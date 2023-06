L'oroscopo settimanale dal 12 al 18 giugno è pronto a valutare come sarà la terza settimana del mese. Questa settimana si prospetta un periodo di significativi cambiamenti ed emozionanti avventure per alcuni segni zodiacali. Le energie cosmiche si intrecceranno in modo unico, offrendo a ciascuno l'opportunità di crescere.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 12 a domenica 18 giugno e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno relativamente alla seconda sestina zodiacale.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. L'imminente settimana si prospetta incoraggiante, offrendo opportunità da sfruttare secondo esigenze specifiche. Siate pronti a cogliere ogni istante, utilizzando la vostra analiticità e precisione. Mantenete una mente flessibile e adattabile, affrontando i cambiamenti con serenità. Approfittate delle sinergie che si presentano lungo il cammino, collaborando armoniosamente. Il vostro impegno costante e la dedizione vi consentiranno di raggiungere gli obiettivi. Non trascurate l'autocura e la gestione dello stress, dedicando momenti di relax. Questa settimana offre un terreno fertile per la crescita personale e professionale, quindi mettete in gioco le vostre capacità e agite senza esitazioni.

Siate consapevoli delle vostre forze e concentratevi su ciò che vi appassiona.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno lunedì 12 giugno;

lunedì 12 giugno; ★★★★★ martedì 13, mercoledì 14;

★★★★ giovedì 15, domenica 18;

★★★ sabato 17 giugno;

★★ venerdì 16 giugno 2023.

♏ Scorpione: voto 7. L'avvicinamento di questa settimana rivela un quadro discretamente positivo, con sprazzi di piccole soddisfazioni a colorare il panorama.

Approfittate di queste occasioni per esprimere la vostra passionalità, utilizzando la determinazione per raggiungere ogni obiettivo. Siate attenti alle opportunità che si presentano lungo il percorso e siate pronti a coglierle al volo. Mantenete la vostra risolutezza anche di fronte a eventuali ostacoli, affrontandoli con coraggio e tenacia.

Ricordate di prendervi cura di voi stessi, dedicando momenti al giusto relax. Questa settimana potrebbe offrire spazi per la crescita personale e per consolidare le vostre relazioni. Siate aperti a nuove prospettive e fidatevi del vostro istinto. Il vostro impegno costante e la vostra forza interiore vi guideranno verso risultati gratificanti.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno mercoledì 14 giugno;

mercoledì 14 giugno; ★★★★★ giovedì 15, venerdì 16;

★★★★ martedì 13, sabato 17;

★★★ lunedì 12 giugno;

★★ domenica 18 giugno 2023.

♐ Sagittario: voto 8. Si avvicina un periodo estremamente promettente, in cui vi attendono soddisfazioni significative in diversi ambiti. Approfittate di questa fase favorevole per esplorare nuove opportunità e mettere in mostra il vostro ardore e la vostra audacia.

Conquistate i vostri obiettivi con determinazione, facendo affidamento sul vostro coraggio e sulla vostra sagacia. Siate pronti a cogliere al volo le possibilità che si presenteranno e a sfruttarle a vostro vantaggio. Questa settimana sarà caratterizzata da una carica positiva che vi accompagnerà nel vostro percorso, offrendovi un'occasione per ampliare i vostri orizzonti e arricchire la vostra esperienza. Lasciatevi guidare dalla vostra intuizione e dalla vostra passione, e non abbiate paura di osare. Con fiducia e ottimismo, potrete raggiungere risultati eccezionali e vivere momenti indimenticabili.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno giovedì 15 giugno;

giovedì 15 giugno; ★★★★★ venerdì 16, sabato 17, domenica 18;

★★★★ mercoledì 14 giugno;

★★★ martedì 13 giugno;

★★ lunedì 12 giugno 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

Il periodo in arrivo prospetta una sequenza di sette giornate mediamente positive, in cui avrete la possibilità di sperimentare gratificazioni e soddisfazioni. Approfittate di questo scenario propizio per perseguire i vostri obiettivi con determinazione e rigore. Mantenete uno sguardo attento sulle opportunità che si presenteranno lungo il vostro cammino e siate pronti a coglierle al volo. Con pragmatismo e dedizione, potrete superare gli ostacoli che si frapporranno tra voi e il successo. Mostratevi decisi nel perseguire ciò che desiderate e non esitate a chiedere supporto quando necessario. Concentratevi sul vostro lavoro e sulle relazioni interpersonali, cercando di stabilire un equilibrio armonioso.

Mantenete uno spirito positivo, poiché questo vi condurrà verso risultati gratificanti. Affrontate il futuro con la giusta mentalità, cercando soluzioni creative.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno

Top del giorno sabato 17 giugno;

sabato 17 giugno; ★★★★★ venerdì 16, domenica 18;

★★★★ lunedì 12, giovedì 15;

★★★ mercoledì 14 giugno;

★★ martedì 13 giugno.

♒ Acquario: voto 6. La settimana si delineerà in modo sufficientemente stabile, sebbene possano presentarsi alcune situazioni impreviste che richiederanno la vostra attenzione e prontezza di riflessi. Sarà fondamentale affrontare tali ostacoli con fermezza e determinazione, cercando soluzioni alternative e adattandovi alle circostanze mutevoli.

Siate aperti al cambiamento e pronti a prendere decisioni rapide e sagge. Mettete in campo la vostra abilità nell'affrontare le cose, sfruttando la vostra esperienza per superare le sfide che si presenteranno lungo il percorso. Mantenete uno spirito resiliente e fiducia nelle vostre capacità, sapendo che avete le risorse necessarie per far fronte a qualsiasi situazione. Ricordatevi anche di dedicare del tempo al divertimento, in modo da ricaricare le energie e affrontare il mondo con maggiore equilibrio.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 12, giovedì 15;

★★★★ martedì 13, mercoledì 14, venerdì 16;

★★★ domenica 18 giugno;

★★ sabato 17 giugno 2023.

♓ Pesci: voto 5.

Il periodo in arrivo potrebbe presentare sfide o difficoltà che richiederanno la vostra determinazione e fiducia. Nonostante le prove che potreste affrontare, mantenete viva la speranza e l'ottimismo, poiché sono queste qualità che vi daranno la forza di superare gli ostacoli. Siate flessibili nelle vostre strategie e adottate un approccio creativo per dare una svolta alle situazioni complesse. Ascoltate la vostra intuizione e seguite il vostro cuore, poiché potrebbe guidarvi verso soluzioni inaspettate. Cercate il sostegno delle persone a voi care e non esitate a chiedere aiuto quando ne avete bisogno. Ricordate che ogni sfida è anche un'opportunità per crescere e imparare. Mantenete la calma e concentratevi sulle vostre priorità.

Con perseveranza e fiducia in voi stessi, riuscirete a superare le difficoltà e a trovare la via per il successo.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: