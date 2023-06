L'oroscopo della fortuna della settimana che va dal 19 al 25 giugno 2023 vede il pianeta Giove presente nella costellazione del Toro e il Sole in quella del Cancro. Mercurio sarà nella costellazione dei Gemelli, mentre Leone avrà nei suoi gradi il pianeta Venere.

A seguire le previsioni per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo estivo della fortuna: desideri realizzati per Cancro

1° Cancro: ora avrete Giove dalla vostra parte, e finalmente i vostri progetti troveranno piena realizzazione. Avrete dei progetti che in un certo senso vi daranno quel tocco di autostima che vi serviva e che adesso potrebbe convertirsi in nuovi progetti, nuovi idee da mettere immediatamente in pratica.

Secondo l'Oroscopo i desideri che si affacceranno alla vostra porta, quelli che avete atteso a lungo, saranno realizzati.

2° Leone: questo Venere non solo farà bene all'amore, ma potrebbe anche regalarvi una valanga di possibilità sul piano professionale. Ci saranno occasioni che potrebbero farvi sentire decisamente appagati anche per il solo fatto di essere alla vostra portata. Secondo l'oroscopo non mancheranno il senso di solidarietà e di squadra che state cercando da molto tempo, e i guadagni saranno lì ad attendervi alla fine della settimana. Il riposo nel weekend sarà più che gradito.

3° Toro: con Giove nel segno niente e nessuno riuscirà a fermare la vostra creatività e la vostra spiccata fortuna, eccezion fatta per qualche piccolo contrasto che potrebbe darvi Marte, anche se quasi del tutto irrilevante.

Sarete inclini a migliorare di gran lunga le interazioni con la vostra squadra per poter rimanere sempre sulla cresta dell'onda. Potreste fare molto anche nel corso della seconda metà della settimana, puntando soprattutto su qualche asso nella manica.

4° Gemelli: la fortuna di Venere e Mercurio che vi permetterà di essere disponibili con gli altri saranno una combinazione eccellente per emergere nella squadra di lavoro.

La vostra carriera in questa settimana potrebbe subire uno slancio praticamente senza precedenti, e non mancheranno elogi da parte di chi ha deciso di puntare e di scommettere su di voi e sulle vostre capacità.

Sagittario fortunato

5° Ariete: non vi mancherà la determinazione sul posto di lavoro e la volontà di contraddistinguervi dagli altri in fatto di abilità ed efficacia.

Sarete creativi e pronti per ogni avventura che si presenterà nelle ore lavorative. Secondo l'oroscopo avrete una interazione sul piano professionale che si limiterà a fare ciò che serve per incrementare i guadagni, mentre con gli affari riuscirete a fare davvero faville soltanto in squadra. Sarete alle prese con dell'attività fisica che farà bene anche allo spirito.

6° Sagittario: non avrete molta voglia di interagire, ma la fortuna di Venere potrebbe essere un evento salvifico per i vostri affari. Avrete voglia di fare qualcosa che possa ridare alla vostra carriera quel tocco in più che avete perso nel corso del tempo, ritrovando al contempo anche un nuovo motivo per poter iniziare una nuova avventura lavorativa.

Farete qualche investimento che vi servirà per realizzare qualche piccolo desiderio.

7° Bilancia: vi riprenderete le occasioni che vi siete lasciati scappare nel corso delle giornate precedenti, dimostrando di saper fare molto e con una capacità di rendere possibile ogni tipo di collaborazione. Secondo l'oroscopo sarete molto volenterosi anche in solitaria, anzi, sarà proprio così che potreste avere una produttività maggiore rispetto alla norma. Avvierete l'inizio della settimana con un atteggiamento abbastanza nervoso, ma non per questo privo di iniziative e vivacità.

8° Acquario: avrete dei grandi propositi da portare a termine nel corso della settimana, e a parte qualche ostacolo non ci saranno intoppi troppo rilevanti.

Tuttavia, sarete attraversati da una forte dose di nervosismo che intercetterà la vostra concentrazione, sciupandola nei momenti poco opportuni. Nel mezzo della settimana raggiungerete l'apice della tensione con la squadra, mentre nel fine settimana la situazione si allenterà molto.

Vergine al rallentatore

9° Vergine: sarà la seconda metà della settimana quella che potrebbe regalarvi le soddisfazioni migliori, peccato che la situazioni precaria sul piano comunicativo a causa di Mercurio potrebbe essere molto controproducente per le questioni di carattere burocratico. Avrete un rallentamento molto significativo degli affari, forse dovuto a qualche stallo che sta andando avanti da molto tempo. La Luna sarà favorevole nel fine settimana, quindi l'umore potrebbe migliorare.

10° Capricorno: avrete i nervi a fior di pelle e con la concentrazione così scarsa difficilmente riuscirete a portare a termina i progetti che vi siete prefissati. Secondo l'oroscopo non ci saranno aiuto rilevanti da parte della squadra, mentre con le questioni di natura burocratica avrete qualche grattacapo che potrebbe trascinarsi per gran parte della settimana. Il weekend non vi regalerà dei miglioramenti sensibili, ma sicuramente del riposo.

11° Pesci: pensare troppo al lavoro adesso potrebbe mettervi semplicemente in uno stato di agitazione troppo forte per poter affrontare le giornate a cuor leggero. Avrete necessità di staccare la spina confrontandovi con qualche hobby che proviene dal vostro passato, magari avendo anche cura di proseguire con i vostri affari, nonostante ci siano dei cali significativi ai guadagni.

Secondo l'oroscopo mollare sarà l'ultima opzione che terrete in considerazione.

12° Scorpione: purtroppo Giove in opposizione potrebbe essere un ostacolo a dei progetti che avreste voluto concretizzare nel corso dell'inizio della settimana, e con il trascorrere delle giornate avrete a che fare sia con distrazioni molto forti che con responsabilità da mandare avanti. Gli affari ora potrebbero subire quel calo di cui avevate timore, ma questa situazione sarà solo passeggera. Avere pazienza in questo frangente potrebbe essere utile per mettere a riposo i vostri nervi.