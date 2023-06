L'oroscopo della giornata di sabato 17 giugno prevede grande allegria per i Gemelli, forti di un buon cielo e di alcuni eventi positivi, mentre Pesci potrebbe essere un po’ troppo superficiale. Le emozioni non mancheranno nella vita dei Bilancia, mentre quelli dello Scorpione dovranno capire come migliorare il proprio rapporto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 17 giugno.

Previsioni oroscopo sabato 17 giugno 2023 segno per segno

Ariete: inizierete il weekend in modo davvero convincente sul fronte amoroso.

Sentirete un'aria di spensieratezza e leggerezza all'interno del vostro rapporto, che vi permetterà di costruire un rapporto davvero solido. In ambito lavorativo sarete particolarmente produttivi grazie al sostegno di stelle come Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di sabato non molto convincente dal punto di vista sentimentale. Armonia e serenità non saranno sempre così elevate secondo l'oroscopo e potreste essere causa di qualche discussione. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di affrontare nuove mansioni con una certa abilità, ma attenzione a non peccare di presunzione. Voto - 6️⃣

Gemelli: la Luna in congiunzione porterà una grande allegria all'interno della vostra relazione di coppia.

Venere in sestile inoltre, vi darà l'opportunità di sperimentare del sano romanticismo. Sul fronte professionale il vostro modo di fare, per quanto efficace possa essere, a volte può essere un po’ scontroso. Soprattutto se lavorate in gruppo, moderate il vostro atteggiamento. Voto - 8️⃣

Cancro: inizierete il weekend positivamente secondo l'oroscopo.

Anche se questo cielo non sarà particolarmente influente, con il partner scorrerà una buona intesa, che se ben gestita, vi permetterà di dare vita a intense emozioni. Sul fronte professionale Saturno e Nettuno in trigono porteranno buone risorse da investire sui vostri progetti. Attenzione però a non prendere in carico troppe mansioni.

Voto - 7️⃣

Leone: sarà un sabato vivace per la vostra relazione di coppia grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Anche voi cuori solitari potreste riuscire a trovare il giusto feeling con la vostra fiamma, e cercare di approfondire il vostro legame. Nel lavoro avrete le idee chiare grazie a Mercurio, e con Marte in congiunzione avrete abbastanza energie da metterle in pratica. Voto - 9️⃣

Vergine: sfera sentimentale altalenante secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Il fine settimana non inizierà nel migliore dei modi a causa della Luna in quadratura. Attenzione in particolare al vostro modo di approcciarvi al partner, perché a volte potrebbe rivelarsi scontroso. Nel lavoro la vostra concentrazione sarà in calo per via di Mercurio.

Prendetevi un momento per riordinare le idee e riuscire ad andare avanti. Voto - 6️⃣

Bilancia: Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli vi aiuterà a rendere più efficaci i vostri progetti professionali. Alcune idee a volte potrebbero richiedere tempo o impegno in più, ciò nonostante, avrete ben chiari i vostri obiettivi. In amore dedicherete abbastanza tempo verso la vostra anima gemella, e con la Luna e Venere in buon aspetto, maturità e romanticismo saranno di casa. Voto - 8️⃣

Scorpione: che questo cielo non vi darà una mano per un lungo periodo di tempo ormai è abbastanza chiaro. Sarà importante dunque capire cosa potete fare per migliorare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro meglio non assumersi troppi rischi in questo periodo.

Potreste risentirne, soprattutto economicamente. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale sottotono in questa giornata di sabato. La Luna in opposizione potrebbe essere sintomo di piccole irresponsabilità verso il partner, che dovrete cercare di risolvere velocemente. In ambito professionale la precisione non sarà il vostro forte a causa di Mercurio opposto, ma questo non vorrà dire che non avrete competenze a sufficienza per poter svolgere un buon lavoro. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Avrete bisogno di costruire un rapporto forte insieme alla persona che amate, e anche se potrebbe essere necessario del tempo, riuscirete nel vostro intento.

Sul fronte professionale Giove e Saturno vi daranno quello spunto necessario per mettere insieme buoni progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno dei Gemelli vi darà una mano in questo periodo sottotono. L'amore non sarà al centro dei vostri pensieri, ma questo non vorrà dire che non ci tenete al vostro rapporto. Sul fronte lavorativo Mercurio sarà dalla vostra parte, ma attenzione a Giove che potrebbe portare qualche complicazione. Voto - 7️⃣

Pesci: potreste essere un po’ troppo superficiali in questa giornata di sabato. La Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà. Abbiate fiducia nel partner, perché non ci sarà alcuna ragione di rovinare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro potreste essere vittima di qualche imprevisto da parte di Mercurio, che se saprete come gestire, riuscirete a risolvere. Voto - 7️⃣