Le previsioni astrali del 28 giugno possono permetterci di conoscere diversi aspetti dei 12 segni della sfera astrologica. In particolare il Leone dovrebbe essere più tollerante nei confronti del partner, mentre il Cancro dovrebbe giocare meno ed essere più concreto. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche della giornata del 28 giugno.

Previsioni zodiacali del 28 giugno: i primi sei segni

Ariete: la vostra ambizione potrebbe fare la differenza, soprattutto per quel che riguarda alcune scelte lavorative che potreste essere chiamati a prendere.

In amore non abbiate fretta di decidere.

Toro: qualche discussione con la persona amata vi costringerà a stare sulla difensiva, cercate di non peggiorare le cose e agite solamente per il bene comune. L'obiettivo sarà quello di ritrovare la serenità.

Gemelli: siate maggiormente reattivi di fronte ad alcune situazioni che potrebbero verificarsi in maniera sorprendente. Mantenete però un certo equilibrio per non cadere in alcuni sbagli del passato.

Cancro: cercate di parlare in maniera chiara con la vostra dolce metà, non cercate scorciatoie, giocate meno e siate maggiormente concreti. Sul lavoro non siate sempre fermi sulle vostre posizioni, ammorbiditevi.

Leone: la giornata di oggi sarà particolarmente proficua sotto l'aspetto dei rapporti interpersonali, nei confronti del partner siate però più tolleranti e ascoltate il suo punto di vista.

Le vostre idee potrebbero essere vincenti.

Vergine: le cose per voi stanno andando per il verso giusto, sia per quel che riguarda l'amore che l'aspetto professionale. Non pretendete troppo da voi stessi e accontentatevi di quel che avete.

Oroscopo del 28/06: i restanti segni

Bilancia: cercate di essere più complici, il vostro partner ha bisogno di avere accanto una persona che la faccia emozionare.

Per quel che riguarda il tempo libero, approfittatene per rilassarvi lontano da tutti.

Scorpione: la giornata potrebbe caratterizzarsi per un'avventura che però potrebbe non finire bene. Cercate di essere maggiormente selettivi e non accontentatevi di tutto ciò che vi passa sotto il naso.

Sagittario: il rapporto con la persona amata si fa sempre più interessante, siate però intransigenti su alcune questioni che ritenete fondamentali.

Siate costanti nella cura del vostro corpo, non mollate ora.

Capricorno: non siate troppo pessimisti e cercate di trovare qualcosa che vi faccia sorridere. Potreste fare ricorso ad alcune attività che vi faranno rilassare ma allo stesso tempo vi schiariranno le idee.

Acquario: una nuova conoscenza potrebbe fare al caso vostro, cercate di capire e ponderate bene la situazione. Non gettatevi a capofitto ma non escludete che possa nascere qualcosa di concreto e duraturo.

Pesci: potreste non avere le idee molto chiare su come indirizzare la giornata e su alcune decisioni che inevitabilmente dovrete prendere. Un amico fidato potrebbe agevolare il vostro compito.