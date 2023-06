L'oroscopo dal 19 al 25 giugno 2023 per l'amore troverà nel segno del Leone la giusta collocazione del pianeta Venere, il quale conferirà ai nati sotto questo segno amore e passionalità a profusione. Nella situazione opposta invece si troverà il segno dell'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo settimanale dell'amore: Ariete in testa alla classifica

1° Ariete: Marte, Venere e Mercurio saranno i vostri fidati accompagnatori nel corso di questa settimana. In amore questa combinazione potrebbe regalare tanta comunicazione, soprattutto dal punto di vista passionale, e una grande interazione amichevole con le persone che vi circondano.

L'incremento del vostro magnetismo potrebbe decretare l'inizio di una serie di amicizie e di conoscenze davvero interessanti, secondo l'oroscopo. Farete anche in modo che in famiglia possa regnare la serenità.

2° Leone: avrete Venere nel vostro segno, e chi meglio di voi comprenderà cosa significheranno per voi la passione e la cura attenta della persona amata in questo momento? Avrete a disposizione una intera settimana per confessare i vostri sentimenti, ma avrete tutto il coraggio necessario per farlo, soprattutto se nelle ultime settimane vi siete scoperti alquanto restii a farlo. Secondo l'oroscopo la comunicazione potrebbe prendere una piega molto piacevole che vi farà toccare il cielo con un dito.

3° Pesci: finalmente i vostri momenti romantici arriveranno, conditi da una irrefrenabile voglia di mettervi in gioco in amore e di fare qualcosa che renderà la vostra storia d'amore più evoluta. Sarete affabili con tutti, anche con chi non conoscete e questo vi permetterà di regalarvi anche delle emozioni uniche. Potrete avvalervi di una sintonia familiare davvero al di sopra delle aspettative e di una interazione del tutto sana con delle amicizie di vecchia data, molto probabilmente le più sincere con voi.

4° Gemelli: avrete dei doni incommensurabili da parte del pianeta Venere, fra cui una lunga serie di giornate all'insegna del romanticismo. Secondo l'oroscopo avrete una grande voglia di parlare con il partner, di comunicare e di esprimere qualcosa che non avete mai espresso prima. Il partner sarà un punto cardine nella vostra settimana, ma anche le amicizie saranno per voi una grande risorsa che potrebbe farvi sentire come se foste in famiglia.

Farete degli incontri che potrebbero portarvi a vivere tante avventure.

Cancro romantico

5° Cancro: il vostro atteggiamento romantico e sereno sarà presente grazie alla Luna, che potrebbe essere davvero speciale anche nei rapporti con le amicizie. Potreste avere dei momenti decisamente spensierati con la famiglia, magari alle prese con qualche problematica di poco conto che avete deciso di risolvere insieme. La collaborazione con gli altri vi aiuterà a focalizzare la vostra attenzione sui sentimenti altrui, e in questa settimana questo sarà un gesto molto importante da fare, secondo l'oroscopo.

6° Sagittario: avrete una bella situazione di amore e passione nel corso di questa settimana, e l'opposizione di Mercurio in questo momento potrebbe sortire pochi effetti negativi alla vostra storia d'amore.

Tuttavia ci saranno giornate in cui sarà meglio evitare di dire qualche parola di troppo che potrebbe rovinare l'atmosfera, così come in famiglia. Avrete una cerchia di amicizie che potranno essere molto disponibili con voi e disposti ad ascoltarvi a lungo.

7° Bilancia: Venere non mancherà di regalarvi qualche giornata di amore allo stato puro, ma anche qualche amicizia. Sicuramente avrete a che fare con nuove esperienze di stampo sentimentale che non vi impegneranno molto e allo stesso tempo vi aiuteranno a riflettere su qualche esperienza passata, che forse intendete ripetere. Secondo l'oroscopo sarete molto disponibili nella cerchia dei colleghi, dando anche a voi stessi la possibilità di interagire con quante più persone possibili.

8° Capricorno: al momento la Luna opposta potrebbe crearvi delle tensioni all'interno della vostra storia d'amore, ma dovrete avere molta pazienza, dal momento che molte persone attorno a voi in questo momento potrebbero avere da fare. Fare qualche sorpresa potrebbe ravvivare un po' la vostra relazione, ma per dei chiarimenti e per il dialogo avete bisogno di tempo. Sicuramente però la tensione si allenterà nel fine settimana.

Acquario estraneo all'amore

9° Acquario: per il momento l'amore non sarà una priorità, e tanto meno una necessità di cui rendere conto ai vostri sentimenti. Semplicemente ci saranno altre situazioni e altro da fare che potrebbero accantonare per tutta la settimana l'ambito sentimentale.

Il clima con il partner non sarà teso, tuttavia ci potrebbero essere degli ostacoli fra voi che vi impediranno di fare le cose con criterio. Avrete un fine settimana alquanto spensierato, ricco di sorprese e di qualche piccolo dialogo costruttivo.

10° Toro: questa settimana potrebbe portare dei venti di tempesta in amore, forse delle discussioni che potrebbero mettere a repentaglio il vostro rapporto e renderlo sempre meno intenso. Il romanticismo purtroppo sarà il grande assente che altrimenti avrebbe portato un clima di serenità per nulla scontato. Probabilmente l'ambito amicale avrà più fortuna, mentre quello familiare avrà bisogno di qualche chiarimento che avete omesso di fare nelle giornate precedenti, secondo l'oroscopo.

11° Vergine: avrete un atteggiamento molto schivo con il partner, e questo potrebbe portare la vostra relazione ad attraversare un periodo piuttosto atono, senza alcuna novità e senza qualche cosa che possa in qualche modo permettervi di comunicare in modo fluido e sereno. Con il trascorrere delle giornate però ci saranno situazioni sempre nuove che vi aiuteranno nell'interazione con la famiglia, aumentando progressivamente le possibilità di essere più 'sciolti'.

12° Scorpione: questo momento non sarà facile per i sentimenti, perché le incomprensioni saranno molte e la prospettiva di vedere dei miglioramenti ridotta ai minimi termini. Avrete la necessità di confrontarvi con voi stessi in questo momento, e di trovare un equilibrio che al momento potrebbe venire a mancare abbastanza facilmente a causa di fattori esterni, secondo l'oroscopo. Distrarvi con altre cose adesso potrebbe sortire un inaspettato effetto benefico, specialmente nel weekend.