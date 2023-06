Nel fine settimana del 17 e 18 giugno 2023, l'Oroscopo dell'amore vedrà un Toro alle prese con un romanticismo e con una passione del tutto nuova, così come il segno del Cancro. La Bilancia sarà in lento rialzo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo del weekend: Sagittario sereno

1° Toro: la passione con il partner si tradurrà in una esperienza decisamente indimenticabile, a prescindere dalla giornata. Il weekend si aprirà in modo del tutto creativo, e favorirà anche le avventure. I single che hanno voglia di innamorarsi potrebbero trovare occasioni perfette per poter cominciare una nuova relazione.

2° Cancro: largo alla passione. Secondo l'oroscopo il vostro segno sarà più romantico del solito, e disposto anche a sorvolare su qualche negligenza del partner, sempre che sia piuttosto leggera. Ci sarà un dialogo senza filtri in famiglia e questo agevolerà molto la condivisione di pensieri e di idee.

3° Sagittario: la serenità e il romanticismo che si respireranno dalle vostre parti potrebbero essere davvero degli elementi duraturi nel corso del fine settimana. Avrete a che fare con una bella carica energetica che vi renderà più espansivi e anche pronti per fare tante amicizie. Gli incontri potrebbero essere davvero tanti, e decisamente interessanti.

4° Ariete: si aprirà una prospettiva di dialogo piuttosto positiva, che potrebbe essere di supporto al recupero di qualche rapporto per voi decisamente importante.

Potreste anche avere una svolta in amore che vi renderà più romantici e vi farà evitare a tutti i costi i litigi, secondo l'oroscopo.

Emozioni per Capricorno

5° Capricorno: l'ambito amoroso potrebbe essere davvero benevolo con voi. Gli incontri potrebbero regalarvi delle emozioni uniche, e nella coppia la stabilità potrebbe rappresentare un punto fermo nel vostro weekend a cui non vorreste però mai rinunciare.

Secondo l'oroscopo vi sentirete al centro dell'attenzione nelle due serate.

6° Scorpione: le avventure con cui avrete a che fare in questo momento potrebbero spingervi a riflettere su ciò che vorreste in questo momento, secondo l'oroscopo. Sarete al centro dell'attenzione sfruttando molto le vostre doti magnetiche e cariche di fascino innato.

Nelle due serate potreste fare molte conquiste.

7° Bilancia: l'amore sta conoscendo un rialzo che forse porterà a qualcosa di più concreto, ma la sicurezza potrete trovarla solamente nella famiglia di origine. Sarà quella infatti a conferire al vostro fine settimana una svolta sentimentale davvero ottimale. Le amicizie sapranno come regalarvi consigli preziosi.

8° Vergine: sarete molto selettivi con i rapporti interpersonali, e forse soltanto il partner potrebbe fare eccezione. Potreste apparire scontrosi, ma la verità è che ora vorreste stare solo con qualcuno in famiglia, evitando di esporre una situazione molto intima e complessa.

Acquario riservato

9° Pesci: le amicizie saranno di gran lunga preferibili all'amore in questo particolare periodo.

L'atmosfera in famiglia potrebbe essere leggermente pesante a causa di qualche diatriba che potrebbe trascinarsi a lungo, anche se qualche momento di tregua sarà comunque presente. Secondo l'oroscopo avrete voglia anche di trascorrere qualche ora da soli.

10° Leone: darvi da fare in amore potrebbe portare ad incomprensioni abbastanza forti, e mantenere la pazienza potrebbe essere un metodo per non lasciarsi andare all'ansia. Secondo l'oroscopo fare qualcosa per prendervi cura di voi stessi potrebbe regalarvi emozioni molto più intense.

11° Gemelli: avrete altro per la testa e pensare all'amore adesso potrebbe anche mettervi in difficoltà. La vostra titubanza in questo momento potrebbe accentuarsi e farvi entrare in conflitto con la persona amata.

Con la famiglia di origine potreste arrivare a qualche tensione dettata da una decisione che avete preso per voi stessi.

12° Acquario: non ci saranno i presupposti per pensare all'amore e ai sentimenti, a parte quelli che già nutrite per la famiglia. Ora pensare a voi stessi sarà una priorità che prenderete in considerazione anche acquisendo una maggiore capacità di giudizio nei confronti degli altri.