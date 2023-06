Secondo l'oroscopo del 7 giugno 2023 è un periodo di grande indecisione per gli Acquario. Per i nati in Scorpione, che hanno sofferto tanto in amore, è arrivato il momento di gettare il passato alle spalle. Alcune Pesci trasformeranno un’amicizia in amore. In evidenza l’astrologia dedicata alla giornata di mercoledì 7 giugno e le previsioni amorose con le pagelle rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

L'amore secondo l'oroscopo di mercoledì 7 giugno: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Le turbolenze nate nelle settimane scorse adesso diventano un lontano ricordo.

Alcune coppie hanno preferito imboccare strade diverse, mentre le altre hanno scelto di salvare e rafforzare il rapporto. Se avete riflettuto attentamente, sicuramente avete preso la decisione giusta. Voto: 6,5

Toro – Avete il pieno sostegno delle stelle, vi aiuteranno a riconquistare il cuore di un vostro ex, oppure una persona che sembra irraggiungibile. Fortunatamente siete delle persone che non si scoraggiano davanti a nulla e non avete paura di dimostrare i vostri sentimenti. Voto: 7,5

Gemelli – L'Oroscopo dell'amore afferma che dovete accontentarvi di ciò che avete già, poiché non ci saranno grandi passioni da vivere. Nuove tensioni nei rapporti di coppia, meglio mantenere più a lungo possibile la calma, anche se avete ragione.

C’è chi deve riprendersi dalla fine di una storia d’amore. Voto: 6

Cancro – I single del segno non si lasciano andare all'amore per colpa dei pregiudizi accumulati negli ultimi mesi. Tuttavia, se trovate una persona che fa per voi, potreste cambiare idea e vivere questa nuova avventura amorosa pian piano.

Voto: 7

Previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 7 giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Potreste vivere qualche dissapore, ma con un po’ di spensieratezza è possibile smorzare la tensione e il nervosismo. Chi, invece, sta vivendo una storia che sta arrivando al capolinea non deve aspettare oltre. In cuor vostro siete consapevoli che la relazione non ha più motivo di esistere, quindi, inutile trascinarla avanti.

Voto: 6,5

Vergine – C’è chi sarà pervaso da una nuova e piacevole sensazione e chi progetterà qualcosa di grande con il partner. Le coppie stabili si metteranno in testa di fare figli, oppure di acquistare un nuovo nido d’amore. Voto: 7

Bilancia – Secondo l’oroscopo dell’amore, questo è un periodo all’insegna della tranquillità. Anche le brevi avventure amorose saranno vissute senza aspettative. Nessuno oserà ostacolare le coppie che sognano il matrimonio o la convivenza. Altre coppie si renderanno conto che la gelosia corrode il legame e che la fiducia è l’unica medicina per tenere sano il rapporto. Voto: 7

Scorpione – Il passato, soprattutto se vi ha fatto soffrire tanto, va dimenticato anche se non è facile.

Questo è un buon momento per ripartire e non chiudetevi in casa. Se avete una relazione romantica, mostratevi entusiasti del rapporto. Non nascondete la vostra relazione per qualche strana ragione. Amare alla luce del sole è una sensazione indescrivibile. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 7 giugno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – È inutile continuare a fare i doppiogiochisti. Chi ha voluto sperimentare nuove avventure sentimentali si stancherà molto presto. Amate troppo la tranquillità per rischiare ancora. Le coppie appena nate corrono un grosso rischio. I rapporti stabili, invece, vivranno alti e bassi ma si spalleggeranno a vicenda. Voto: 6,5

Capricorno – Se intorno a voi alzate un muro, non vivrete mai una vita serena e appagante.

Proponete alle persone che conoscete da tanto tempo un buon programma da fare insieme. Se volete dare un’altra opportunità a una vecchia storia, l’oroscopo ve lo sconsiglia: è controproducente dare di nuovo fiducia e mettere alla prova il vecchio amore. Voto: 6,5

Acquario – Periodo di grande indecisione. Un giorno volete un amore importante ed eterno, il giorno dopo cambiate idea. Chi vive un rapporto complicato ha poche speranze. Anche per i single la situazione è più complicata del solito, dall’altra parte c’è il timore che qualcuno li prenda in giro. Voto: 5

Pesci – La persona che vi sta accanto da tanti anni all’improvviso potrebbe diventare importante e insostituibile. Fino ad adesso siete stati ciechi di fronte all’amore, non vi siete resi conto che la vostra anima gemella è sempre stata vicino a voi. Le coppie che hanno grandi progetti in mente devono sbrigarsi, perché il tempo incalza. Voto: 7