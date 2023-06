L'oroscopo settimanale dal 19 al 25 giugno valuta la quarta settimana del mese in corso. Siete pronti per un'esperienza cosmica? Durante questa settimana le stelle vi guideranno lungo un percorso di scoperta e crescita personale. Sarà un momento di cambiamenti e opportunità, in cui potrete sfruttare al massimo il vostro potenziale. Ogni segno zodiacale avrà più o meno discrete chance da sfruttare per il raggiungimento dei propri obiettivi. Preparatevi a esplorare nuovi orizzonti e ad affrontare sfide con coraggio e determinazione.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 19 a domenica 25 giugno e nel contempo a svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. L'Oroscopo di questa settimana risalta il fatto che potrebbero presentarsi alcune tentazioni improvvise. In amore, si consiglia di evitare di fare eventuali mosse avventate. I favori di Venere saranno limitati e potreste rischiare di commettere errori. È importante non focalizzarsi sui difetti o sugli aspetti negativi della relazione. Nel campo lavorativo, è fondamentale controllare il proprio istinto evitando se possibile di rifugiarsi nel mondo dei sogni. Siate più pragmatici e cercate di agire con prudenza. Questo non è il momento ideale per prendere decisioni impulsive o lasciarsi trasportare troppo dall'immaginazione.

Fate attenzione a non trascurare i dettagli e a essere consapevoli delle sfide che potrebbero presentarsi. Mantenete un approccio equilibrato, trovando un punto di incontro tra ambizioni e realtà. La prudenza vi aiuterà a evitare errori costosi e a prendere decisioni sagge.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ giovedì 22, venerdì 23;

★★★★ lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21;

★★★ sabato 24 giugno;

★★ domenica 25 giugno 2023.

♏ Scorpione: voto 6.

Questa settimana sarà importante prestare attenzione allo stress. Nel campo sentimentale, la fiducia e la confidenza totale saranno gli elementi centrali per una sana intesa di coppia. Dovrete dare importanza anche alle piccole cose, che contribuiranno a rafforzare il legame. Nel lavoro, questa settimana richiederà prontezza, decisione e abilità nel prendere scelte opportune.

È consigliato puntare solo su obiettivi concreti e orientare le vostre energie in diverse direzioni. Siate consapevoli delle sfide che potrebbero presentarsi e agite con determinazione per superarle. Ricordatevi di prendervi cura di voi stessi e gestire lo stress in modo sano. Trovate il giusto equilibrio tra il lavoro e il benessere personale. Fate attenzione a non trascurare la vostra salute e cercate momenti di relax per rigenerarvi.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 19, mercoledì 21;

★★★★ martedì 30, giovedì 22, venerdì 23;

★★★ domenica 25 giugno;

★★ sabato 24 giugno 2023.

♐ Sagittario: voto 5. Secondo l'oroscopo settimanale, molti di voi nati sotto il segno del Sagittario in questa settimana potreste sperimentare alti e bassi in amore.

In ambito sentimentale, quindi, evitate di sprecare energie in un futile gioco di potere. Siate invece più comprensivi e aperti verso il partner. Evitate di essere intransigenti, poiché potreste incontrare qualcuno che è altrettanto testardo. L'importante è trovare un equilibrio e cercare di capire le esigenze reciproche. Nel lavoro, sarà necessaria un'attenta organizzazione negli affari. Quattro pianeti sembrano voltarvi le spalle, ma non lasciatevi scoraggiare. Concentratevi sugli impegni attuali e affrontateli con metodo. Prendete in considerazione le sfide che si presentano e cercate soluzioni creative per superarle. Mantenete la calma, prediligendo un atteggiamento positivo nonostante le difficoltà.

Ricordatevi che ogni ostacolo può essere un'opportunità mascherata. Siate flessibili e pronti ad adattarvi alle circostanze.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ sabato 24 giugno;

★★★★ giovedì 22, venerdì 23, domenica 25;

★★★ lunedì 19, martedì 20;

★★ mercoledì 21 giugno 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Questa settimana potrebbe rivelarsi un po' difficile, secondo le indicazioni astrologiche. La protezione di Giove sarà presente per limitare i danni di azioni istintive e azzardate che potreste compiere. Tuttavia, è importante tenere a freno l'istinto ingannevole che potrebbe influenzarvi. Nonostante ciò, vi consigliamo di agire con cautela e di riflettere attentamente prima di prendere decisioni importanti.

Nel campo dell'amore, evitate di ingigantire piccole incomprensioni. Non lasciate che situazioni insignificanti minino la stabilità della vostra relazione. Siate aperti al dialogo e cercate di risolvere eventuali divergenze con calma e comprensione reciproca. Modificare il vostro stile di vita e adottare un'alimentazione più sana potrebbe essere un passo positivo per il vostro benessere generale. Prendetevi cura di voi stessi, cercate di dedicare del tempo al riposo e ad attività che vi rigenerano.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ lunedì 19, martedì 20;

★★★★ mercoledì 21, sabato 24, domenica 25;

★★★ venerdì 23 giugno;

★★ giovedì 22 giugno.

♒ Acquario: voto 7.

Questa settimana la Luna sarà la vostra complice, regalando sicurezza nelle proprie capacità o rendendo ogni difficoltà facilmente superabile. Le abilità saranno così fruttuose che qualsiasi ostacolo si scioglierà come neve al sole. Nel campo delle amicizie, sarete intraprendenti e propositivi. Avrete un'energia vitale straordinaria che vi accompagnerà durante le vostre interazioni sociali. Sarà un periodo perfetto per condividere momenti piacevoli con gli amici e portare avanti nuove iniziative. E per quanto riguarda l'amore? Con il vostro partner, avrete l'opportunità di riscoprire quella carica di feeling che vi ha sempre unito. Sarete motivati a rendere la vostra relazione ancora più speciale.

Lasciatevi ispirare e lasciate emergere idee brillanti: pronti a ravvivare il ménage?

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno lunedì 19 giugno;

★★★★★ martedì 20, domenica 25;

★★★★ mercoledì 21, sabato 24;

★★★ giovedì 22 giugno;

★★ venerdì 23 giugno 2023.

♓ Pesci: voto 7. I prossimi sette giorni vi invitiamo a reagire positivamente agli eventi inaspettati che potrebbero presentarsi. Un piccolo contrattempo potrebbe suscitare sia nervosismo che divertimento, ma tutto dipenderà dalla vostra prospettiva e da come deciderete di affrontarlo. Siate aperti al cambiamento e cercate di trovare il lato positivo anche in situazioni ingarbugliate. Un consiglio importante: moderazione a tavola!

Prendetevi cura della vostra salute e cercate di mantenere un equilibrio nella vostra alimentazione. Questo vi aiuterà a sentirvi meglio fisicamente e a mantenere una mente lucida. Per quanto riguarda l'amore, molti Pesci si sentiranno in sintonia con la persona amata, apprezzando ogni vantaggio o gioia che deriva dall'attuale condizione sentimentale. Sfruttate questa armonia per approfondire il rapporto e ogni momento di intimità che tale complicità senz'altro comporta.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: