L'oroscopo del 15 giugno è pronto a illustrare che cosa hanno in programma le stelle in merito alla vita sociale e familiare dei dodici segni zodiacali per la giornata di questo giovedì. Di seguito approfondiamo quindi le previsioni astrologiche per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

Vita sociale e familiare secondo l'oroscopo di giovedì 15 giugno: da Ariete a Cancro

Ariete – Dovrete diffidare dei vostri sbalzi d’umore, che potrebbero avere effetti dannosi su chi vi circonda. Non siate testardi e sappiate riconoscere i vostri errori; rilasserà l’atmosfera.

Evitate anche di essere conflittuali, in quanto ciò potrebbe causare inutili fraintendimenti. Prospettive molto favorevoli in famiglia. Grazie all’aspetto positivo di Nettuno e Urano, la vostra vita familiare sarà contrassegnata da un netto miglioramento. I rapporti con i figli saranno finalmente facili da vivere.

Toro – Si preannunciano vivaci conversazioni con gli amici e tante prove di simpatia. In una parola: l’amicizia sarà al centro della scena. In questa giornata, i vostri pensieri saranno interamente rivolti alla famiglia. Mentre i single sogneranno un amore da favola con una famiglia numerosa, quelli che hanno una relazione coniugale saranno molto preoccupati per il futuro dei loro figli.

Gemelli – Grazie al buon afflusso di Mercurio, questa giornata vi darà l’opportunità di aumentare la vostra presa sugli altri e prendere una piega così favorevole in più di un settore. Il vostro magnetismo vi permetterà di imporvi e convincere i vostri interlocutori. I risultati si faranno vedere subito e la vostra vita sociale diventerà più forte.

Approfittate di questa pausa planetaria per avvicinarvi alla vostra famiglia. I molti pianeti che influenzano il vostro settore familiare svilupperanno la vostra intuizione e vi permetteranno di comprendere profondamente ciò che vi circonda. Questa sarà un’opportunità da cogliere per quelli i cui legami familiari si sono allentati negli ultimi tempi per mancanza di dialogo.

Cancro – Le contraddizioni planetarie saranno fonte di malintesi. Avrete difficoltà a esprimere in maniera chiara e concisa i vostri pensieri e sentimenti, potrebbero nascere incomprensioni con alcune persone. Sarebbe saggio, per questioni di una certa importanza, scrivere tutto su un foglio di carta o in chat. La Luna di cattivo aspetto aumenterà la vostra tendenza alle critiche. Giustificate o no, le vostre osservazioni difficilmente aiuteranno a rilassare l’atmosfera familiare. Mordete la lingua, per il vostro bene.

Previsioni astrologiche del 15 giugno per il settore sociale e familiare: da Leone a Scorpione

Leone – Non sopportate di essere rinchiusi in una situazione che non avete creato nella vostra vita sociale.

Se ciò accadesse, non esitereste a prendere a calci qualsiasi cosa. L'Oroscopo consiglia di non schierarvi nelle liti familiari, soprattutto se coinvolgono i vostri fratelli e le vostre sorelle, per non gettare benzina sul fuoco. A volte il silenzio vale più di qualsiasi parola.

Vergine – Rimanete naturali. È inutile e dannoso cercare di impersonare qualcun altro. La franchezza paga quasi sempre. Ricordate sempre che ci si guadagna di più a essere sé stessi piuttosto che fingere di essere qualcun altro. I vostri sforzi non sono stati vani: questa volta noterete effetti molto positivi nei rapporti di famiglia. Continuate su questa buona strada e assaggerete le gioie più profonde.

Bilancia – Molto attivi nella vita sociale, Nettuno potrebbe rendervi molto intuitivi nelle amicizie.

Sentirete cose e indovinerete lo stato d’animo di ciascuno. Come famiglia, mostrerete serietà e coerenza. I vostri rapporti con gli anziani intorno a voi saranno ottimi e saprete trovare l’occasione per farli sorridere.

Scorpione – Grazie al sostegno di Saturno potrete modificare i rapporti con qualcuno; potrete anche organizzare le cose in maniera più costruttiva affermando i vostri desideri e la vostra volontà. Non sprecate il vostro tempo esitando o soppesando i pro e i contro come siete abituati; procedete dritto e i risultati saranno all’altezza delle vostre aspettative. La vostra vita familiare dovrebbe continuare senza intoppi. I rapporti con i vostri cari saranno armoniosi e tutti, genitori, figli o fratelli e sorelle, guideranno la loro strada in silenzio.

La giornata di giovedì 15 giugno secondo l'oroscopo sociale e familiare: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È più facile scoprire i soldi falsi che un amico falso. Tuttavia, non drammatizzate eccessivamente la slealtà di un amico quando ne avevate più bisogno. D’ora in poi, siate più selettivi nelle scelte delle vostre amicizie. Questa configurazione di Plutone può far regnare un certo nervosismo nei rapporti di famiglia. Questo sarà particolarmente il caso dei nativi che appartengono alla prima decade. Sarà meglio evitare di affrontare argomenti conflittuali e non risvegliare vecchi rancori o gelosie. Potreste dirvi cose spiacevoli di cui vi pentireste immediatamente.

Capricorno – Se avete nemici o avversari, il pianeta Urano, ben disposto nei vostri confronti, vi aiuterà a controllarli.

Incoraggerà anche le persone che simpatizzano per voi a darvi una mano. Osservate bene i vostri figli. È possibile che uno di loro stia attualmente attraversando un periodo di depressione o impotenza. Aiutatelo a rimettersi in carreggiata, essendo tolleranti e comprensivi.

Acquario – Sarete tentati di farvi notare e mettervi in mostra, ma non sarà una buona tattica: almeno per 24 ore, il pudore sarebbe molto più proficuo. Per ottenere ciò che desiderate, siate più naturali e affabili. I vostri rapporti di famiglia miglioreranno. Finalmente potrete discutere tranquillamente con i vostri cari, senza che la conversazione assuma improvvisamente toni burrascosi.

Pesci – La vostra gentilezza potrebbe essere messa da parte.

Marte in cattivo aspetto vi renderà aggressivi e prepotenti e vi metterà in conflitto con diverse persone nel vostro ambiente amichevole. E il pianeta Mercurio aggiungerà un altro po’ di pepe, facendovi pentire di questo comportamento, ogni volta che il danno è stato fatto. Più amore in famiglia. Porterete tonnellate di affetto e tenerezza nella vita dei vostri cari. Tuttavia, assicuratevi di rispettare la libertà dei familiari, o andrà male.