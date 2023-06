L'oroscopo del 17 giugno è pronto a rivelare che cosa accadrà nelle prossime 24 ore dal punto di vista sociale e familiare. I nativi dell’Ariete devono fare attenzione alle persone invidiose, mentre le persone nate sotto il segno dei Gemelli devono trovare un modo per non cadere nella monotonia della loro vita domestica. Le stelle mettono in risalto il segno del Leone, Saturno aiuta gli Scorpione a risolvere un problema molto complicato. A seguire, l’astrologia dedicata alla giornata di sabato 17 giugno e le previsioni astrologiche per l’ambito sociale e familiare.

Vita sociale e familiare, oroscopo di sabato 17 giugno: da Ariete a Cancro

Ariete – Alcuni amici saranno invidiosi per via del vostro successo materiale o professionale, e cercheranno di farvi del male in un modo o nell’altro. Quindi state in guardia ed evitate di indulgere nell’orgoglio e nella provocazione. In famiglia, attenzione alla mancanza di organizzazione se avete figli. L'Oroscopo consiglia di riunire tutta la famiglia e di stabilire nuove regole per andare d’amore e d’accordo.

Toro – Le tendenze molto contraddittorie della vostra personalità si aggraveranno in queste ore. A volte, andrete in guerra contro ogni forma di dipendenza, a volte sarete pronti a fare concessioni per avere la pace.

Vedrete solo gli svantaggi della vita familiare. Anticonformisti per natura, non sopporterete gli obblighi, che vi sembrano un serio ostacolo alla vostra realizzazione personale. Non drammatizzare nulla.

Gemelli – Mercurio in buon aspetto vi spingerà a fare concessioni, ad accettare compromessi. Inizierete ad accettare anche le persone che hanno un modo diverso di vedere le cose e questo farà nascere profonde domande piuttosto dolorose, ma che si riveleranno benefiche.

Calma e serenità regneranno nella vostra famiglia, ma se il vostro partner si accorgerà che siete gelosi non vi perdonerà e ve lo farà pagare a caro prezzo. Evitate la monotonia nella vostra vita domestica.

Cancro – Venere aumenta il vostro potere di seduzione e attirerà favori e inviti lusinghieri. Potete approfittarne per salire la scala sociale o per migliorare la vostra situazione professionale.

I rapporti con la vostra famiglia saranno protetti dalle stelle, ma dovrete fare attenzione al vostro nervosismo. Non mettete fretta ai vostri cari, sarebbe inutile se non scoraggiarli. Per quanto riguarda la vostra casa, la giornata sarà propizia ai lavori di abbellimento: iniziate a decorare.

Previsioni astrologiche del 17 giugno per il settore sociale e familiare: da Leone a Scorpione

Leone – Le stelle di questa giornata vi permetteranno di mettervi in mostra e di godere maggiori prestigi. Se state cercando una posizione importante, la vostra ambizione potrebbe realizzarsi, ma fate attenzione a non incorrere in ostilità, mettendo in ombra gli altri o pestandogli i piedi. L’accordo con i membri della vostra famiglia si rivelerà un po’ difficile.

Le preoccupazioni dei vostri figli saranno a chilometri di distanza dalle vostre, perché loro vivono già nel futuro mentre voi siete saldamente ancorati al presente e anche al passato.

Vergine – Voi che di solito siete così socievoli, questa volta desidererete state da soli. Questa voglia di stare da soli è dovuta alla presenza di Saturno, che influenza il settore delle amicizie. Per alcuni nativi della Vergine, sarà anche una questione di smistamento, pur di mantenere, tra chi vi circonda, solo i veri amici. L’atmosfera domestica dipenderà interamente dal vostro atteggiamento e soprattutto dal vostro umore. Niente sarà facile, quindi, sarebbe saggio aspettare pazientemente giornate migliori.

Invece di attaccare gli ostacoli, aggirateli. Controllandovi, eviterete il peggio.

Bilancia – Non lasciatevi trasportare troppo dal vostro desiderio di compiacere a tutti i costi e di cercare soddisfazioni amorose. Vi metterebbe solo in situazioni imbarazzanti o complicate, che odiate. Invece, mantenete un profilo basso. Con i vostri genitori, soprattutto se anziani, cercate di non essere verbalmente aggressivi. Sarebbe un peccato ferire le persone che amate. Sappiate che gli anziani, sentendosi necessariamente sminuiti, sono molto sensibili, anche se testardi.

Scorpione – Non lasciate che le discussioni accese vi portino sulla strada della discordia con i vostri amici. Evitate attentamente argomenti delicati come la politica o la religione.

Parlate di meno, ascoltate di più. Se state pensando di trasferirvi, potreste benissimo scoprire in queste ore la casa o l’appartamento dei vostri sogni, grazie a Mercurio. Uno spinoso problema familiare può essere risolto con soddisfazione grazie al sostegno di Saturno.

La giornata di sabato 17 giugno secondo l'oroscopo sociale e familiare: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Solitudine nella vita sociale? Questa è una parola che bandirete dal vostro vocabolario. Non sarete mai stati così circondati da persone meravigliose, sempre pronte a darvi una mano. Sarete sempre disponibili con i vostri amici. Con Plutone e la Luna che influenzano il settore familiare, i vostri cari sono al sicuro: al contrario, saranno piuttosto tenaci e determinati.

D’altra parte, i rapporti con alcuni membri della vostra famiglia possono attraversare una fase abbastanza tesa, soprattutto se vi mantenete sulle vostre posizioni proprio quando il vostro interlocutore non vuole rinunciare alle sue certezze.

Capricorno – Fare nuove amicizie è un esercizio in cui eccellete, ma per una volta, la vostra preferenza andrà ai vostri amici di lunga data. Quelli che rispondono sempre alle vostre chiamate, anche se non li vedere spesso. Con i vostri genitori o con i familiari più anziani dovrete stare attenti a non sollevare inutili punti di contesa: scoppieranno sempre discussioni e vi pentirete presto di aver aperto la porta della discordia.

Acquario – I viaggi beneficeranno di buoni afflussi planetari: si riveleranno redditizi.

Avrete idee brillanti e perfettamente sfruttabili; approfittatene quanto prima. Piacevole atmosfera familiare. Venere promette ottimi rapporti con i vostri figli, qualunque siano la loro età. È la tenerezza che prevarrà, una tenerezza che nulla può alterare. Con i familiari anziani, la giornata passerà senza incidenti.

Pesci – Una persona troppo religiosa si metterà in testa di reclutare le persone sole o confuse di questo segno. Non cadete nella trappola: è in gioco la vostra libertà. L'oroscopo vi dà l’opportunità di dialogare apertamente e con calma con i vostri familiari, soprattutto con i vostri figli, e di discutere argomenti normalmente tabù. Cogliete l’occasione per risolvere alcuni problemi che rischiano di diventare seri.