coronati dal successo.

Bilancia – Se sapete accontentarvi di ciò che avete invece di preoccuparvi di invidiare gli altri, questa giornata sarà molto sopportabile per voi e persino piacevole.

Sappiate come sfruttare al meglio ciò che la vita ha da offrire e ricordate che si diventa persone migliori senza invidiare gli altri. Se avete figli, Venere influenzerà la vostra giornata: la dea dell’amore creerà un clima di grande tenerezza. Attenzione, però, a non essere troppo permissivi.

Scorpione – Aperture o contatti inaspettati faciliterebbero la vostra integrazione in un nuovo ambiente. Un altro elemento positivo giocherà nel campo delle amicizie che possono portarvi molto lontani, offrendovi la possibilità di incontri eccezionali. Piccoli fastidi nella vostra vita familiare. L'Oroscopo consiglia di essere un po’ meno direttivi e lasciate che i vostri cari agiscano e pensino come vogliono, e i vostri rapporti miglioreranno da subito.

La giornata di mercoledì 14 giugno secondo l'oroscopo sociale e familiare: da Sagittario a Pesci

Sagittario – I vostri obblighi, vari e numerosi, vi monopolizzeranno molto e non sarete disponibili come vorreste. Tuttavia, a volte vi divertirete con i vostri amici, perché adorate la loro compagnia e sono molto bravi a darvi conforto. Questa sarà la giornata perfetta per rinnovare la vostra casa, ridipingere la cucina o acquistare nuove lampade, ma sono soprattutto i vostri rapporti con la famiglia che assumeranno importanza. Le cose saranno più o meno facili a seconda del più anziano di famiglia.

Capricorno – C’è una perfetta armonia intorno a voi. Venere sarà lì per sostenere i vostri sforzi, riuscirete facilmente a porre fine a una lite, a firmare un trattato di pace, oppure a riconnettervi con le persone che si sono allontanate da voi a causa di un litigio.

Meravigliosa intesa con la vostra famiglia. Farete di tutto per compiacerli e prevenire tutti i loro desideri, ma ci vorranno grandi sforzi per mantenere questo clima idilliaco.

Acquario – Sceglierete bene i vostri amici e attenzione a chi non supererà l’esame: non la prenderà affatto bene, ma voi preferirete essere circondati da persone che meritano la vostra stima e la vostra fiducia. Con questo aspetto di Plutone, ci sarà qualche problema nella vostra vita familiare. Non sarà nulla di grave e queste piccole difficoltà dovrebbero risolversi abbastanza velocemente e non avere conseguenze. Ma non aspettate che tutto si risolva come per magia: il vostro intervento sarà senza dubbio necessario.

Pesci – Fate attenzione a non peccare di fiducia o di ottimismo. Potreste avere brutte sorprese, visto che non avete il supporto incondizionato delle stelle. Alcune persone, che vi sono sembrate così oneste e simpatiche, si riveleranno false e mascalzone. Fate anche attenzione a certi amici e assicuratevi di non portare il lupo nell’ovile. Questa volta, le vostre preoccupazioni saranno principalmente rivolte ai bambini. Molti nati in Pesci prenderanno seriamente in considerazione l’idea di allargare la famiglia, nonostante i tempi difficili. Quelli che hanno già figli faranno di tutto per dare loro le migliori possibilità per un buon futuro.