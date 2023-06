L'oroscopo della giornata di mercoledì 28 giugno prevede un Ariete più confuso dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in opposizione, mentre Pesci mostrerà maggior interesse nei confronti del partner. Toro vorrebbe vivere il proprio rapporto in modo più diretto, mentre Acquario sarà più riflessivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 28 giugno.

Previsioni oroscopo mercoledì 28 giugno 2023 segno per segno

Ariete: sarà un mercoledì difficile dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

La Luna in opposizione potrebbe rendervi un po’ troppo scontrosi nei confronti del partner, dimenticandovi del suo benessere. In ambito lavorativo dovrete essere più determinati in quel che fate affinché le vostre idee possano funzionare. Voto - 6️⃣

Toro: riceverete tutto il sostegno necessario sul fronte professionale, ora che Mercurio vi darà qualche occasione dal segno del Cancro. Per quanto riguarda i sentimenti, esprimerete il vostro rapporto in modo più diretto, cercando di capire cosa non va con il partner. Tenete presente che non sarà facile. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime in amore, secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. La Luna e Venere vi permetteranno di sentirvi un tutt'uno con il partner, pronti a condividere tutto della vostra vita amorosa.

Per quanto riguarda il lavoro potreste essere un po’ meno affidabili, ma riuscirete comunque a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale in calo, secondo l'Oroscopo della giornata di mercoledì. Il vostro rapporto con il partner potrebbe rivelarsi un po’ freddo, rigido a causa della Luna in cattivo aspetto.

Sul fronte professionale, Mercurio in congiunzione sarà di grande aiuto per delineare una strategia ottimale per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: ottima giornata per voi per quanto riguarda i sentimenti. Sarà una giornata appassionata, ma non vi dimenticherete le vostre responsabilità all'interno del vostro rapporto. Sul fronte professionale potrebbero essere necessarie idee o impegno in più in questo periodo, ma lo farete sicuramente per una buona causa.

Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale buona secondo l'oroscopo. Godrete di un cielo tutto sommato favorevole, che vi darà interessanti occasioni per cercare di vivere un bel rapporto con la persona che amate. Sul fronte professionale sarete più precisi in quel che fate grazie a Mercurio, e con le giuste idee per mettere sul piatto progetti di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un mercoledì convincente dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere vi sorrideranno, e vi regaleranno buone emozioni da condividere con la vostra anima gemella. Sul fronte professionale alcuni progetti richiederanno molta concentrazione, e non sarà facile raggiungere i vostri obiettivi considerato Mercurio in quadratura.

Voto - 7️⃣

Scorpione: il lavoro proseguirà in modo molto più convincente per voi nativi del segno grazie a Mercurio in trigono. Avrete una tabella di marcia più chiara e idee più interessanti da applicare ai vostri progetti. Sul fronte amoroso sarete ancora in piena crisi nel vostro rapporto a causa di questo cielo. Voto - 6️⃣

Sagittario: anche se Mercurio non sarà più sfavorevole, attenzione a come deciderete di prendere alcune mansioni, perché non sempre potreste avere le competenze di cui avete bisogno. In amore ci penseranno stelle come la Luna e Venere a permettervi di costruire una solida intesa con il partner o con la vostra fiamma se siete single. Voto - 7️⃣

Capricorno: questa Luna smorzerà il vostro entusiasmo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Sarà un periodo poco luminoso in amore e, anche se sarà solo breve, dovrete essere pronti a tutto. Anche sul fronte professionale dovrete essere più sicuri di voi e delle vostre capacità, considerato Mercurio opposto. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno della Bilancia vi permetterà di riflettere maggiormente sulla vostra attuale situazione sentimentale. Single oppure no, dovrete imparare ad avere cura della vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, anche se Mercurio non sarà più così favorevole, farete comunque del vostro meglio affinché i vostri progetti possano funzionare. Voto - 7️⃣

Pesci: ora che questo cielo sarà più favorevole, riuscirete a mostrare maggiore interesse nei confronti del partner, secondo l'oroscopo.

Single oppure no, avrete molto da condividere con la vostra fiamma, e potreste riuscire a concludere qualcosa. In ambito lavorativo sarete più produttivi grazie a Mercurio, e con qualche idea in più per gestire le vostre mansioni. Voto - 8️⃣