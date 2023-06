Un altro mese è giunto alla sua naturale conclusione e uno nuovo prende il via. Di seguito approfondiamo quindi l’oroscopo di sabato 1 luglio 2023 con le combinazioni astrologiche in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: a livello sentimentale non riuscirete a capire qual è la strada giusta da prendere, attenzione a non discutere, in particolare in serata. A livello lavorativo cercate di tenere sotto controllo delle spese.

Toro: la giornata vi vede dubbiosi a livello amoroso, non sottovalutate le persone che amate. Nel lavoro cercate di non dare più del dovuto, qualcuno potrebbe approfittare di voi.

Gemelli: a livello sentimentale la giornata di sabato 1 luglio sarà caratterizzata da idee vincenti a livello professionale. In amore cercate di capire bene quale strada prendere.

Cancro: in ambito amoroso incontri interessanti in questa giornata, cercate di tirare fuori il meglio che avete. In campo professionale attenzione alle discussioni che potrebbero rovinare alcuni progetti.

Leone: in amore sarà meglio mantenere la calma, investite le energie nel modo più corretto. A livello professionale sono possibili degli incontri interessanti per i vostri progetti.

Vergine: è una giornata interessante a livello amoroso, non sarà però semplice ricevere le risposte che da tempo attendete. In campo lavorativo cercate di non strafare.

Stelle giornaliere e astrologia per i segni zodiacali: la giornata della seconda sestina

Bilancia: è un momento di recupero in campo professionale, potrete ottenere ciò che da tempo attendete. A livello amoroso potreste vivere delle incertezze riguardo alla persona che amate.

Scorpione: l'inizio del weekend sarà caratterizzato da Luna e Mercurio in buon aspetto, è un buon momento per voi.

C'è una bella complicità che vi lega al partner in amore, in ambito professionale sono in arrivo dei vantaggi.

Sagittario: se avete vissuto delle insoddisfazioni a livello amoroso potrete fare dei passi avanti. Questo è un momento di agitazione in ambito lavorativo, nel quale potrebbero esserci dei cambiamenti.

Capricorno: possibili problematiche da affrontare in ambito lavorativo, cercate di gestire al meglio i conflitti.

In amore alcune situazioni potrebbero non avere importanza che meritano.

Acquario: la prima giornata del mese di luglio sarà caratterizzata da alcuni dubbi in amore, soprattutto per le coppie che convivono. A livello lavorativo sono in arrivo buone notizie, cercate di gestire al meglio i nuovi progetti che potranno fruttare nei prossimi mesi.

Pesci: è possibile un po' stanchezza per il segno, in amore alcune sensazioni potranno essere vissute in modo amplificato. A livello lavorativo sono in arrivo delle soluzioni.