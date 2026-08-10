Secondo l'oroscopo di martedì 11 agosto, i Gemelli possono sfruttare il buonumore e l'autostima per riorganizzare le priorità e prendere decisioni coraggiose. I nati sotto il segno del Cancro vivranno una giornata dinamica, con buone possibilità di profitto, ma dovranno valutare con calma le offerte e confidare negli amici veri. Infine, i nativi dello Scorpione sono invitati a gestire le proprie energie per evitare l'impulsività e la stanchezza, approfittando però della spinta sociale per superare i vecchi rancori.

La giornata di martedì 11 agosto secondo gli astri: classifica stelline da Ariete a Cancro

Ariete – Lo sguardo con cui osservate il mondo si sta ampliando e questo vi rende meno tolleranti verso chi ha una visione ristretta. La stanchezza inizia a farsi sentire: ammettetelo e concedetevi una pausa per riordinare le idee. Avete una gran voglia di diffondere positività e di far avanzare i vostri progetti un passo alla volta. Sfruttate questa giornata per esprimere ciò che desiderate, lanciare proposte e stringere nuovi contatti. Voto: 4 stelle su 5

Toro – Attenzione a non scherzare col fuoco: la vostra ironia rischia di infastidire chi vi circonda. La distrazione è in agguato, quindi prestate cautela nei movimenti per evitare piccoli incidenti domestici.

Non annullatevi per gli altri solo per cercare approvazione, altrimenti rischiate di rimanere delusi da rapporti sbilanciati. Fatevi apprezzare per ciò che siete davvero, senza cercare di comprare l'affetto altrui. Voto: 2 stelle su 5

Gemelli – I traguardi raggiunti ieri vi regalano una bella carica di buonumore e autostima. È il momento di tirare il freno con le mansioni di casa e riorganizzare le priorità in base alle esigenze attuali. Con questa energia potrete prendere decisioni coraggiose: la strada scelta è quella giusta e avete tutto da guadagnare. Proseguite a testa alta e con piena fiducia. Voto: 5 stelle su 5

Cancro – Vi attende una giornata dinamica e potenzialmente molto proficua. Se dovesse nascere un confronto con qualcuno, fermatevi a capire se non stiate per caso inseguendo un percorso che non vi appartiene.

Valutate con calma ogni offerta. Potete fidarvi ad occhi chiusi di un amico sincero, ignorando le voci di corridoio. La sensibilità sarà accentuata, ma stare in compagnia vi farà bene. Voto: 3 stelle su 5

Oroscopo e classifica del giorno 11 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Il cielo sopra di voi è sereno: la vita vi sorride e l'ottimismo sarà la vostra arma vincente. Riuscirete finalmente a chiarire una questione in sospeso con una persona cara. La lucidità mentale vi permetterà di comprendere al volo le intenzioni altrui e di rispondere nel modo migliore. È l'occasione perfetta per mostrare il vostro valore: fidatevi dell'intuito. Voto: 5 stelle su 5

Vergine – I primi frutti dei vostri sforzi stanno per arrivare: continuate lungo questo cammino senza mollare.

Per ritrovare la forma migliore avete bisogno di un po' di movimento fisico per risvegliare il corpo. Siete totalmente assorbiti dai vostri obiettivi. Prendetevi un momento per riflettere sui vostri ideali e pianificare con cura le prossime mosse professionali. Voto: 4 stelle su 5

Bilancia – Sarete al centro della scena e vi risulterà facile coinvolgere gli altri nelle vostre iniziative. Grazie a tatto e diplomazia saprete presentare le vostre idee in modo vincente. La giornata promette bene: vi sentite liberi, con una gran voglia di divertirvi e di contagiare chi vi sta vicino con la vostra allegria. Ci sono tutte le premesse per vivere bei momenti. Voto: 5 stelle su 5

Scorpione – Gestite le forze ed evitate di arrivare a sera con le batterie scariche, quando la stanchezza potrebbe rendervi impulsivi e distratti.

Occhio a piccoli infortuni o cadute dovuti alla disattenzione. Questa giornata vi vede più aperti verso gli altri e ben integrati nei contesti sociali. È l'occasione giusta per mettere da parte i vecchi rancori e ritrovare la serenità. Voto: 3 stelle su 5

Previsioni astrali e classifica stelline di martedì 11 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarà la diplomazia, unita a un pizzico di pazienza, a farvi superare eventuali contrasti. Attenzione ai peccati di gola: la tentazione a tavola sarà forte, ma sarebbe meglio moderare i dolci. La calma è finalmente tornata e il vostro fascino attirerà gesti d'affetto da parte delle persone care. Il clima è perfetto per organizzare una cena o una rimpatriata tra amici.

Voto: 4 stelle su 5

Capricorno – La pazienza sarà la vostra alleata per evitare blocchi o incomprensioni interpersonali. L'energia non vi manca e la voglia di fare è molta. Potrebbe nascere qualche piccolo attrito in famiglia o vi verranno richieste più attenzioni del solito. Siate più aperti all’ascolto e cercate di venire incontro alle esigenze di chi vi ama. Voto: 3 stelle su 5

Acquario – Ottime notizie in arrivo pronte a regalarvi una forte dose di autostima. Un po' di attività fisica vi aiuterà a scaricare le tensioni e a rilassarvi meglio a fine giornata. L'umore è alle stelle: avete tante idee brillanti in cantiere e non vedete l'ora di condividerle. Qualsiasi cosa farete in questa giornata, la porterete avanti con autentica passione.

Voto: 5 stelle su 5

Pesci – L'atteggiamento rigido di alcune persone potrebbe ferirvi, ma vi servirà da lezione: evitate di arrabbiarvi o di tenere il muso per dettagli da poco. Sotto una superficie tranquilla si nascondono piccole tensioni e un pizzico di emotività di troppo. L'oroscopo vi invita a fare molta attenzione alle parole: in un clima così sensibile, anche una frase detta male potrebbe far scoppiare una discussione. Voto: 2 stelle su 5