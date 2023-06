Secondo l’oroscopo del 25 giugno 2023, sarà un periodo emozionante per le persone nate sotto il segno dell’Ariete e molto intrigante per i nati in Leone. I nativi dei Pesci finalmente avranno le tanto attese risposte, mentre i lavoratori Capricorno si appresteranno a lanciare qualche progetto potenzialmente brillante.

A seguire, l'astrologia per la giornata di domenica 25 giugno e le previsioni delle stelle con le pagelle segno per segno.

Amore e lavoro secondo l'oroscopo del 25 giugno: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l'Oroscopo dell'amore, si prevede un periodo ricco di emozioni e di sogni colorati.

Alcuni nativi dell’Ariete continuano a tenere nascosti i sentimenti che provano per qualcuno e per tale motivo sono agitati. Affrontate questi sentimenti, solo così vi sentirete liberi e sollevati. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo produttivo per quelli che operano nell’informazione o nel commercio. Voto: 8

Toro – Nella vostra vita sentimentale potrebbero esserci difficoltà legate sia al lavoro che alla famiglia. Vi sentirete spesso indecisi e insoddisfatti e non riuscirete a risolvere nulla nemmeno confrontandovi con la persona amata. Nella vita lavorativa, invece, ci saranno nuove iniziative e alcuni faranno dei buoni investimenti. Voto: 7

Gemelli – Siete ancora alle prese con un vecchio amore.

I ricordi ancora affliggono il vostro cuore e spesso siete malinconici. Siate fiduciosi, in questo periodo una nuova conoscenza vi cambierà la vita. Vi toccherà lavorare duramente, le persone che vi stanno attorno sono svogliate. Voto: 6,5

Cancro – Nella vita di coppia, ci sono delle questioni importanti da risolvere, ma non preoccupatevi: presto ritroverete stabilità ed equilibrio e ogni problema diventerà un lontanissimo ricordo.

Nel lavoro, avete spinto troppo e adesso vi sentite stanchi e senza forze. Sfruttate questa giornata per ricaricare le batterie. Voto: 6

Previsioni dell'amore e del lavoro per la giornata di domenica 25 giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Per l'amore, questo è un periodo molto intrigante. Con la persona amata riprenderete a corteggiarvi come due adolescenti alla prima cotta.

Per quelli che si sono lasciati da poco, ci sarà l’opportunità di fare nuove e interessanti conoscenze. In campo lavorativo, siete pieni di buone idee e progetti. La situazione economica migliorerà lentamente, ma dovrete dosare bene le uscite. Voto: 7

Vergine – Troppe insoddisfazioni affettive e amorose vi porteranno ad essere aggressivi. Le discussioni potrebbero diventare troppo accese e incontrollabili. Muovetevi con prudenza, sarà difficile abbattere il muro che avete eretto. Se dovete lanciare iniziative di lavoro, questo è il periodo giusto. Se avete un’attività, espandetela. Voto: 6,5

Bilancia – State in guardia e non fatevi coinvolgere da situazioni poco adatte a voi. Non perdete il rispetto di voi stessi.

Molti di voi troveranno l’anima gemella, basta solo guardare meglio in giro e fare molta attenzione. L'oroscopo del lavoro afferma che nelle prossime ore potreste ricevere qualche notizia esaltante che vi farà capire quale sarà il vostro futuro lavorativo. Voto: 7,5

Scorpione – In questi giorni avrete sempre da ridire. A torto o ragione, non ve ne andrà bene una. Sarete litigiosi e questo potrebbe minare la vostra relazione amorosa. Schiaritevi la mente. Qualunque sia la vostra professione, fate attenzione agli investimenti, ai contratti. Non sottoscrivete nessun finanziamento senza aver riflettuto a lungo.

Voto: 6

Previsioni dell'oroscopo domenica 25 giugno, amore e lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Buon periodo per chi inizia una conoscenza. Fate un passo alla volta e aspettate di essere sicuri dei vostri sentimenti, altrimenti fermatevi a una semplice amicizia. Anche in campo professionale dovete essere cauti e tenere tutto sotto controllo. Chi vi sta vicino potrebbe non sopportare il vostro comportamento e ostacolarvi. Voto: 7

Capricorno – In questo periodo, molte coppie sono in crisi. Alcune molleranno, altre invece cercheranno di resistere. A volte, siete troppo precipitosi e non riflettete su ciò che fate. Non fatevi consumare dai rimpianti e godetevi quello che avete. Nel lavoro, è il momento di mettere in cantiere i progetti brillanti.

Il settore finanziario è in fase di miglioramento, ma dovete gestire bene le spese. Voto: 6,5

Acquario – Il lato sentimentale, negli ultimi tempi, vi ha lasciato l’amaro in bocca. Tutto ciò vi ha portato a un maggiore autocontrollo. Fate bene a cercare il vostro equilibrio, ma non azzerate ciò che provate dentro. C’è tensione e nervosismo nel vostro ambiente di lavoro, alcuni nativi dell’Acquario potrebbero attrarre delle inimicizie. Le vostre aspettative economiche miglioreranno, tempo al tempo. Voto: 6

Pesci – La vostra situazione amorosa potrebbe cambiare in una frazione di secondo, trasformando la vostra vita in qualcosa di più stimolante. I più coraggiosi del segno otterranno finalmente diverse risposte. Nel mondo del lavoro, bisogna difendersi dagli attacchi di alcuni colleghi. Se qualcuno vi propone una strada alternativa, non siate testardi e valutatela bene. Voto: 7,5