Nella settimana astrologica che va dal 3 al 9 luglio 2023, l'Oroscopo della fortuna vede il Mercurio nella costellazione del Cancro, mentre Giove sarà positivo per i segni di terra e di acqua. L'Ariete e il Leone saranno anch'essi molto fortunati.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della fortuna, con la relativa classifica.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Pesci energico

1° Vergine: tra i fortunati dello zodiaco, il vostro segno conoscerà dei successi al di fuori dell'ordinario e del tutto attinenti ai vostri obiettivi e ai vostri desideri.

Ogni cosa procederà per il verso giusto, e potreste anche essere in vena di progettare qualche nuovo traguardo da raggiungere con l'ausilio della vostra squadra professionale, ora più affiatata che mai. Secondo l'oroscopo sarete al centro dell'attenzione grazie alla vostra spiccata creatività.

2° Toro: finalmente Giove sarà dalla vostra parte, pronto a regalarvi dei successi che non credevate di raggiungere nel corso di questa settimana. Secondo l'oroscopo avvertirete la fortuna fare davvero molto anche per l'aspetto finanziario, risollevandovi da una spesa particolarmente gravosa. Potrete perseguire qualche obiettivo con una facilità e una rapidità sorprendenti. Avrete tante opportunità lavorative che vi permetteranno di decidere più liberamente cosa fare in un prossimo futuro.

3° Capricorno: avrete una buona fortuna e un'energia prorompente. Potreste avere delle idee geniali da mettere in atto e riuscirete a farlo anche lavorando in solitaria, sfornando una serie di successi che vi daranno parecchia autostima. Secondo l'oroscopo la determinazione che avete in corpo potrebbe essere anche molto utile per qualche affare nel fine settimana.

4° Pesci: sembrerà che le energie siano tornate più prorompenti di prima, e ogni progetto, ogni obiettivo che intenderete raggiungere sarà molto più semplice da perseguire. State assumendo una vitalità più unica che rara, e la fortuna sarà quella ciliegina sulla torta che vi aiuterà a fare tutto con poco sforzo. L'autostima potrebbe essere uno strumento essenziale per poter rimanere in pace con voi stessi, in questo momento.

Obiettivi raggiunti per Cancro

5° Cancro: dopo molto tempo finalmente avrete a portata di mano gli obiettivi per cui avete tanto lavorato, e con un po' di sforzo e di fortuna offerta da Giove potreste realizzarli in men che non si dica, riuscendo anche a guadagnare molto più denaro rispetto alla norma. Sarete anche molto appagati dall'interazione che si verificherà all'interno della cerchia lavorativa, e le energie potrebbero durare anche di più facendovi arrivare abbastanza freschi nel weekend.

6° Leone: il lavoro andrà liscio come l'olio, mentre i guadagni continueranno ad esserci senza essere necessario un autentico giro di vite che possa in qualche modo cambiarvi la settimana. Purtroppo dovete fare i conti con qualche segno di malessere che riuscirete a smaltire prima del fine settimana.

I rapporti con i colleghi non subiranno dei cambiamenti significativi, né in meglio né in peggio.

7° Ariete: gli affari ci saranno e saranno abbastanza remunerativi, peccato che nella seconda metà della settimana questi potrebbero subire un crollo che dovrà necessariamente essere soppiantato da un po' di riposo. Dovreste essere molto più attenti con i vostri progetti, per cui coinvolgere la squadra di lavoro in questa settimana per renderli più remunerativi sarà un ottimo espediente per vederli conclusi prima del fine settimana. Avrete un po' di malessere e di energie scarse nel weekend.

8° Gemelli: avrete un ottimo umore in questa settimana, e anche se la fortuna non sarà esattamente dalla vostra parte farete di tutto perché i vostri desideri o parte di essi possano realizzarsi nel corso di questa settimana in particolare.

Potrete permettervi un po' di shopping laddove sarà necessario e ridare anche un rinnovo significativo a molti aspetti della vostra vita lavorativa. La stanchezza però purtroppo potrebbe farsi sentire, anche alla luce di qualche sforzo eccessivo.

Acquario attento al fisico

9° Acquario: dovrete fare i conti con delle spese necessarie per la casa. Le vicende di stampo personale potrebbero tenervi lontani da qualche affare importante, ma al tempo stesso potreste fare degli investimenti che avete desiderato. Di conseguenza, avrete delle spese molto importanti. Secondo l'oroscopo fare attenzione al vostro fisico potrebbe essere di aiuto anche per riposare la vostra mente.

10° Bilancia: potreste avere molto nervosismo nel corso di questa settimana.

Sul lavoro il dialogo servirà a poco, nonostante vi darete da fare affinché le cose funzionino a dovere. Potreste trovare delle difficoltà finanziarie legate a dei molto personali, per cui fare shopping adesso potrebbe essere alquanto difficile, dal momento che avrete delle spese molto importanti da compiere. Avrete degli affaticamenti fisici di cui prendervi cura nel fine settimana.

11° Scorpione: dovrete fare i conti con la mancanza di iniziativa che in questo periodo potrebbe offuscare il vostro impegno. Potreste avere un carico di impegni che vi prosciugherà di molte energie, al tempo stesso dovreste fare attenzione a qualche vicenda burocratica che potrebbe prendervi molto tempo, oltre che molto denaro.

Se ci saranno delle situazioni affaristiche di dubbia entità evitatele a tutti i costi.

12° Sagittario: il rendimento sarà ridotto ai minimi termini e di conseguenza fareste meglio a prendervi una pausa, per evitare di spendere più di quanto non sia necessario per le questioni familiari e personali. Dei segnali di stanchezza dovrebbero procurarvi qualche campanello d'allarme, per cui state attenti alla salute. Nel weekend si riscontreranno dei miglioramenti su tutti i fronti.