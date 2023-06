Nella settimana dal 19 al 25 giugno troveremo sul piano astrale il Sole spostarsi dal domicilio dei Gemelli (dove risiede Mercurio) ai gradi del Cancro, mentre Marte assieme a Venere stazioneranno sui gradi del Leone. Plutone, invece, protrarrà il moto in Capricorno, così come il Nodo Nord, Urano e Giove resteranno stabili nel domicilio del Toro. La Luna, infine, cambierà sede zodiacale passando dal Cancro alla Vergine, nel frattempo Saturno assieme a Nettuno permarranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Scorpione, meno benevolo per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: comunicazione top. Secondo l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 giugno, i nati Pesci avranno buone chance di beneficiare, specialmente sino a venerdì pomeriggio, di ottime doti dialettiche che permetteranno agli stessi di calamitare l'attenzione altrui con estrema facilità, qualità che si rivelerà eccelsa per coloro che operano nel marketing. Dalla tarda serata del 23 e per l'intero weekend, invece, il focus andrà a spostarsi verso il mènage amoroso, settore dove bisognerà fare attenzione più del solito alle esigenze della dolce metà.

2° posto Scorpione: romantici. La settimana a cavallo tra la stagione primaverile e quella estiva parrà essere divisa in due tronconi per i nati Scorpione, dove da una parte troveremo le giornate iniziali e finali di stampo romantico e dall'altra parte ci saranno i giorni centrali decisamente più improntati sui doveri pratici e lavorativi.

Da segnare sul calendario del segno Fisso la giornata di martedì, quando il loro fascino sarà irresistibile.

3° posto Toro: tenaci. Nonostante l'ostico binomio Marte-Venere, aizzato dalla Luna da mercoledì a venerdì, tenterà di demoralizzarli, i nati Toro questa settimana di giugno parranno essere dotati di una metaforica corazza inscalfibile, soprattutto nel weekend quando dimostreranno a chi non crede in loro di che pasta sono fatti.

Interessante la giornata inaugurale per programmare un acquisto dispendioso, in quanto sarà più semplice scovare offerte degne di nota.

I mezzani

4° posto Cancro: prospettiva ampia. La staffetta che i Luminari percorreranno sui loro gradi in questa settimana farà presumibilmente sì che i nati Cancro possano godere di una nuova visione della quotidianità che strizzerà maggiormente l'occhio alla fiducia e alla speranza in ciò che verrà o sarà.

Ottime le effemeridi di sabato e domenica per lanciarsi verso un doveroso chiarimento con una persona cara, in quanto facendo il primo passo le possibilità di un felice epilogo aumenteranno esponenzialmente.

5° posto Leone: fretta al bando. Avete presente l'iconica immagine di un leone che nella savana, dopo essersi cibato, si gode placidamente la tranquillità della natura oziando beatamente? Ecco, nella settimana in questione, in particolar modo giovedì, sarà possibile assistere a una situazione analoga anche coi nati Leone, con quest'ultimi che inseriranno il freno a mano per due motivi su tutti: vedere l'insieme esistenziale in maniera più distaccata, ma anche concedersi del meritato riposo come suggerirà il loro Astro governatore in dodicesima casa.

6° posto Acquario: rapporto genitore/figlio. Sette giorni, specialmente da venerdì in poi, dove i nati Acquario sembreranno indotti dal parterre astrale a dedicare maggiori attenzioni al rapporto tra genitore e figlio, a prescindere dal ruolo che ricoprono al momento nella famiglia che si sono costruiti. Il carnet planetario, difatti, consiglierà al segno d'Aria di essere più partecipi, comprensivi ma soprattutto generosi con la controparte.

7° posto Ariete: promesse da mantenere. Se sino a mercoledì la settimana potrebbe avanzare sui binari della routine, sarà dal 22 giugno a seguire che i nati Ariete avvertiranno il peso sul groppone di alcune promesse fatte in precedenza da dover mantenere.

Tenere fede a ciò detto in passato, purtroppo, non sarà così semplice e immediato come si aspettavano ma, nonostante ciò, sarà bene non perdersi d'animo e mantenere la parola data.

8° posto Sagittario: schietti. Nella settimana in questione, a maggior ragione da mercoledì a venerdì, sarà probabile che i nati Sagittario assumano un mood spiccatamente schietto nell'ambiente professionale, sincerità smodata che permetterà al segno di Fuoco di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Tale schiettezza, però, andrebbe dosata col contagocce perché il rischio di far storcere qualche naso, soprattutto ai piani alti, sarà alto.

9° posto Vergine: azioni compensatorie. Semaforo acceso sul giallo sul fronte comportamentale di casa Vergine in questi giorni di giugno, coi nativi che potrebbero essere inclini a compensare alcune frustrazioni interiori con altrettante azioni non troppo salutare.

Ad esempio, il segno Mutevole avrà buone chance di riversare i propri malumori sentimentale mangiando più del dovuto oppure mettersi a pulire ossessivamente casa al fine di dimenticare un acceso diverbio al lavoro.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: stravolgimenti. Con l'inizio del mese dell'anticompleanno, il quale andrà in onda da mercoledì, i nati Capricorno dovranno rapportarsi, c'è da scommetterci, ad alcuni cambiamenti inaspettati in ambito lavorativo, mutamenti che saranno metabolizzati con enorme difficoltà dal segno Cardinale. Quest'ultimo, difatti, parrà non riuscire a raccapezzarsi quando dovrà far fronte alle solite mansioni, ma tale blocco sarà soltanto psicologico e andrà affievolendosi col trascorrere delle prossime settimane.

11° posto Bilancia: screzi. Sia che si tratti di un vicino di casa pettegolo che di una nuova conoscente particolarmente invadente, i nati Bilancia in questa settimana, ancor di più il 19, 20 e 25 giugno, saranno indotti a tenere il punto con tali persone e ciò non potrà che fare da miccia a controproducenti attriti relazionali. Malgrado ciò, saranno sempre i nativi ad avere il coltello dalla parte del manico per poter concludere il tutto a tarallucci e vino, difatti dimostrando di non essere permalosi e rancorosi le ruggini si dissolveranno in men che non si dica.

12° posto Gemelli: fiducia flop. L'alea che correranno i nati Gemelli nella settimana in questione, ancor di più sabato e domenica, sarà di notare degli atteggiamenti ambigui da parte di alcune persone care, comportamenti strani che oltre a renderli perplessi faranno in modo che, almeno momentaneamente, perdano la fiducia in tali affetti. Considerando che probabilmente il segno d'Aria sarà incline ad ingigantire il tutto nel periodo citato, sarà bene evitare di puntare il dito sulle persone care.