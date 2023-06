Per la settimana dal 3 al 9 luglio 2023 l'oroscopo dell'amore vedrà Venere favorevole sia ai segni di fuoco che a quelli di aria, specialmente per il segno del Leone e dei Gemelli. Il pianeta Mercurio sarà nella costellazione del Cancro.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore, con la relativa classifica.

L'oroscopo settimanale dell'amore: Leone al 'top'

1° Leone: Marte e Venere in congiunzione vi regaleranno una settimana densa di emozioni positive con la persona amata, le energie saranno così tante che riuscirete a prendervi cura di molte persone contemporaneamente.

Le sorprese in famiglia saranno praticamente all'ordine del giorno, favorendo non solo l'aumento del buonumore per voi, ma anche per tutti coloro che vi circondano. La giornata di domenica sarà particolarmente fortunata con gli incontri.

2° Sagittario: in quanto segno di fuoco avrete una bella fortuna con i sentimenti. Potreste fare delle proposte interessanti alla persona amata che non soltanto questa non si stancherà affatto di starvi dietro, ma vi darà anche occasione di provare con voi quelle sensazioni che avete sempre desiderato. Potreste arrivare ad un punto in cui ci saranno delle evoluzioni molto significative e che potrebbero saldare più tenacemente il vostro rapporto.

3° Gemelli: ci sarà modo di ampliare la vostra prospettiva sentimentale soprattutto se siete single, perché ora potreste incontrare la persona che vi farà realmente battere il cuore.

Con gli affetti ci sarà un clima di distensione e in amore l'atmosfera romantica vi porterà a saldare la vostra unione. La famiglia potrebbe inaspettatamente portarvi in una carrellata di avventure al di fuori dell'ordinario. Secondo l'oroscopo avrete un fine settimana alquanto tranquillo.

4° Ariete: ci sarà molta fortuna per il vostro segno in ambito sentimentale.

Se non ci sarà molto dialogo fra voi e il partner, potrete comunque contare su una intesa che non avrà molto bisogno di parole. Gli incontri potrebbero regalarvi dei momenti indimenticabili, sia in campo sentimentale che in quello amicale. Con la famiglia ci sarà una bella atmosfera ma fare attenzione a qualche parola di troppo sarà doveroso.

Colpi di scena per Pesci

5° Pesci: ci sarà una bella settimana vivace e ricca di colpi di scena positivi. I momenti indimenticabili saranno all'ordine del giorno, soprattutto se si guarderà al romanticismo, mentre la passione potrebbe essere appannaggio solamente nel corso del fine settimana. fare qualche avventura con le amicizie vi farà dimenticare per un po' la routine che in questo momento potrebbe prendere il sopravvento.

6° Cancro: se qualche giornata sarà decisamente sottotono, per altre potrete contare sul senso di solidarietà che in famiglia potrebbe prendere il sopravvento. Secondo l'oroscopo nelle relazioni la comunicazione potrebbe essere la sola a trovare dei punti di svolta positivi.

Aprirvi alla persona amata potrebbe essere un modo per avviare un cammino di comprensione. Nel fine settimana la passionalità e la voglia di stare assieme potrebbero farvi sentire al centro dell'attenzione.

7° Bilancia: vi attenderà una buona fortuna in ambito sentimentale. Con il partner finalmente il clima di distensione vi permetterà di dialogare e al tempo stesso farvi sentire amati. Con le amicizie potreste sentirvi al centro dell'attenzione. Forse in famiglia si verificherà la necessità di ripristinare un ambiente privo di tensioni.

8° Acquario: i sentimenti potrebbero essere un po' altalenanti, nel corso di questa settimana. Ricordarvi di prendere qualche decisione potrebbe essere molto difficile se si tratta della persona amata.

Qualche bisticcio in famiglia potrebbe sciupare per qualche tempo l'atmosfera che avete ottenuto, mentre riuscirete a trovare un rifugio sicuro nelle amicizie e in qualche incontro che potreste fare nel weekend.

Responsabilità per Capricorno

9° Capricorno: avrete molte responsabilità in questa settimana sul piano familiare e l'amore potrebbe essere il portatore di quelle più importanti. Per il momento al posto del romanticismo potreste avere soltanto un appiglio sicuro da parte del partner, che però non sarà soddisfacente come potreste aspettarvi. In questa settimana ci sarà un periodo di freddezza che potrebbe durare un po' troppo a lungo. Secondo l'oroscopo potreste avere un weekend non esattamente tranquillo.

10° Toro: l'interazione sentimentale potrebbe essere ridotta al lumicino, e non sarà un caso se con il partner arriverete a discutere, vittime entrambe le parti di incomprensioni a lungo termine. Con la famiglia potreste dare vita a qualche tensione di troppo che difficilmente si risolverà entro il fine settimana. Ci saranno alcuni incontri favoriti da Giove, che renderanno la cerchia di amicizie un po' più folta. Secondo l'oroscopo avrete un po' di nostalgia nel fine settimana.

11° Scorpione: Venere e Marte entrambi sfavorevoli potrebbero segnare qualche allontanamento, qualcuno potrebbe non essere molto d'accordo con il partner su alcune questioni che vi premono in modo particolare, alcune delle quali in famiglia.

Potrebbe esserci una carenza di opportunità di incontri per i single, di cui molti prenderanno in considerazione l'idea di stare per conto proprio a braccia aperte.

12° Vergine: parlare di amore in questo momento non vi farà sentire molto a vostro agio. Probabilmente ci saranno dei vecchi dissidi che potrebbero ripresentarsi e sciupare l'atmosfera che così faticosamente avevate messo in piedi. Nella seconda metà della settimana le priorità saranno diverse rispetto all'ambito amoroso e passionale.