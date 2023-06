L'estate del 2023 secondo l'oroscopo dell'amore sarà molto favorevole ai segni di terra, grazie alla straordinaria influenza del pianeta Venere che aiuterà in particolare la costellazione del Toro.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo in amore dell'estate 2023 con la relativa classifica.

L'oroscopo dell'estate in amore: Toro armonico

1° Toro: l'armonia potrebbe essere la chiave di ogni rapporto che regolerà la vostra estate, secondo l'oroscopo. L'influenza di Venere per il vostro segno vi regalerà della passione con la persona amata, e questo potrebbe innescare una voglia irrefrenabile di fare qualcosa di estremamente concreto insieme, magari anche una convivenza.

Le coppie datate potrebbero assistere a un ritorno dell'affiatamento che potrebbe portare a vivere delle avventure emozionanti. I viaggi saranno fonte di evoluzioni davvero originali.

2° Leone: il vostro carisma sarà come una calamita che potrebbe attrarre molte persone, e non solo in ambito sentimentale. Con il partner la passione sarà un punto cardine su cui far ruotare tutto l'arco temporale estivo, e al tempo stesso conferire alla vostra storia d'amore quello che manca per passare alla fase successiva, quella più responsabile e pronta per le difficoltà quotidiane. Secondo l'oroscopo la comunicazione vi darà quella marcia in più per essere al centro dell'attenzione.

3° Gemelli: questa estate potrebbe portarvi a un incontro decisamente promettente sul piano sentimentale.

Avrete un affiatamento che potrebbe derivare da un nuovo amore, ma anche da una nuova amicizia. Secondo l'oroscopo con il partner potreste rafforzare la vostra intesa con situazioni concrete, magari coinvolgendo pure le rispettive famiglie. Avrete anche una connessione straordinaria con i figli, arrivando a un dialogo decisamente più aperto e privo di filtri.

4° Scorpione: la passione di Marte potrebbe far rinascere in voi una straordinaria voglia di trascorrere un'estate all'insegna dell'evoluzione di coppia. Potreste avere delle idee originali per rendere questa stagione una delle più belle dell'intero anno. Secondo l'oroscopo le amicizie potrebbero rallegrare l'atmosfera di molte serate, anche di quelle che potreste potenzialmente trascorrere con il broncio.

Ariete sentimentale

5° Ariete: sarete inclini all'amore e ai sentimenti, disposti a fare molto per la persona amata, anche dei sacrifici. Secondo l'oroscopo ci saranno incontri davvero fortunati che non si baseranno semplicemente sul romanticismo, ma anche sulla volontà di intrattenere anche amicizie che possono essere di lunga durata. Avrete modo di fare anche delle sorprese speciali alla famiglia e alle persone vicine.

6° Capricorno: sentirete che la vostra storia d'amore arriverà presto ad un livello successivo, e che questo potrebbe essere qualcosa che vi darà delle responsabilità abbastanza forti. Tuttavia, avrete a che fare con una voglia di immergervi nella vita di coppia che comporterà qualche sacrificio, e sarà tutto merito dell'amore che nutrite per il partner.

Secondo l'oroscopo avrete qualche amicizia che potrebbe essere alquanto ambigua, ma i chiarimenti arriveranno in men che non si dica.

7° Pesci: sarete dotati di una sensibilità nuova, che potrebbe regalarvi un nuovo amore oppure una nuova amicizia. Per esigenza personale, potreste decidere di andare con i piedi di piombo, ma ciò non toglie la vostra spinta verso una storia d'amore che potrebbe davvero durare a lungo. Potrebbe esserci una buona serenità in famiglia. Le amicizie saranno in rialzo.

8° Cancro: probabilmente avvertirete un po' di fatica a esprimervi con la persona amata, forse a causa di qualche malinteso che non avrete ancora risolto. Però ci saranno molti presupposti per rendere questa estate 2023 molto sincera e divertente.

Sarete in grado di focalizzare ciò che pensate del partner puntando sui piccoli gesti e le sensazioni che potreste innescare di vostra volontà. Sicuramente ci saranno molte ritrosie con le persone che conoscete da poco tempo.

Vergine stabile in amore

9° Vergine: il vostro amore sarà stabile, senza romanticismo oppure situazioni eccezionali che potrebbero volgere al meglio la vostra relazione. Semplicemente questa estate vi porterà degli alti e bassi quotidiani, non privi di qualche bisticcio ma anche di intesa condita di tenerezza. Avrete un po' di tensioni che si accumuleranno in famiglia, ma con il trascorrere della stagione estiva potrebbero allentarsi grazie alla comunicazione che si farà via via più intensa.

10° Bilancia: avrete modo di sognare molto, ma al tempo stesso dovrete necessariamente riportare i piedi a terra. Al momento di risvolti sentimentali riuscirete a trovarli solamente in ambito familiare. Con il partner infatti non sarà facile dialogare e prendere l'iniziativa, per cui preferirete di gran lunga dare ascolto alle vostre esigenze e bisogni, piuttosto che dedicarne ad altri. Secondo l'oroscopo avrete pochi incontri che potranno davvero farvi battere il cuore.

11° Sagittario: sarà difficile trovare qualcuno che vi faccia battere il cuore, mentre sarà decisamente semplice trovare qualcuno che potrebbe darvi degli stimoli che in questo momento vi saranno utili altrove. Secondo l'oroscopo l'armonia familiare di tanto in tanto potrebbe essere incrinata a causa di qualche discussione che però potrebbe essere molto più leggera del solito.

Avrete voglia di staccare la spina dal partner e rendere questa stagione esclusivamente dedicata a voi stessi soltanto.

12° Acquario: di amore non vorreste proprio sentire parlare, per cui questa estate 2023 sarà esclusivamente per voi stessi e per le vostre vacanze. Secondo l'oroscopo, avrete a che fare con esperienze che potrebbero rinnovare la prospettiva che avete in merito ai sentimenti, arrivando a cambiamenti positivi che per voi saranno essenziali. In famiglia avvertirete la necessità di staccare la spina.