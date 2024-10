Secondo l'oroscopo del 31 ottobre, il giorno di Halloween vede gli Ariete occuparsi delle faccende domestiche, come preparare i dolcetti spettrali e guardare film horror con i propri cari. Per molti del Sagittario, sarà l’opportunità di tuffarsi nei ricordi più malinconici e nostalgici della propria vita. Per i Pesci, invece, sarà l’occasione per scambiarsi a vicenda racconti di Halloween. Per i Cancro, si prospetta una notte da brividi.

La giornata di Halloween secondo l'oroscopo, da Ariete a Cancro

Ariete – Mettetevi comodi. In questa giornata spettrale, potresti sentirvi costretti a rimanere a casa e a prendervi cura del vostro mondo domestico.

Divertitevi a preparare qualche dolcetto festivo per i vostri amici e i vostri cari, o a invitarli a un ritrovo per guardare film spaventosi e scambiarsi storie inquietanti. Se volete aggiungere un po' di pepe all'occasione, potreste anche riuscire a mettere in atto uno o due scherzi ben congegnati. Nel frattempo, sul fronte dei costumi, potreste escogitare un'idea davvero spaventosa concentrandovi sul dare un tocco macabro al banale. Siate creativi con gli articoli che avete già nell'armadio per aumentare il livello di brivido.

Toro – In questa giornata particolarmente soprannaturale potreste ascoltare podcast che riguardano Halloween, oppure ascoltare canzoni che vi fanno immergere in atmosfere inquietanti.

La teatralità di Halloween fa al caso vostro e potrebbe persino ispirarvi a comunicare con il lato nascosto di voi stessi. Cogliete questa opportunità per esplorare i vostri misteri interiori: farlo vi aiuterà a sentirvi più connessi al mondo che vi circonda. Parlando del vostro costume, non esitate a essere un po' anticonvenzionali.

Giocare con la percezione vi aiuterà a sviluppare un travestimento davvero unico.

Gemelli – Entrate nello spirito di Halloween. Potreste scoprire che dedicarvi ad alcune attività spettrali finisce per accendere la vostra immaginazione, consentendovi di uscire dalla vostra comfort zone al lavoro. Cercate solo di non incanalare tutta quell'energia nella vostra vita professionale: vorrete conservarne un po' per le vere celebrazioni del 31 ottobre.

Nel frattempo, parlando del vostro costume, potreste sentirvi ispirati a trascorrere l'intera giornata con vestiti eleganti: dopotutto, non siete dei tipi che fanno le cose a metà. Godetevi la vita selvaggia mentre esplorate questa nuova personalità. Di sicuro farete colpo su chiunque incroci il vostro cammino.

Cancro – Lasciate vagare la vostra mente. In questa giornata di Halloween, evadete un po’ dalla comfort zone della vita di tutti i giorni, magari trasformando alcune delle vostre fantasie in realtà. Divertitevi ad aggiungere elementi inquietanti alla vostra casa e creare un costume ammaliante. Una volta entrati nel personaggio, vi sentirete abbastanza sicuri di voi da catturare l'attenzione di un'intera festa, o forse dell'intero vicinato.

Preferite che i vostri festeggiamenti siano più intimi? Perché non invitate i vostri cari per una notte di brividi, emozioni e quiz? Tutti saranno ansiosi di mostrare le proprie competenze per una possibilità di gloria.

Previsioni degli astri da Leone a Scorpione

Leone – Avete già fatto il vostro programma per Halloween? Siete famosi per la vostra attenzione ai dettagli, quindi non abbiate paura di sfruttare queste capacità per garantire che i vostri programmi vadano a buon fine senza intoppi. Se avete una relazione d’amore, voi e il vostro partner potreste divertirvi a lavorare insieme alle decorazioni, ai dolcetti e ai costumi. Nel frattempo, i single della Vergine potrebbero creare un nuovo legame con un ammiratore che appare dal nulla.

Chiunque voi scegliate di trascorrere il vostro tempo, sarà sicuramente una festa da ricordare: assicuratevi di assorbire i frutti del duro lavoro che avete fatto per arrivarci.

