La settimana che va dal 5 all'11 giugno 2023 sul piano astrologico vedrà Venere fare il suo ingresso nella costellazione del Leone e Mercurio in Gemelli. L'oroscopo dell'amore in questo modo sarà favorevole a molti segni di fuoco e di aria, con alcune eccezioni.

A seguire approfondiamo le previsioni dell'Oroscopo in amore della settimana, segno per segno, con la relativa classifica settimanale.

L'oroscopo settimanale dell'amore 5-11 giugno: bene i Gemelli

1° Leone: sarete illuminati dalla sua luce di Venere sul piano sentimentale. Ogni discussione sarà completamente dimenticata, favorendo un clima di passionalità e di responsabilità che potrebbe far inaspettatamente farvi evolvere come coppia.

Se siete all'inizio di una relazione, sarete estremamente romantici e metterete le esigenze della persona amata davanti delle vostre. La famiglia sarà al centro del vostro mondo, soprattutto nel fine settimana.

2° Gemelli: Mercurio e Venere saranno pienamente dalla vostra parte nei sentimenti. Ci saranno incontri, amori, passioni, ma anche comprensione, dialogo e condivisione. Sarà possibile un'evoluzione di coppia, ma anche - per i single - per trovare una persona con cui avere un legame importante. Sarete dei comunicatori eccellenti, in grado di riportare la tranquillità e la pace anche nelle situazioni più difficili.

3° Ariete: in quanto segno di fuoco, gli ostacoli in amore questa settimana saranno solamente un vago ricordo.

L'arrivo del pianeta Venere nella costellazione del Leone vi conferirà un'aria seducente e magnetica, in grado di fare conquiste e di sviluppare anche un romanticismo al di sopra delle aspettative. Alcune giornate saranno adatte per sprigionare tutte le vostre doti passionali con il partner. In famiglia ci saranno i presupposti per respirare aria di tranquillità e benessere.

4° Capricorno: si aprirà la strada per un'intesa rinnovata con il partner, forse anche a sfondo passionale. Non mancheranno varie opportunità per i single di aprire il proprio cuore a qualche incontro davvero molto interessante, mentre in famiglia l'atmosfera sarà serena.

Buoni sentimenti per Sagittario

5° Acquario: un ritorno ottimale di Mercurio per il vostro segno si tradurrà in una spigliatezza nuova con le persone che vorreste conoscere ma anche con l'ambiente familiare.

Sarete molto più propensi a esporvi con la persona amata e darle attenzioni. Rinnovare anche qualche rapporto passato potrebbe essere una mossa positiva. Sentirete di avvalervi di un certo ottimismo anche durante qualche piccola discussione.

6° Bilancia: dopo qualche tempo negativo, finalmente ci saranno dei miglioramenti in amore che potrebbero essere utili per conferire maggiore stabilità alla coppia, ma anche fare quel passo in avanti che avete atteso da molto tempo. Ovviamente avrete a che fare con un processo piuttosto lento, ma avrete dentro di voi la sicurezza di arrivare comunque ad una intesa sempre più forte. In tutto questo, il dialogo sarà un elemento davvero indispensabile.

7° Cancro: anche se l'influenza positiva di Venere per il vostro segno sarà in calo, questa settimana potrete comunque avvantaggiarvi di una sintonia di coppia che assumerà una connotazione molto più responsabile e matura, pienamente ottimale se avete già una famiglia con il partner oppure sarete in procinto di pensarne una.

Avrete del nervosismo a causa della Luna in opposizione, ma ciò non toglierà che la stessa vi sarà favorevole nel corso del fine settimana.

8° Sagittario: sarete pregni di buoni sentimenti e vorreste fare qualcosa di speciale per la vostra relazione che sia gradita dalla persona amata, ma la comunicazione non sarà esattamente il vostro forte, e questo dettaglio potrebbe rivelarsi abbastanza importante, soprattutto per chiarire alcuni fraintendimenti. Evitate delle tensioni intense che poi potrebbero rivelarsi abbastanza difficili da rimediare. Nel mezzo della settimana ci saranno delle giornate più tranquille.

I Pesci devono rivedere qualche relazione

9° Pesci: dovrete rivedere qualche relazione che ha incontrato delle difficoltà nell'ultimo periodo o che è sempre sembrata poco sincera.

Più che chiarire avrete in realtà voglia di tagliare i ponti con qualcuno, peccato che farete molta fatica a farlo davvero. Sarete molto combattuti anche in amore, dove al momento ci sarà una situazione di stallo che vi sta mettendo sotto tensione. Ci sarà comunque qualche persona che potrebbe comprendervi meglio di chiunque altro.

10° Toro: purtroppo ci saranno delle tensioni sul piano emozionale e sentimentale che - con tutta probabilità - porteranno a qualche discussione con la famiglia e con la persona amata. Il supporto delle amicizie sarà più che mai fondamentale per poter riflettere su eventuali decisioni passate che hanno influito sulla situazione attuale. Potreste avere qualche momento di tregua che vi permetterà di ristabilire la tranquillità, ma non sarà facilissimo trovare dei punti di accordo.

11° Vergine: molto probabilmente l'amore non sarà contemplato in questi giorni, perlomeno non nel senso più romantico del termine. Andrete incontro a qualche incomprensione in famiglia e una pochissima voglia di fare nuove conoscenze. Potreste avere delle situazioni abbastanza difficili con la cerchia delle amicizie che vi porteranno ad isolarvi, e tutto sommato molto probabilmente in questo periodo vi starà bene così. Secondo l'oroscopo coltiverete molto l'amore per voi stessi.

12° Scorpione: in amore sarà un periodo non esattamente roseo, dal momento che sia Venere che Mercurio saranno in opposizione. Potreste vivere delle giornate poco appaganti sul piano comunicativo, l'intesa probabilmente stenterà a decollare nella vostra relazione. Chiudervi a riccio potrebbe soltanto aggravare la situazione, portandovi anche ad avere dubbi e perplessità. Dovreste contare soltanto su voi stessi in questo momento.