Nella giornata di sabato 17 giugno 2023, l'Oroscopo sarà dalla parte dei nati sotto il segno dello Scorpione, eccezionalmente alla prima posizione. Seguiteranno il Vergine e il Bilancia, ora in rialzo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 17 giugno per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di sabato, segno per segno: Pesci allegro

1° Scorpione: potreste vivere una bellissima avventura che potrebbe anche trasformarsi in una storia d'amore senza precedenti, secondo l'oroscopo. Mantenere un atteggiamento cordiale adesso potrebbe uscire molto più naturale rispetto a qualche giorno fa.

2° Vergine: fare una conoscenza in questa giornata potrebbe essere molto fortunata come situazione, perché non solo vi porterà una amicizia del tutto nuova e sincera, ma avere anche una vasta gamma di consigli e di idee da proporre e sviluppare insieme.

3° Bilancia: fare qualche piccolo progetto per conto vostro potrebbe darvi delle ottime soddisfazioni sul piano lavorativo. Ora il nervosismo potrebbe essere solo un lontano ricordo, mentre la serenità ora la farà da padrone, specialmente in famiglia.

4° Pesci: la serata decisamente allegra a cui andrete incontro in questa giornata di sabato potrebbe non solo regalarvi delle amicizie davvero speciali, ma anche rendere il vostro rapporto di coppia più spensierato e al tempo stesso anche più maturo.

Decisioni per Cancro

5° Cancro: avrete una decisione molto importante da prendere e che molto probabilmente avrà tutto il potenziale per migliorare di molto la vostra quotidianità. La serata potrebbe riservarvi qualche sorpresa positiva, specialmente se avete voglia di fare qualcosa di diverso dal solito.

6° Sagittario: avventurarvi in qualche viaggio breve con la persona amata potrebbe allentare di molto il senso di ansia di questa giornata, causato forse dal troppo lavoro che vi attende nella prossima settimana.

Secondo l'oroscopo bisognerà avere anche qualche piccolo chiarimenti con una amicizia importante.

7° Toro: avrete un po' di nostalgia per la testa che potrebbe non essere l'ideale in questo momento se state affrontando un progetto estremamente importante per la vostra carriera. Prendervi un po' di ore per voi stessi e per riposarvi non vi farà che bene in questo momento.

8° Capricorno: l'ambito sentimentale necessita di un rinnovamento che dovrebbe iniziare da voi stessi. Secondo l'oroscopo avrete a che fare con una situazione economica abbastanza altalenante, e probabilmente con qualche spesa in più da fare.

Acquario introverso

9° Ariete: avrete un po' di difficoltà nell'esporre le vostre idee, e in amore questa situazione potrebbe dare adito a qualche fraintendimento. Potreste avere anche un po' di stanchezza in corpo, per cui sarà consigliato non fare tardi e dormire di più.

10° Gemelli: probabilmente non sarete disposti a passare sopra ad una situazione di troppo che potrebbe compromettere non soltanto il vostro umore, ma anche una situazione professionale che al momento vi apparirà alquanto precaria, anche se non in modo molto grave.

11° Acquario: faticherete un po' a lasciarvi andare all'amore in questo momento, al contrario con le amicizie potreste essere un po' più 'sbottonati'. Secondo l'oroscopo avrete anche qualche piccolo intoppo sul piano burocratico che attende soltanto di essere sbloccato.

12° Leone: questa giornata sarà all'insegna della solitudine. Avrete voglia di stare con voi stessi e di riflettere su qualche decisione che avete preso in passato e che adesso potreste ritrattare. Sul piano sentimentale non ci saranno svolte in positivo, anzi, forse qualche incomprensione.