Vergine – Siete pronti ad adottare nuove tradizioni di Halloween? Forse fare ricerche sulla storia di questa festività vi ispirerà a rendere un po’ spettrale questa giornata. Non abbiate paura di mescolare e abbinare mentre esplorate elementi che miglioreranno la vostra esperienza di questa inquietante occasione. Potreste anche scoprire che il vostro lato giocoso emerge sotto questa influenza, mettendovi nell'umore giusto per scoprire cose che sconvolgono ed emozionano i vostri amici e i vostri cari. Ricordate solo di essere sportivi, se avete intenzione di fare qualche spaventoso scherzetto alle persone che amate: dovrete essere pronti ad accettare anche i contraccolpi.

Bilancia – Lasciatevi travolgere da questa festività. Le vostre doti di leadership potrebbero tornare davvero utili, quando amici e parenti cercheranno di tirare fuori le loro idee più folli per l'occasione. Assicuratevi solo di mantenere la calma durante il film Mischief Night: qualcuno potrebbe fare uno o due scherzi amichevoli. In questa giornata, potreste ritrovarvi sommersi di inviti, ma non abbiate timore di accettarli, e preparate un costume fai da te. Le vostre persone preferite saranno entusiaste di passare del tempo con voi e di impegnarsi in alcune discussioni ponderate, se è quello che vi va.

Scorpione – Preparatevi a stupire. Siete noti per essere una superstar di Halloween, ma quest'anno potreste sentite l’esigenza di dare il massimo con le vostre decorazioni e rendere la festa indimenticabile.

Attingete alla vostra ricca immaginazione e alla vostra profonda conoscenza per creare un evento degno di Halloween e assicuratevi di darvi un sacco di tempo per dare sfogo a tutto ciò che avete in mente. Durante la giornata, potreste anche essere tentati di fare uno scherzo elaborato ai vostri cari. Avrete carta bianca, se riuscite a mettere a punto uno schema che è tanto intelligente quanto spaventoso.

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Potreste aver bisogno di un piccolo aiuto per realizzare i vostri sogni di Halloween. Quindi, non abbiate paura di chiedere aiuto ai vostri cari per far decollare i vostri progetti più ambiziosi per la vigilia di Ognissanti. Collaborare con i vostri cari per realizzare lavoretti spettrali e dolcetti agghiaccianti, o pianificare una maratona di film dell'orrore può essere un ottimo modo per celebrare questa festa di Halloween.

Per quanto riguarda il costume, potreste sentirvi obbligati a ripercorrere i momenti più nostalgici della vostra vita. Sfogliare vecchi album di foto di famiglia potrebbe darvi l'ispirazione che state cercando per il vostro costume.

Capricorno – La stagione di Halloween farà emergere il lato migliore di voi. E quest'anno potreste sentirvi spinti a fare uno sforzo in più per creare un'atmosfera davvero spettrale con il vostro costume e le vostre decorazioni. Divertitevi a preparare la vostra festa di Halloween, facendo scorta di caramelle, addobbando la sala delle feste o creando una playlist piena di brani inquietanti. Che voi riceviate o meno dei dolcetti o scherzetti, riempire le vostre giornate con questo genere di attività vi aiuterà a entrare nello spirito e a creare attesa per la grande notte.

Nel frattempo, potreste anche ritrovarvi a creare dei ricordi felici con i vostri vicini.

Acquario – Preparatevi ad attirare un po' di attenzione. Potreste sentirvi motivati a creare il vostro costume per un evento, e la gente probabilmente rimarrà stupita dal vostro talento e dalla vostra ingegnosità. Potreste anche scoprire che questo progetto vi dà tanti stimoli per le nuove creazioni: le possibilità sono infinite. Assicuratevi solo di prendervi una pausa da tutti i vostri lavoretti, dall'intaglio delle zucche e dalle decorazioni esterne. Questa è la vostra occasione per immergervi davvero in tutte le cose che amate della stagione di Halloween.

Pesci – Scambiarsi storie di fantasmi potrebbe essere esattamente ciò di cui avete bisogno per entrare nello spirito di Halloween.

Quindi, non abbiate paura di radunare i vostri amici per scambiare storie sorseggiando vin brulé o cioccolata calda; discutere dei vostri sogni e delle vostre paure potrebbe essere un modo meraviglioso per immergere i piedi nel lato oscuro, se le persone si sentono un po' diffidenti all'inizio. Nel frattempo, perfezionare tutti i piccoli dettagli è uno dei vostri passatempi preferiti, quindi perché non incanalare quella passione nella creazione di un costume memorabile? Partecipare a un costume di gruppo o di coppia potrebbe essere un modo ideale per mostrare le vostre abilità e fare colpo.