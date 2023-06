L'oroscopo del 16 giugno è pronto a indicare le previsioni di venerdì per i 12 segni zodiacali. I nati sotto il segno dell'Ariete dovrebbero rispettare maggiormente gli altri mentre quelli del Leone saranno particolarmente esplosivi.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche della giornata del 16 giugno.

Previsioni zodiacali del 16 giugno: i primi sei segni

Ariete – Un incontro potrà rendere felice la vostra giornata, in ambito lavorativo riuscirete ad essere spumeggianti e pieni di buoni propositi. Attenzione a non esagerare e a rispettare sempre gli altri.

Toro – La giornata dovrebbe scorrere abbastanza tranquilla, sia per quel che riguarda la sfera sentimentale che quella lavorativa. Potreste aver bisogno di praticare un po' di sport per liberarvi dalle tossine.

Gemelli – Potreste trovarvi di fronte ad un cambiamento, inizialmente non riuscirete ad accettarlo e vi spaventerà un po', poi capirete che non tutti i mali vengono per nuocere. Forza e coraggio!

Cancro – Siate maggiormente pungenti al punto di vista affettivo e non accettate passivamente tutto ciò che vi viene propinato. Sul lavoro siate più elastici e lasciate scorrere alcune cose futili.

Leone – In amore riuscirete ad essere particolarmente esplosivi e a far girare tutto dalla vostra parte, non mancherà la fiducia incondizionata in voi stessi.

L'ambito lavorativo risulterà particolarmente interessante.

Vergine – In amore potreste trovare qualche piccola difficoltà che però supererete brillantemente, mentre per quel che riguarda il lavoro riuscirete ad essere al centro delle attenzioni dei vostri superiori.

Previsioni astrologiche del 16 giugno: i restanti segni

Bilancia – Non buttatevi in situazioni che difficilmente vi vedranno uscire vincitori, cercate di immergervi in cose più concrete.

Il lavoro vi potrebbe dare delle buone soddisfazioni, approfittatene.

Scorpione – Sarete particolarmente romantici e le persone intorno a voi apprezzeranno particolarmente questa vostra caratteristica odierna. Sul lavoro avrete un nuovo progetto da affrontare.

Sagittario – Desidererete trascorrere la maggior parte del vostro tempo in famiglia ma cercate di non mettere troppo da parte alcune amicizie.

Dal punto di vista lavorativo farete sensibili miglioramenti.

Capricorno – Se siete single potreste essere protagonisti di qualche conquista interessante, metteteci tutta la vostra determinazione. Sul lavoro riuscirete a coinvolgere alcuni colleghi nei vostri propositi.

Acquario – Una nuova conoscenza potrebbe molto presto entrare a far parte della vostra vita, prendete la cosa con entusiasmo. Sul lavoro le stelle vi aiuteranno in alcune attività particolarmente stressanti.

Pesci – Potreste sentire un po' di stanchezza, rilassatevi e cercate di fare solo ciò che vi fa stare realmente bene. Sul lavoro dimostrerete di avere una marcia in più e vi metterete particolarmente in risalto.