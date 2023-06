L'oroscopo della giornata di mercoledì 14 giugno prevede un ultimo quarto di Luna splendere per i nativi Toro, mentre Acquario potrebbe essere piuttosto impaziente. Capricorno s'impegnerà tanto sul fronte professionale, mentre Leone potrebbe non essere particolarmente romantico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 14 giugno.

Previsioni oroscopo mercoledì 14 giugno 2023 segno per segno

Ariete: sarà un mercoledì piacevole per voi nativi del segno. Anche se la Luna non sarà più nel vostro cielo, con il sostegno di Venere potrete vivere momenti spensierati e d'amore con il partner.

In ambito lavorativo Mercurio e Marte vi permetteranno di essere abbastanza produttivi, da saper mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vi permetteranno di essere migliori in ambito amoroso secondo l'oroscopo. La Luna in congiunzione vi darà una spinta in amore, e vi permetterà di vivere un rapporto più tranquillo. Sul fronte professionale sarete abbastanza capaci da saper svolgere bene le vostre mansioni e soddisfare le esigenze degli altri. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale solida e appagante in questo periodo per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, Venere in sestile vi darà tutto ciò di cui avrete bisogno per vivere una relazione di coppia soddisfacente e duratura.

In ambito lavorativo potreste finalmente permettervi di fare degli investimenti, utili per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo incoraggiante per voi nativi del segno grazie a questo cielo. In amore la Luna in sestile vi metterà nelle condizioni adatte per condividere le vostre emozioni con il partner.

In ambito lavorativo vi sentirete abbastanza motivati, soprattutto se i vostri progetti procederanno lungo la direzione giusta. Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna in quadratura dal segno del Toro potreste non essere così romantici in questa giornata di mercoledì. Single oppure no, dovrete essere voi a far comprendere alla vostra fiamma quanto ci tenete a questo rapporto.

Nel lavoro sarete un po’ distratti da altri problemi ben più importanti, che vorreste risolvere al più presto. Voto - 6️⃣

Vergine: una splendida Luna in Toro vi permetterà di iniziare la giornata con il piede giusto e permettervi di vivere un rapporto soddisfacente. Sul fronte professionale invece sarà un buon periodo solo se sarete ben organizzati e non avrete in carico tanti progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di mercoledì positiva sul fronte professionale secondo l'oroscopo. Single oppure no, con il sostegno di Venere, riuscirete a essere abbastanza romantici e maturi da vivere un rapporto equilibrato. Sul fronte professionale Mercurio in trigono porterà buone idee, che però dovrete essere in grado di saper gestire.

Voto - 7️⃣

Scorpione: pur non avendo particolari difficoltà al lavoro, difficilmente vedrete buoni risultati secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Anche in amore questo periodo non sarà per niente facile. Dovrete fare i conti con la Luna e Venere in cattivo aspetto, che vi impediranno di essere così romantici con il partner. Sarà importante inoltre non tradire la sua fiducia. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali positive dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Venere porterà buoni momenti da condividere con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale non potrete pretendere sempre la perfezione, considerato Mercurio opposto.

In ogni caso, cercherete di fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Capricorno: vi impegnerete tanto sul fronte professionale in questa giornata di mercoledì, forse perché avrete a che fare con progetti che v'interessano molto. Anche sul fronte amoroso avrete grande cura della vostra relazione sentimentale grazie alla Luna in trigono. I cuori solitari potrebbero trovare interesse in una persona conosciuta da poco. Voto - 8️⃣

Acquario: dimostrerete molta impazienza in amore secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, che se non sarete in grado di gestire, potrebbe solo condurvi a ulteriori discussioni. Nel lavoro Mercurio vi permetterà di buttare giù nuove idee, ma con stelle sfavorevoli come Marte e Giove, il successo non sarà garantito.

Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale gradevole in questa giornata di mercoledì. Le emozioni non mancheranno tra voi e la vostra anima gemella, ma anche voi cuori solitari troverete qualcuno con cui condividere bei momenti insieme. Nel lavoro attenzione a come vi muoverete con i vostri progetti, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️