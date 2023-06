Le previsioni dell'oroscopo del 4 luglio 2023 invitano i nati sotto il segno della Bilancia ad essere un po' più pazienti. I Vergine, invece, hanno delle novità in arrivo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: ci sono tante novità in arrivo per voi, ma adesso è tempo di fare un po' di attenzione e, soprattutto, di selezionare accuratamente le vostre amicizie e conoscenze.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 4 luglio vi esortano a non essere troppo intransigenti. Cercate di essere più flessibili e di aprirvi a nuove conoscenze, specie in ambito sentimentale.

10° Acquario: siete ancora un po' indecisi in amore, quindi sarebbe opportuno riflettere di più prima di trarre delle conclusioni affrettate. Giornata di alti e bassi sul lavoro.

9° Scorpione: spesso vi fate prendere un po' troppo la mano su alcune faccende che riguardano la sfera professionale. Mantenete la calma e non andate subito in agitazione, a tutto c'è un rimedio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: secondo l'oroscopo del 4 luglio dovete mettervi in gioco. In questo periodo siete un po' timorosi di sbagliare. Ricordatevi, però, che solamente chi non lavora non sbaglia mai nulla.

7° Leone: attenti alle finanze. In questo periodo potrebbe essere prevista una fuoriuscita di denaro inaspettata che potrebbe generarvi qualche piccolo turbamento.

Quindi è meglio essere parsimoniosi.

6° Toro: siete coraggiosi e pieni di inventiva, qualità che vi saranno riconosciute sul lavoro. Dal punto di vista professionale, invece, meglio tenere gli occhi ben aperti sulle nuove occasioni.

5° Gemelli: buon momento per iniziare un nuovo progetto dal punto di vista professionale. Siete pieni di inventiva, quindi, sarebbe opportuno essere un po' più diretti e volenterosi.

Oroscopo segni fortunati del 4 luglio

4° in classifica Bilancia: non abbiate la pretesa di risolvere sempre tutto e subito. Bisogna avere tempo e pazienza. Non siate troppo severi con voi stessi a tutti può succedere di fare qualche errore.

3° Cancro: siete un po' indecisi e scettici rispetto ad alcune situazioni. In amore è opportuno essere reattivi e non accettare passivamente tutto quello che vi capita.

Sul lavoro è opportuno un po' di relax.

2° Capricorno: giornata molto intensa sia dal punto di vista professionale sia personale. Le emozioni saranno all'ordine del giorno, quindi, è opportuno tenere gli occhi be aperti.

1° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 4 luglio vi invitano a non fermarvi e a continuare a lottare per conseguire gli obiettivi che vi siete prefissati. Non siate troppo polemici e godetevi questo momento di positività.