L'oroscopo della giornata di venerdì 9 giugno vedrà la Luna muoversi progressivamente dal segno dell'Acquario a quello dei Pesci. Quest'ultimo otterrà buone emozioni in amore, mentre Acquario avrà bisogno di fortificare il proprio rapporto. Leone avrà modo di sentirsi più libero in amore, mentre il lavoro darà buone soddisfazioni ai nativi Cancro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 9 giugno 2023.

Previsioni oroscopo venerdì 9 giugno 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vi permetterà di cominciare la giornata con il piede giusto.

Venere in trigono dal segno del Leone porterà buoni sentimenti verso la persona che amate. Anche voi cuori solitari mostrerete maggior interesse e intesa nei confronti della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro non sottovaluterete certi progetti, e con le giuste idee riuscirete ad andare lontano. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni oroscopo in lieve rialzo per voi. A partire dal pomeriggio, la Luna si troverà in sestile dal segno dei Pesci, e vi darà una mano a mantenere una discreta stabilità tra voi e il partner. In ogni caso, fate attenzione, perché il legame che vi unisce sarà fragile. Nel lavoro non avrete difficoltà ad ultimare importanti incarichi che hanno richiesto tempo e fatica. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Il vostro rapporto con il partner sarà messo in discussione dalla Luna in quadratura dal segno dei Pesci. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, sarà importante non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti potrebbero darvi accesso a qualcosa di più proficuo. Voto - 7️⃣

Cancro: il lavoro vi darà buone soddisfazioni in questa giornata di venerdì.

Mercurio e Giove vi renderanno produttivi, e vi daranno tutti i mezzi necessari per mettere insieme progetti ben fatti. Sul fronte amoroso la Luna verrà a darvi una mano con il vostro rapporto. Anche voi cuori solitari riuscirete a dimostrare una maggiore intesa nei confronti della vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna si allontanerà dal segno dell'Acquario a partire da questa giornata di venerdì.

Sul fronte amoroso recupererete terreno, e il sostegno di Venere si rivelerà utile per mettere in risalto il vostro rapporto e sentirvi più liberi. Sul fronte professionale vi sentirete pronti a nuove sfide. Marte vi darà una mano, e presto anche altre stelle vi aiuteranno. Voto - 8️⃣

Vergine: questa giornata di venerdì potrebbe rivelarsi complicata per voi nativi del segno. Non dovrete perdervi in inutili giri di parole: per conquistare la vostra fiamma bisognerà essere chiari fin da subito, anche se dovrete affrontare discussioni complicate. Sul fronte professionale l'organizzazione sarà fondamentale per riuscire a svolgere per bene alcune mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: metterete la vostra relazione di coppia al centro in questa giornata di venerdì.

Con l'aiuto di Venere, in sestile dal segno del Leone, troverete buoni sentimenti da condividere con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale invece dovrete essere più determinati in quel che fate, affinché possiate avere una visione chiara dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: sappiate che potete essere meglio di così, non solo dal punto di vista sentimentale. Anche se questo cielo non sarà favorevole, se la vostra relazione è davvero importante, dovrete fare di tutto affinché funzioni. Anche nel lavoro potreste aver bisogno di nuovi stimoli, che possano spronarvi a impegnarvi di più in quel che fate. Voto - 6️⃣

Sagittario: il rapporto con la persona che amate potrebbe non splendere appieno in questa giornata.

Secondo l'oroscopo, la Luna sarà in quadratura dal segno dei Pesci. Anche se sarete dei romanticoni grazie a Venere, ciò potrebbe non essere sufficiente per conquistare la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, questa giornata potrebbe rivelarsi un po’ più frenetica per voi, ciò nonostante riuscirete a cavarvela. Voto - 7️⃣

Capricorno: ottima giornata per voi secondo l'oroscopo. Questo venerdì si rivelerà favorevole dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna, che vi riserverà bei momenti da condividere con la persona che amate. In ambito lavorativo non vi perderete in inutili dettagli, e vi concentrerete su come rendere al massimo. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale nel primo pomeriggio.

Tra voi e il partner non ci sarà un particolare feeling, il che significa che avrete un grande bisogno di fortificare il vostro rapporto. Anche sul fronte professionale avrete bisogno di ridefinire alcuni aspetti utili per poter progredire nella vostra carriera. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna arrivare nel vostro cielo secondo l'oroscopo. Single oppure no, godrete ancora una volta di buone emozioni con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Anche nel lavoro sarete abbastanza precisi e produttivi con i vostri progetti, raggiungendo gli obiettivi che vi siete posti. Voto - 8️