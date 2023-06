Una nuova settimana del mese di giugno sta per sopraggiungere e nonostante l'estate fatichi a fare il suo ingresso in scena, l'Oroscopo preannuncia l'arrivo di giornate interessanti per molti segni zodiacali. Tra questi, a godere del favore di una posizione astrale ottimale sembrano esserci i segni del Cancro e del Capricorno, seguiti a ruota da un Pesci a dir poco affascinante e in grado di soddisfare gran parte delle proprie richieste. Chi dovrà fare i conti con qualche piccolo contrasto in ambito lavorativo, almeno per le prime giornate di questa nuova settimana, saranno coloro nati sotto al segno del Toro.

Di seguito l'oroscopo nel dettaglio dal 12 al 18 giugno 2023 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Cancro

Ariete - la presenza di Marte potrebbe infondere, secondo le previsioni dell'oroscopo, una carica energetica non indifferente. Chi è nato sotto al segno dell'Ariete avrà infatti la possibilità di esprimersi al meglio e mostrare quelle che sono le proprie capacità. Varie opportunità potrebbero ergersi all'orizzonte.

Toro - come già anticipato, coloro nati sotto al segno zodiacale in questione potrebbero ritrovarsi di fronte a situazioni un po' spigolose da dover affrontare in ambito lavorativo. Osservando la sfera sentimentale, invece, la presenza costante di Venere potrebbe portare qualche interessante novità ed allietare le varie giornate.

Gemelli - l'oroscopo della nuova settimana non sembra anticipare troppa positività per il segno dei Gemelli. Qualche grattacapo potrebbe subentrare all'interno della vita di coppia, accentuato da una mancanza di energie apparentemente ingiustificata.

Cancro - il segno zodiacale in questione potrà finalmente assaporare i frutti nati da una attesa un po' prolungata.

I sacrifici verranno finalmente ricompensati, anche se bisognerà fare attenzione alle giornate posizionate in mezzo a questa nuova settimana. Mercoledì e Giovedì potrebbero apparire un po' preoccupanti.

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone - nonostante la settimana risulti essere abbastanza movimentata, riuscire a trovare il giusto equilibrio potrebbe non essere così semplice.

Sul lavoro bisognerà fare attenzione ai propri movimenti, mentre si potrà contare sulle persone amate.

Vergine - secondo quanto previsto dall'oroscopo, chi è nato sotto a questo segno zodiacale potrebbe ritrovarsi di fronte ad una situazione non ancora chiara in ambito amoroso. I sentimenti potrebbero risultare ancora confusi e bisognerà attendere l'arrivo del weekend per capirci qualcosa in più.

Bilancia - grandi soddisfazioni sembrano ergersi all'orizzonte, abbracciando ogni ambito della vita ed elargendo gioia e sorrisi in ogni dove. Il segno della Bilancia risulta essere tra quelli maggiormente favoriti, almeno per il periodo in questione.

Scorpione - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di giugno si fa portatore di notizie interessanti, specialmente in ambito amoroso e relazionale.

Qualche attenzione in più andrebbe rivolta, invece, sul lavoro. Attenzione alle varie discussioni che potrebbero nascere.

Oroscopo settimanale da Sagittario a Pesci

Sagittario - le prime giornate di questa nuova settimana saranno indimenticabili, specialmente considerando la posizione astrale non poco favorevole. Con l'avvicinarsi del weekend, l'oroscopo consiglia di dedicare parte del proprio tempo al partner, magari organizzando qualche cenetta al lume di candela.

Capricorno - come già anticipato, anche chi è nato sotto al segno del Capricorno potrà immergersi in un periodo ricco di emozioni e momenti a dir poco indimenticabili. Trovare una scusa per non fare qualcosa o per non godersi i momenti che la vita riserva sarà una sfida alquanto ostica.

Acquario - un'intera settimana che deve essere goduta a più non posso. Assaporare ogni momento e cogliere ogni occasione che si presenterà non sarà semplice, ma bisognerà mettercela tutta per non perdersi neanche una briciola di quella positività riservata al segno dell'Acquario.

Pesci - Venere ha deciso di dedicarsi anche al segno dei Pesci, rendendolo romantico ed irresistibile agli occhi del partner e non solo. Riuscire ad ottenere ciò che si desidera, senza scavalcare nessuno e senza pretendere, risulterà abbastanza semplice.