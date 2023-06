Nella giornata di mercoledì 28 giugno 2023, l'Oroscopo vedrà in rialzo il segno del Cancro, seguito dal Vergine e dall'Ariete. Il Sagittario invece potrebbe perdere moltissime posizioni.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 28 giugno per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: novità in amore per Toro

1° Cancro: farete di voi stessi dei leader indiscussi sul posto di lavoro, esercitando un carisma che andrà oltre quello che avete sviluppato finora. Secondo l'oroscopo dimostrerete di essere all'altezza di qualsiasi sfida vi si ponga davanti, e la collaborazione con i colleghi si farà sempre più risolutiva.

2° Ariete: sarete molto risoluti nel portare a termine i vostri progetti, e anche gli affari più sostanziosi finalmente potranno essere conclusi. In amore ci sarà la passionalità che stavate cercando e anche quell'intesa che vi renderà spensierati come una volta.

3° Vergine: le idee a vostra disposizione potrebbero davvero essere utili per poter dare nuovo vigore alla vostra carriera. I guadagni potrebbero finalmente dare un giro di vite ai vostri investimenti, anche se dovrete prima fare qualche piccolo sforzo per costringervi al riposo.

4° Toro: questa giornata potrebbe essere molto speciale per l'amore, con delle novità davvero positive per la vostra storia. Arriverete a focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che prima reputavate poco importanti e avrete una percezione molto più acuta nei confronti dell'ambito familiare.

Acquario in miglioramento

5° Bilancia: finalmente ci sarà del tempo per voi stessi e per fare shopping, per risolvere qualche problema a livello familiare. Sentirvi più attivi che mai potrebbe essere ottimale anche se avete intenzione di fare attività fisica per rinforzare i vostri muscoli.

6° Acquario: avrete un umore finalmente in miglioramento, per cui anche con la famiglia comincerete ad andare più d'accordo.

Secondo l'oroscopo amerete fare qualche hobby che avete dovuto interrompere per cause di forza maggiore. L'amore sarà al centro dei vostri pensieri.

7° Gemelli: le energie cominceranno a scarseggiare, nonostante abbiate fatto molto per ricaricare le batterie. La fortuna di Giove potrebbe darvi qualche nuovo strumento per conseguire con successo qualche affare niente male.

8° Capricorno: ci saranno alcuni punti di accordo che mitigheranno l'atmosfera non esattamente piacevole che avete dovuto affrontare nel corso delle giornate precedenti. Avrete bisogno di scendere a compromessi con la vostra salute, mentre le pause saranno ben accette.

Pesci stanco

9° Pesci: avrete ancora un po' di stanchezza in corpo, ma sarete sulla buona strada per ridare al vostro fisico quella vitalità che al momento sta andando scemando. Secondo l'oroscopo favorire qualche interazione potrebbe portare solo a risultati parziali.

10° Leone: il calo dell'umore potrebbe comportare nervosismo e anche dello stress che non riuscirete a smaltire in questo momento. Secondo quanto riportato dall'oroscopo evitare di incorrere in conflitti sul posto di lavoro potrebbe essere utile per la vostra concentrazione.

11° Scorpione: collezionare qualche insuccesso in questo momento non vi porterà che un atteggiamento alquanto giù di corda, però ci potrebbero essere distrazioni che per questa giornata vi daranno anche qualche sorriso. Chiacchierare con le amicizie potrebbe essere un buon diversivo.

12° Sagittario: proprio non vorreste saperne di fare qualcosa nel corso di questa settimana. Secondo l'oroscopo con il partner ci saranno delle incomprensioni di una portata decisamente importante, tanto che potrebbero portarvi ad un allontanamento.